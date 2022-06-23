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Türkiye'nin Altın ve Kıymetli Madenler Sektöründe Önde Gelen İş Adamlarından Yasin Hacıoğlu Kimdir?

13.07.1988 Belgrad doğumlu olan Yasin Hacıoğlu, 2002 senesinde Türkiye'ye gelerek Çanakkale nüfusuna geçmiştir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Haziran 2022 Perşembe 12:25
Türkiye'nin Altın ve Kıymetli Madenler Sektöründe Önde Gelen İş Adamlarından Yasin Hacıoğlu Kimdir?
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Annesi Bahrija Hadzic, Babası Joseph (Yusuf) Hadzic'tir. Batı Afrika'da bölgesinde altın madenciliği sektörünün öncülerinden Hacioglugoldmining'in icra kurulu başkanlığını yapmaktadır. Birçok haber portalları ve canlı yayınlarda yaptığı isabetli yorumlar ile kendinden söz ettirmektedir.

Cambridge Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünde eğitim gördü.

Hem lise hem de üniversite eğitiminden geçen Yasin Hacıoğlu, lisenin son 2 senesini Robert Collage’de tamamladı. Ardından Cambridge Üniversitesi Ekonomi Bölümüne girmiş ve burada ekonomi alanında lisans eğitimi gördü. Daha sonra Westminster Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak lisans üstü eğitimini de bitirdi. Kariyer hayatını şekillendirmeye başlayan Hacıoğlu, Hrd Antwerp Diamond of Greyder uzmanlığını da da aldı.

Eğitimini tamamlayan Yasin Hacıoğlu, kariyer hayatında yer edinecek adımlar attı

1986 yılında Sırbistan’da Alexander Hadzic tarafından kurulan LND Hacioglugoldmining şirketine giren Hacıoğlu, halihazırda şirketin İcra Kurulu Başkanlığını yapıyor.

2011 yılından beri firmada faaliyetlerini sürdüren Hacıoğlu, şirketin önemli başarılar elde etmesine katkıda bulundu. Şirketin 2018/2019 World Economic Forum Uluslararası Afrika Madencilik Ödülünü kazanmasına öncülük Hacıoğlu, çalışmalarını şirket çatısı altında sürdürüyor.

Kaynak: https://onedio.com/haber/turkiye-nin-altin-ve-kiymetli-madenler-sektorunde-onde-gelen-is-adamlarindan-yasin-hacioglu-kimdir-1076637

Son Güncelleme: 23.06.2022 12:35
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