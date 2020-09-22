Sabancı Vakfı'nın 2020-2021 Eğitim Yılı Burs Tutarı Aylık 780 TL Olarak Açıklandı

Burs programıyla 46 yıldır başarılı üniversite öğrencilerinin eğitimlerini destekleyen Sabancı Vakfı, 2020-2021 eğitim yılında da lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayacak. Sabancı Vakfı, 2020-2021 yılı burs tutarlarını aylık 780 TL olarak belirledi.

Vakıf her yıl 1.500’e yakın öğrenciye burs veriyor. Üniversiteye girişten mezuniyete kadar devam eden Sabancı Vakfı Bursları, her yıl Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süreli nakit ödemeyi kapsıyor. Sabancı Vakfı burs programında geri ödeme yükümlülüğü bulunmayıp, mezun bursiyerler dilerlerse gönül borçlarını ödemek için burs almaya devam eden öğrencilere deneyim ve bilgi aktarmak için mentorluk yapabiliyor.

46 yılda 48 bin burs veren Sabancı Vakfı’nın, üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik farklı burs programları bulunuyor: