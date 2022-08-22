Türkiye 9 Yılda 266 Milyar Dolar Fakirleşti

2) Kişi başına milli gelirimiz 2013 yılında 12.582 dolardı. 2020’de 8.597 dolar, 2021’de 9.539 dolar oldu. 2022’de ise kişi başı gelirin 8.080 dolara inmesi bekleniyor. (IMF tahmini)

AKP ise çok farklı bir tablo önümüze sunuyor.

3) Tablolarda başkanlık sisteminin neden getirildiğini de görüyorsunuz. Burada bir servet transferi söz konusudur. 5’li çete başta olmak üzere AKP’nin oligarşisi cebini şişirdikçe şişirmiştir. Halk ise yoksulluğa, barınma ve gıda krizine sürüklenmiştir.

4) AKP 2002’de iktidara geldiğinde Türkiye’nin GSYH’si dünya GSYH’sinin %0,7’sine eşitti. IMF’ye göre Türkiye’nin GSYH’si bu yıl 692 milyar $, iyimser senaryolara göre ise en fazla 750 milyar $ olacak. Böyle olunca dünyadaki GSYH payımız %0,7’ye iniyor.

5) Yaratılan lider kültü altında dayatılan ilkesiz siyaset Türkiye’yi derin bir ekonomik krize sürükledi. 9 yılda 266 milyar dolarlık bu fakirleşmenin tek sebebi AKP’dir!

Böyle devam ederse Cumhuriyetimizin 100. yılında GSYH 650 milyar dolara geriler.

6) AKP ekonomide bir çıkmaz içine girmiştir. Rantçılıkla birlikte enflasyon da arttıkça halkın tepkileri büyüyor. AKP ise sanayiciyi, vatandaşı döviz, otomobil alıyor diye fişleyip tehdit ediyor. Ne yaparsanız yapın bu halk sizi sandıkta gönderecek!

7) 2002-2022 arasında özelleştirme adı altında kamu kurumlarını satıp savurdunuz. Buradan gelen 63 milyar dolardan fazla kaynak da halka değil, yandaşlara gitti. Yetmedi, Hazine garantili projelerle halka 150 milyar dolar ek yük bindirdiniz!

8) Seçim sathında AKP yine bildiğini yapıyor ve konutta kredi musluklarını açıyor. Bankalara da yüzde kaç ile kredi vereceklerine dair dayatmada bulunuyor. Bunlar sadece suni bir rahatlamaya neden olur ve her zamanki gibi yandaşa servet transferi sağlar.

9) Milli geliri erittiniz,

Kamu kurumlarını yok pahasına sattınız,

Çocuklarımızın geleceğini ipotek ettiniz,

Gençlerimizi yurtdışına kaçırdınız,

Fakirlere şükredin dediniz ama yolun sonuna geldiniz.

Çözüm ise bizde, umutsuzluğa yer yok!

10) Üretmeden, ithalatı engellemeden, kamuda tasarruf ve liyakat sağlanmadan milli gelir artmaz. Planlarımız hazır.

Çiftçilerimiz için: