Züccaciye Sektöründen Rekor İhracat Hedefi

10 milyar dolar büyüklüğe ulaşan mutfak sektörünün kalbinin attığı ZÜCHEX Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, 15-18 Eylül tarihleri arasında TÜYAP’ta T.C. Ticaret Bakanlığı, İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri), ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) ve KOSGEB destekleriyle 32.’si düzenlenecek. Fuar, yurt içi ve yurt dışından 650 katılımcı firma ile yaklaşık 37 bin satın almacıya ev sahipliği yapacak. Dünyanın en büyük 5 fuarı içerisinde yer alan ve bölgesinin en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan ZÜCHEX’e bu sene bu kez yurt içi ve yurt dışından 650 katılımcı firma ile yaklaşık 37 bin satın almacıya ev sahipliği yapacak. 150 ülkeden katılımcının yer alacağı fuar, 100 bin metrekarelik bir alanda 14 salonda birden düzenlenecek ve fuarda 1,5 milyar dolarlık bir iş hacmi bekleniyor. Fuar katılımcılarının yüzde 90’ının ZÜCDER üyesi olduğu fuarla ilgili bilgi veren ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “2021 yılında 6 milyar dolar ihracat yapan sektörümüz, 2022 yılında 7 milyar dolarlık bir ihracat hedefliyor. Bu hedefler doğrultusunda 32 senedir yer aldığımız ZÜCHEX, ihracatımızı destekleyen önemli fuarlardan bir tanesi. Sektörümüz kilogram başına ihracatta 3 dolarların üzerinde seyrederken, ihracatının yüzde 58’ini ise AB ülkelerine gerçekleştiriyor. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen fuarı, geçen sene gerçekleştirmiş ve yoğun bir ilgiyle karşılaşmıştık. Bu sene de beklentilerimiz çok yüksek. Tedarik zincirinin kırılmasından dolayı talebin Türkiye’ye kayması, Rusya’yla gelişen ticaret ve Türkiye’nin lojistik avantajı gibi birçok sektör, 2022 yılının hareketli geçmesini sağlarken satın almacılarının da ilgisini ZÜCHEX’e çekti” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA