TEB’in Ekonomiye Verdiği Destek 2022 Yılının İkinci Çeyreğinde de Arttı

30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla TEB’in aktif toplamı 256.1 milyar TL olurken, net kârı 4,705 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 57’sini oluşturdu. Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in toplam kredileri yılın ilk yarısında 149.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 185.9 milyar TL oldu. 2022 yılında güçlü sermaye yapısıyla birlikte istikrarlı büyümeyi sağlayan ve karlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren TEB’in özkaynakları 18.7 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin üstünde, yüzde 15.58 oranında gerçekleşti.

TEB, Türk Lirası ile yapılan birikimleri kurdaki olası değişimlere karşı korumak amacıyla “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesap”, “Döviz Tevdiat Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap”, “Altın Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap” ve “YUVAM Hesap” ürünlerini hem gerçek hem de tüzel müşterilerine sunmaya devam etti. Yılın ikinci çeyreğinde TEB Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatların toplam hacmi yüzde 149 artarken, TEB’in bu ürünlerindeki pazar payı ise 100 baz puan yükseldi. Tasarrufu ön plana çıkarmaya devam eden TEB, birikimi olan müşterilerini kur riskine karşı korurken, yabancı para mevduatı olan müşterilerini de TL birikim yapmaya teşvik ediyor.

Müşterilerini tasarrufa teşvik etmek için mevduat tarafında alternatif ürünler sunan TEB, para yatırma/çekme esnekliğiyle birikim yapmayı kolaylaştıran Marifetli Hesap ile müşterilerinin tasarruf alışkanlığının yaygınlaşmasına katkıda bulunurken, yeni müşteri edinimini de artırdı. TEB’in TL Marifetli Hesap hacmi sene başına kıyasla yüzde 3,5 arttı.

TEB, alternatif ödeme planları, üç ay taksit erteleme özelliği ve uygun vade seçenekleriyle sunduğu tüketici kredileriyle müşterilerine desteğini sürdürdü. Müşterilerin tüketici kredilerine erişimi kolaylaştıran dijital kanalları kullanma oranı arttı. Yılın ikinci çeyrek verilerine göre kredi başvurularının yüzde 80’ini dijital kanallardan alan TEB, onaylanan kredilerin de yüzde 84’ünü dijital kanallardan kullandırdı.

Dijital bankacılık kanallarındaki deneyimini geliştirmeye devam eden TEB, müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını pratik ve çözüm odaklı bir anlayışla karşılarken, bankacılık işlemlerini hızlı ve kesintisiz yapmalarını sağladı. Yılın ikinci çeyreğinde TEB’in dijital bankacılık kanallarını kullanan müşteri sayısı 2.37 milyona yükselirken, sadece mobil bankacılık üzerinden işlemlerini yapan müşteri sayısı ise 2 milyona yaklaştı.

Emekli maaşını TEB’e taşıyan müşterilere yönelik 5.500 TL’ye varan promosyon kampanyası başlatan TEB, emekli müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmet sunmayı sürdürdü. Emekli müşterileri için özel müşteri hizmet hattı bulunan TEB, emeklilerin bu hattan ve Bireysel İnternet Şube ile CEPTETEB mobil uygulamadan yaptıkları EFT/FAST ve havale işlemlerinden ücret almıyor. Ayrıca emekliler, TEB şubelerinde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, avantajlı oranlarla ihtiyaç kredisi, Marifetli Hesap ile avantajlı faiz ve ATM’lerden yüksek çekim limitinden faydalanabiliyor.

“İyi ve örnek banka” olma anlayışıyla tüm paydaşlarına değer katmak ve toplumda pozitif etki yaratmak amacıyla girişimcilik ekosistemini ve etki yatırımlarını destekleyen TEB, Özel Bankacılık çatısı altında 2013’te hayata geçirdiği TEB Özel Melek Yatırım Platformu’nu yeniledi. Bugüne kadar girişimcileri yatırımcılarla bir araya getirerek pek çok başarı hikayesinin yazılmasına vesile olan TEB Özel Bankacılık, yenilenen platform ile ilk buluşmasını “Ekolojik Sürdürülebilirliği Hedefleyen Sosyal Girişimciler” temasıyla gerçekleştirdi. Yatırım dünyasındaki dönüşümü desteklemek ve alternatif yatırım alanları sağlamak amacıyla “melek yatırımcı” konseptini müşterilerine ilk sunan banka olan TEB, platform ile Türkiye için fark yaratacak proje fikirlerini ve girişimleri gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor. Ayrıca, giderek önem kazanan ve TEB’in girişimcilik ve yatırım ekosistemindeki gücünden destek alan “etki yatırımcılığı”nın da teşvik edilmesi hedefleniyor.

TEB, Kadın Bankacılığı ile sürdürülebilir ekonomik büyüme için kadın işletme sahiplerinin ve girişimcilerin iş dünyasındaki varlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam etti. Kadın işletme sahiplerine finansal ve finansal olmayan konularda desteğini sürdüren TEB’in kadın işletmelerine kullandırdığı nakit kredi hacmi 2022’nin ikinci çeyreğinde bir önceki yılın verilerine kıyasla yaklaşık yüzde 20 oranında arttı.

TEB KOBİ Bankacılığı, yılın ikinci çeyreğinde, ülke ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ’lerin yanında yer almayı sürdürdü. Üretim ve istihdamı desteklemek amacıyla KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik en uygun finansman çözümleri sunan TEB, KGF kredileriyle de reel sektöre katkı sağladı. TEB, 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla KGF destekli üç ayrı protokol kapsamında (İhracat Destek Paketi, Yatırım Destek Paketi, İşletme Harcamaları Destek Paketi) 2 milyar TL kredi kullandırımı yaptı.

TEB, Girişim Bankacılığı ile girişimcilere sağladığı finansal ve finansal olmayan desteklerin yanı sıra yenilikçi ve katma değerli teknoloji firmalarının büyüme dönemlerinde onlar için önemli bir paydaş olma vizyonuyla çalışmalarına devam etti. Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilirliğe katkı sağlayan girişimlerin yanında yer alan TEB, tarım teknolojilerinden biyo bazlı plastik üretimine, atık su artıma sistemlerinden kendi enerjisini üreten teknolojilere kadar pek çok alandaki girişime hem finansal hem de danışmanlık desteği sağlıyor. TEB ve TİM’in uzun yıllara dayanan verimli iş birliğiyle ülke genelinde faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evleri’nde, sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yapan girişimleri uçtan uca desteklemek amacıyla Green Up Sürdürülebilir Yeşil Büyüme Programı başlatıldı. Temiz enerji ve temiz teknolojiler alanlarındaki girişimlere yönelik program kapsamında; mentorluk, yatırımcılarla buluşma, network oluşturma ve yurtdışına açılma gibi konularda destek sunuluyor. TEB, TİM-TEB Girişim Evi bünyesinde hayata geçirilen yeni programlarla daha fazla girişimciye ulaşarak ülkemizde girişimciliğin daha da güçlenmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

TEB Kurumsal Bankacılığı, 2022 yılı için belirlediği ana stratejisi doğrultusunda müşterilerin portföyünde “ana banka” veya “tercih edilen banka” olma hedefiyle çalışmalarına devam etti. Bu kapsamda Kurumsal Bankacılık alanında aktif müşteri tabanını genişletmeyi sürdüren TEB, mevcut müşterilerde kullanılan nakit yönetimi ve dış ticaret ürün adedini de artırarak bu alanda derinleşti.

TEB’e yılın ikinci çeyreğinde yeni ödüller

Finans dünyasının yakından takip ettiği saygın yayın kuruluşlarından Global Finance dergisinin 2022 yılı için gerçekleştirdiği Dünyanın En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankaları değerlendirmesinde TEB, “Türkiye’nin En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankası” seçildi.

İletişim merkezi ve müşteri bağlılığı uygulamaları alanında küresel bir birlik olan Contact Center World tarafından düzenlenen Contact Center World 2022 yarışmasında TEB, “En İyi Müşteri Hizmetleri”, “En İyi Self Servis Teknoloji”, “En İyi Satış Kampanyası”, “En İyi Kalite Ekibi”, “En İyi Teknolojide İnovasyon” ve “En İyi Kriz Yönetimi” olmak üzere altı kategoride altın madalya kazandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

30 Haziran 2022 Tarihli Finansal Sonuçlara İlişkin Seçilmiş Göstergeler: