7 bin 500 başvuru arasından seçilen  88 kadın makiniste brövelerini verdi 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 bin 500 başvuru arasından, çeşitli süreçlerden başarıyla çıkarak Metro İstanbul bünyesine alınan 88 kadın makiniste, brövelerini verdi. Kadınlarla ilgili bir törende, kentin adıyla anılan İstanbul Sözleşmesi’ne vurgu yapan İmamoğlu, “Bu sözleşmenin, aslında ne kadar değerli olduğunu, kadın çalışanlarımızın huzurunda tekrar belirtmek istiyorum. Toplumda kadına şiddeti konuşurken, kadının hak ettiği yerde olmadığının birçok örneğini yaşarken, topluma bir de şu manzarayı gösterip, aslında nelere layık olduğumuzu buradan seslenmek ve duyurmak istiyoruz. Yasal ve hukuksal anlamda kadına güvence olan İstanbul Sözleşmesi’ni de bir kez daha desteklediğimizi, kadınların huzurunda belirtmek istiyorum” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Metro A.Ş. Kadın Sürücüler Bröve Töreni”ne katıldı. Metro A.Ş.’nin Esenler’deki Genel Müdürlüğü’nde açık havada gerçekleştirilen törende İmamoğlu’na, İBB üst yönetimi tam kadro eşlik etti. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak organize edilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tören için hazırlanan tanıtım videosunun gösteriminden sonra konuşmalara geçildi. Törende ilk konuşmayı, Medya İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Özgür Soy yaptı.

“ÇABAMIZ, ÇAĞDAŞ TOPLUMA DÖNÜŞME ADINA, ÖZEL BİR ÇABADIR”

Soy’un ardından konuşan İmamoğlu, kadın çalışanların yoğunlaştığı bir kurumun, çağdaş ve saygın bir konumda olacağını vurguladı. “Bu çabamız, kadın-erkek fırsat eşitliği tanımına sığacak bir çaba değil” diyen İmamoğlu, “Bu çabamız, çağdaş bir toplumun oluşması adına, gelecek nesillerin daha nitelikli bir topluma dönüşmesi adına, özel bir çabadır. Bugün bu bröve töreni beni gururlandırmıştır. Kadınların iş hayatında olmalarının, bir topluma nasıl huzur vereceğinin bilincindeyiz. Bir yuvada hem kadının hem erkeğin ürettiği ve gelir elde ettiği bir toplum; işte o zaman ekonomik özgürlüğünü elde etmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

“GÖZLERİNDE, ‘BEN BAŞARDIM’

DUYGUSUNU GÖREBİLİYORUM”

Göreve gelmelerinden öncesi ve sonrasını rakamlarla karşılaştıran İmamoğlu, şunları söyledi:

“2019 Ağustos; tam bir yıl önce, 66 tren sürücüsünden sadece 4’ü kadındı. Daha çarpıcı bir rakam; 684 toplam tren sürücüsünün sadece 11’İ kadındı. Bugün eğitimlerini başarıyla tamamlayan 88 sürücümüzle, toplam sayı 772’ye ve bir anda kadın sürücü sayısı 99’a çıktı. Yani, 2020 yılında bu istihdamla beraber, sadece Metro İstanbul’da, 93’ü kadın olmak üzere, 101 kişilik istihdam yaratılmış olundu. Bu aslında müthiş bir özel ilgi. Bu tür süreçleri başka türlü yönetemiyorsunuz. Şunun da altını çizmek lazım: Ben, buradaki bütün kadın sürücülerimizin gözlerine baktığımda, onların gözlerindeki özgüveni, sürece dair, ‘Ben başardım’ duygusunu görebiliyorum.”

“YEGANE TORPİLLERİ; KENDİLERİ”

Bröve almaya hak kazanan kadınların “yegane torpillerinin” kendileri olduğunu belirten İmamoğlu, “Torpilleri; kendi birikimleri, kendi başarılarıdır, onlara emek veren, onları eğiten insanlardır, anneleridir, babalarıdır. Onun için helal olsun size. Bu, sizin başarınızdır, kendinizi alkışlayın. Kimsenin kartvizitine ihtiyaçları olmadığını en iyi onlar biliyorlar” diye konuştu. İşe alım sürecinin tümüyle şeffaf yürütüldüğünün altını çizen İmamoğlu, “Kendi emekleri ile kazandılar. Şimdi ekmek paralarını ve hayatlarını kazanmaya devam edecekler. Bir sonraki turda aramıza katılacak olan insanlara ayrıca bir moral, ayrıca bir motivasyon, ayrıca bir güç katacaklar. O bakımdan bu yönüyle tümüyle şeffaf olarak bu süreci yöneten bütün yol arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık” dedi.

“TEK BİR TALİMATLA ULAŞIM SÜRECİ TANIMLANAMAZ”

Kovid-19 süreci nedeniyle yaşanan zorluklara değinen İmamoğlu, “Sağlık tedbirlerimiz her şeyin önünde. Özellikle ulaşım, bu konuda en zor alanlardan birisi. Alınan tedbirler ya da alınmak istenen tedbirler var. Bu tedbirler de maksimum düzeyde uzlaşıyla, bu süreci yöneten insanların masada olmalarıyla çözüme kavuşturulabilir. Yani tek bir talimatla bu süreç tanımlanamaz. Her şehrin kendine özel hassas durumları vardır. Her aracın da kendine has durumları vardır. Bu manada umut ediyorum, bugün Valilikle beraber yapacağımız toplantıda, İstanbul’a has daha özel tedbirleri ve süreçleri hep beraber çözüme kavuştururuz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“YENİ KADIN VE ERKEK SÜRÜCÜLERE İHTİYACIMIZ VAR”

Durmuş ve planlanan metro yatırımlarını hayata geçirme noktasında büyük bir özveriyle çalıştıklarına vurgu yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle 29 Ekim'de, inşallah Cumhuriyet Bayramı'mızla beraber hizmete kavuşturacağımız Mahmutbey Mecidyeköy Hattı. Günde 400 bine yakın yolcuya hizmet edecek olan bu hattı, çok önemsiyoruz. İstanbul trafiğine ciddi bir katkı sunacağını da düşünüyorum. Zira bu yılın sonuna Eminönü-Alibeyköy yetiştirmek ve yine 2021'de de hizmete açacağımız yeni metro hatlarıyla beraber, bir an önce İstanbul'u şu an inşası devam eden hatlarla buluşturmak konusunda hem imalat kalitesi hem süreç planlaması hem de finansmanı oluşturma konusunda yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bunu da İstanbul halkına duyurmak istiyorum. Yeni kadın veya erkek sürücülere ihtiyacımız var. Buradan İstanbullulara hazırlık yapmalarını şimdiden öneriyoruz. Bizi takip etmeye devam etsinler.”

“KENDİNİZLE NE KADAR GURURU DUYSANIZ AZDIR”

Kadınlarla ilgili bir törende, kentin adıyla anılan İstanbul Sözleşmesi’ne de konuşmasında değinen İmamoğlu, şu mesajları paylaştı:

“Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi vurgusu yapılan bu sözleşmenin, aslında ne kadar değerli olduğunu, kadın çalışanlarımızın huzurunda tekrar belirtmek istiyorum. Adının İstanbul ile anılması çok daha önemli, değerli. Toplumda kadına şiddeti konuşurken, kadının hak ettiği yerde olmadığının birçok örneğini yaşarken, topluma bir de şu manzarayı gösterip, aslında nelere layık olduğumuzu buradan seslenmek ve duyurmak istiyoruz. Yasal ve hukuksal anlamda kadına güvence olan İstanbul Sözleşmesi’ni de bir kez daha desteklediğimizi, kadınların huzurunda belirtmek istiyorum. Brövesini alacak 88 kadın sürücümüzü tebrik etmenin heyecanını yaşıyorum. Sizin güvenli ellerinizle, vicdanlı ruhunuzla, kararlı duruşunuzla, hak, hukuk anlayışının en güzel örneğini vereceğinize olan inancımla, hepinize başarılar diliyorum. Ailelerinize verdiğiniz bu gururu verici tablodan dolayı da kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır.”

İmamoğlu, 7 bin 500 başvuru arasından, çeşitli süreçlerden başarıyla çıkarak Metro İstanbul bünyesine alınan 88 kadın makiniste, brövelerini verdi. İlk 6 kadın sürücüye sembolik olarak brövelerini veren İmamoğlu, 88 yeni makinistle alfabetik sıraya göre fotoğraf çektirdi. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, çekilen toplu fotoğrafın ardından, kadın makinist tarafından kullanılan treni selamladı.