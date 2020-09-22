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Sabancı Vakfı'nın 2020-2021 Eğitim Yılı Burs Tutarı Aylık 780 TL Olarak Açıklandı

Sabancı Vakfı Burs Programıyla, 46 Yılda 48 Bin Burs İle Başarılı Üniversite Öğrencilerine Destek Oldu

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Eylül 2020 Salı 10:36
Sabancı Vakfı'nın 2020-2021 Eğitim Yılı Burs Tutarı Aylık 780 TL Olarak Açıklandı
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Burs programıyla 46 yıldır başarılı üniversite öğrencilerinin eğitimlerini destekleyen Sabancı Vakfı, 2020-2021 eğitim yılında da lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayacak. Sabancı Vakfı, 2020-2021 yılı burs tutarlarını aylık 780 TL olarak belirledi.

Vakıf her yıl 1.500’e yakın öğrenciye burs veriyor. Üniversiteye girişten mezuniyete kadar devam eden Sabancı Vakfı Bursları, her yıl Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süreli nakit ödemeyi kapsıyor. Sabancı Vakfı burs programında geri ödeme yükümlülüğü bulunmayıp, mezun bursiyerler dilerlerse gönül borçlarını ödemek için burs almaya devam eden öğrencilere deneyim ve bilgi aktarmak için mentorluk yapabiliyor.

46 yılda 48 bin burs veren Sabancı Vakfı’nın, üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik farklı burs programları bulunuyor:

  • Üniversiteye Giriş Bursu: Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen öğrencilere veriliyor.
  • Kalkınmada Öncelikli İller Bursu: Sabancı Vakfı tarafından belirlenen 15 ilden birinde ortaöğrenimini tamamlayan, YKS’de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak il birincisi olup yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilen öğrenciye veriliyor.
  • Engelli Öğrenciler Bursu: YKS’de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilen görme, işitme ve ortopedik engelli beşer öğrenciye veriliyor.
  • Sabancı Vakfı Vista Bursu: YKS’de Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerin Turizm İşletmeciliği bölümlerine yerleştirilen lisans öğrencilerine veriliyor.
  • Sabancı Vakfı’nın burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler; Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik Üniversitesi. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin burs başvuru tarihleri için üniversitelerin burslarla ilgili bölümlerini takip etmeleri gerekiyor. Çukurova, İstanbul-Cerrahpaşa ve Marmara Üniversiteleri için başvurular www.e-bursum.com üzerinden alınmaktadır.
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