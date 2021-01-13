Afrika Kültür Okulu Esenler'de Başlıyor

Her kıtadan dünya insanının müzik, yemek, giyim, düğün ve çocuk oyunları kültürünü kendi temsilcilerinden öğrenmek ve yeni kültür köprüleri kurmak amacıyla hayata geçirilen Dünya Kültür Akademisi'nin ilk adımı Afrika Kültür Okulu'na kayıtlar devam ediyor.

Esenler Belediyesi ile Bâb-ı Âlem ve Turkuaz Uluslararası Öğrenci Dernekleri ortaklığında çevrimiçi yapılacak derslere başvurular 15 Ocak'a kadar devam edecek. Afrika Araştırmaları Derneği (AFAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kavas ve Afrikalı uzmanların katılımıyla 16 Ocak'ta Zoom uygulaması üzerinden başlayacak eğitimler, 30 Ocak 2021'de sona erecek.

Eğitim sonunda katılım belgesinin takdim edileceği programa, Türkiye dahil Çad'dan Yunanistan'a, SriLlanka'dan Azerbaycan'a kadar 38 ülkeden 221 öğrenci başvurdu. Dersler 16-30 Ocak tarihleri arasında Cumartesi - Pazar günleri, saat 20:00'de organize edilecek.

Başvuru Linki: https://forms.gle/ FWM1J7XR99utKcxw6

Başvuru Tarihleri: 01-15 Ocak 2021

Ders Başlangıcı: 16 Ocak Cumartesi - 20:00