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Türk Oyun Pazarında Hedef 1 Milyar Dolar

Türk oyun sektörünün son dönemde ivmelenen gelişimi dünya çapında etki uyandırıyor. “Global Karantina Günlerinin Oyun Dünyası Üzerindeki Etkileri” raporuna göre, Türkiye oyun pazar hacminin 2020 sonunda 1 milyar doları aşması bekleniyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ekim 2020 Cuma 09:34
Türk Oyun Pazarında Hedef 1 Milyar Dolar
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Next in Game tarafından hazırlanan “Global Karantina Günlerinin Oyun Dünyası Üzerindeki Etkileri” raporu ülkemizdeki oyun pazarına yönelik beklentilerin büyüdüğünü gösteriyor. Rapora göre, Türkiye oyun pazarının 2020 sonunda 1 milyar doları aşması bekleniyor.

Oyun sektöründeki girişimcilere devlet desteği

Devlet, oyun sektörüne adım atmak isteyen girişimcilere çeşitli destekler sağlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği kapsamında bilgisayar oyunu veya mobil uygulama geliştirmek isteyen girişimcilere pazara giriş giderleri, yazılım lisanslarına ilişkin gideler, platformlarca tahsil edilen komasiyon bedelleri, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gibi pek çok alan için destek veriliyor. Personel ihtiyaçları konusunda da desteklenen girişimcilere, istihdam edilecek en fazla 2 personelin ücretleri için destek sağlanıyor.

Yabancı dilde hazırlanan oyun veya uygulamalar da destekleniyor

Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği hakkında bilgi veren IFASTURK Eğitim Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Ticaret Bakanlığı’nın oyun ve uygulama girişimlerine sağladığı destekten yazılım, mobil uygulama, bilgisayar oyunu ve bilişim hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketler faydalanabiliyor. Destek almaya hak kazanmış her bir proje en fazla bir yıl süre ile desteklenebiliyor. Uluslararası tüketiciye yönelik olarak yabancı dilde hazırlanan oyun veya uygulamalar da bu desteğin kapsamında yer alıyor. IFASTURK olarak mobil uygulama ve oyun geliştirme desteği danışmanlığı konusunda yıllara dayanan tecrübemiz bulunuyor. Bugüne kadar yüzlerce girişimcinin oyun ve uygulama alanında destek alması ve kendi markasını oluştırmasına katkıda bulunduk. Sektörün gelişimi ve üke ekonomisindeki payının artması için daha fazla girişimciye ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

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