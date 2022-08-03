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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Temmuz 2022

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %144,61, aylık %5,17 arttı Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %5,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre %70,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %144,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %97,30 artış gösterdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ağustos 2022 Çarşamba 11:44
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Temmuz 2022
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