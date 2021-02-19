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Ülker’den Sürdürülebilirlikte Uluslararası Başarı

Sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası platformlarda adını duyurmaya devam eden Ülker; S&P Global’in “The Sustainability Yearbook 2021” (Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi 2021) listesine gıda sektöründe girmeyi başaran ilk ve tek Türk şirketi oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Şubat 2021 Cuma 12:33
Ülker’den Sürdürülebilirlikte Uluslararası Başarı
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Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker, uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global’in hazırladığı, 61 sektörden, 7 bin şirket içinde çevre, sosyal ve yönetişim parametrelerine göre performansları en iyi olanların bulunduğu “The Sustainability Yearbook 2021” listesinde ilk 631 şirket arasında yer aldı. 

Listenin gıda ürünleri kategorisindeki 20 global şirket arasında ilk ve tek Türk şirketi olarak bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Ülker CEO’su Mete Buyurgan sözlerine şöyle devam etti: 

“Ülker’de israfsız şirket modeliyle, hem gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek hem de işimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için aralıksız çalışıyoruz. 2014 yılında belirlediğimiz uzun vadeli hedeflerle sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi yürütürken, 2015 yılından bu yana Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, 2016 yılından bu yana da küresel sürdürülebilirlik endeksi FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde yer alıyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda karşılık görmesi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.” 

Sürdürülebilirlik çalışmalarının, topraktan başlayarak; üreticiler, tedarikçiler, iş ortakları ve tüketiciler dahil olmak üzere tüm paydaşları içine alarak şekillendiğini dile getiren Buyurgan “Su ve enerji tasarrufu, atıkların azaltılması, gıdanın korunması, insan kaynağı, sürdürülebilir ham madde tedariki ve üretim kalitesi başta olmak üzere hedeflerimiz doğrultusunda projeler geliştiriyoruz. Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı temel alıyoruz. Faaliyetlerimizin her adımında kaynakları israf etmeden, sürdürülebilir büyüme hedefliyoruz. Diğer yandan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üretimimizle, yatırımlarımızla, istihdamımızla, ihracatımızla, ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

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