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Yaz mevsiminde lider pazaryerlerinin en çok satan ürünü parfüm oldu

Milyonlarca üründen oluşan veritabanı ile e-ticaret yapan ve yapmayı hedefleyenlerin pazaryerlerinde en çok satan ve en karlı ürünleri bulmasına, analitik araçlar ile rakiplerin önüne geçmesine ve satışlarını artırmasına yardımcı olan NeSatilir.com, 2021 yaz aylarının en çok talep gören ürünlerini analiz etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ekim 2021 Cuma 10:22
Yaz mevsiminde lider pazaryerlerinin en çok satan ürünü parfüm oldu
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 1 Haziran - 31 Ağustos sürecini kapsayan analize göre; Türkiye’nin lider pazaryerlerinde bu yazın en çok rağbet gören ürünü parfüm oldu. 1 milyondan fazla satış adediyle listenin başına yerleşen bu ürünü, yaklaşık 800 bin adet satan şampuan ve 750 bin adeti aşkın satılan bebek bezi izledi.

12.10.2021

E-ticaret sektöründe faaliyet gösterenler satıcılara avantaj kazandırmak üzere geliştirdiği üst düzey analitik araçlarla en doğru veri setlerini birbirine bağlayarak sunan NeSatilir.com, 1 Haziran - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında lider pazaryerlerinin çok satan ürün kategorilerine ilişkin bir rapor yayınladı. 

Rapora göre; 2021 yaz aylarında tüketicilerin söz konusu online pazaryerlerinde en çok satın aldığı ilk on ürün sırasıyla parfüm, şampuan, bebek bezi, t-shirt, omuz çantası, güneş gözlüğü, medikal maske, bijuteri kolye, bluz ve vitaminler oldu. 

Bu dönemde 1 milyondan fazla parfüm, yaklaşık 800 bin adet şampuan, 750 bini aşkın bebek bezi, yaklaşık 600’er bin t-shirt ve omuz çantası, 500’er binin üzerinde  güneş gözlüğü ve  medikal maske, 500’er bine yakın bijuteri kolye, bluz ve vitamin  satıldı.

Parfüm satışlarının %75'i 30-120 TL fiyat aralığındaki ürünler ile elde edilirken, şampuan satışlarının %72'si 30 TL’nin üstündeki ürünlerden, bebek bezi satışlarının %27'si 200 TL üstündeki ürünlerden, %52'si 70-120 TL fiyat aralığındaki ürünlerden, t-shirt satışlarının %60'ı 20-50 TL fiyat aralığındaki ürünlerden, omuz çantası satışlarının %34'ü 30 TL altındaki ürünler ile %31'i 120 TL üstündeki ürünlerden elde edildi.  Bu kategorileri takiben güneş gözlüğü satışlarının %52'si 50 TL  altındaki ürünlerden,  medikal maske satışlarının %73'ü 20-50 TL fiyat aralığındaki ürünlerden, bijuteri kolye satışlarının %50'si 20-50 TL fiyat aralığındaki ürünlerden, bluz satışlarının %35'i 30 TL altındaki ürünler ile %51'i 30-60 TL fiyat aralığındaki ürünlerden, vitamin satışlarının %33'ü 70-120 TL fiyat aralığındaki ürünler ile %18’i 200 TL üstündeki ürünlerden geldi. 

NeSatilir.com’un analiziyle ilk ondaki ürünlerin ardından en çok satılan kategorilerin elbise, saat, maske, bluetooth kulaklık, gömlek, pantolon, sneaker, terlik, eşofman altı ve pijama takımı olduğu saptandı. Analize göre; 1 Haziran - 31 Ağustos tarih aralığında 500’er binden fazla elbise ve saat, 300 binden fazla maske, yaklaşık 300’er bin bluetooth kulaklık ve gömlek, yaklaşık 200’er bin  pantolon ve sneaker, yaklaşık 150’şer bin terlik,  eşofman altı ve pijama takımı satıldı. 

NeSatilir.com Hakkında

Türkiye’de e-ticaret yapan ve yapmayı düşünen kişi ve kurumlar için geliştirilmiş bir yazılım seti sunan NeSatilir.com, geliştirdiği analitik araçlar ve sağladığı ücretsiz eğitimler ile e-perakende alanında faaliyet gösteren satıcılara hizmet etmektedir. 2.500 abone, 7.000’den fazla ücretsiz entegrasyon kullanıcısı, 35.000 üyeli interaktif Facebook grubu, 150.000 ücretsiz kullanıcı ve 65.000’den fazla aboneli YouTube kanalı ile hizmet veren NeSatilir.com, aynı zamanda marka sahipleri ve araştırma şirketlerinin pazar yeri ihtiyaçlarına yönelik yazılım çözümleri geliştirmektedir.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 15.10.2021 12:24
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