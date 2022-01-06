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ÖĞRENCİLER “SUYUN DEĞERİ” İÇİN YARIŞACAK

İSKİ, İstanbul genelindeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışma düzenliyor. “Suyun Değeri” temalı afiş yarışmasında, iklim değişikliği ile azalan su kaynakları konusunda; farkındalık yaratmak amacı hedefleniyor. İlk üçe giren öğrencilerin para ödülü alacağı yarışmaya katılmak için son gün 25 Şubat 2022.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ocak 2022 Perşembe 16:06
ÖĞRENCİLER “SUYUN DEĞERİ” İÇİN YARIŞACAK
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İSKİ, suyun doğru kullanılması, azalan kaynaklara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için yarışma düzenliyor. İSKİ ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek afiş yarışmasına; ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecek.

DOĞRU SU KULLANIMI ÖZENDİRİLECEK

22 Mart Dünya Su Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada, hızlı nüfus artışı, çevre kirliliği, iklim değişikliği ile zamanla azalan veya kirlenen su kaynaklarının korunması, su tasarrufuna dikkat çekilmesi ve öğrenciler arasında doğru su kullanma bilinci oluşması için farkındalık yaratmak hedefleniyor.

İLK ÜÇE PARA ÖDÜLÜ

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, “Suyun Değeri” temalı afiş çalışmalarını 1-25 Şubat 2022 tarihleri arasında İSKİ’ye göndermiş olmaları gerekiyor. 5 kişilik jürinin 28 Şubat-4 Mart tarihleri arasında yapacakları değerlendirmenin ardından sonuçlar 22 Mart tarihinde açıklanacak. Ortaokul ve lise öğrencisi kategorisinde ilk üçe girenlere para ödülü verilecek. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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