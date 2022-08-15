TOKİ Fayda Etmez, Barınma Krizi Sürer

2) Dar gelirliler için TOKİ eliyle 150 bin konut inşa edileceği belirtiliyor. Güzel ama soruna çare olamaz. Şu anda dar gelirliler için yapılan TOKİ konutlarında kiralar 4 bin TL’yi bulmuş durumda. Aidatlar da 500 TL civarında. Asgari ücretliler, emekliler nasıl barınsın?

3) Yeni projeye aylık hane geliri 10 bin TL’yi geçenler giremeyecek. İstanbul’da bu rakam 11.500 TL. Ortalama bir memur maaşı bu seviyelerde. İki asgari ücretli veya öğretmen bunlara başvuramaz. Yani toplumsal gelir ve barınma analizi yanlış yapılmış.

4) 2021 yılında 561.710 çift evlendi, 174.085 çift boşandı. 4 milyona yakın üniversite öğrencimiz örgün öğretimde. Nüfusumuz 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84.680.273 kişiye ulaştı. 10 milyona yakın mülteci, göçmen de var. 150.000 konut neye yeter?

5) Vizesi olan, olmayan, kimlikle ülkeye giriş yapan yüz binlerce yabancı Türk Lirası ucuz olduğu için ev alıyor, kiralıyorlar. Piyasada fiyatları bunlar da artırmışken, şehir dışlarına yapılacak sosyal konutlar nasıl fiyatları geri çeksin?

6) İnşaat demirinden çimentosuna, yalıtım malzemelerinden elektrik su tesisatı malzemelerine maliyetler bir yılda 3-4 kat artmışken TOKİ’nin konut piyasasını aşağı çekeceğini söylemek doğru değildir. Halkı kandırmayı bırakın.

7) Şehir merkezlerindeki değerli Hazine arazilerine sosyal konut yapmak yerine lüks konut yapan TOKİ, şimdi dar gelirli vatandaşı şehir dışına çekecek. İnsanların her gün 3-4 saati yollarda geçecek. Sosyal devlet böyle olmaz.

8) Lüks konut projelerine bakınca, şehir merkezlerinde fahiş konut fiyatlarını ortaya çıkaran bir etken de TOKİ’nin kendisidir. Şimdi sosyal devletçi gibi davranmaları, geçmişte yaptıkları yıkımı örtmeye yetmez.

9) Bunların dışında, 6,7 milyon konut deprem riski taşıyor. Yılda en az 300 bin konutun kentsel dönüşümünün yapılması lazım. AKP Hükümeti ve TOKİ bunlar için adım atmazken, seçim öncesi reklam yapıyor.