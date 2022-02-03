Ocak Enflasyonuna Deva Partisi’nden İlk Tepki

Enflasyon rakamlarını değerlendiren DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘Kurumlar ile hükûmet yüz göz olunca üretici enflasyonu üç haneye yaklaştı’

“AK Parti’nin yüzde 33 olarak devraldığı üretici enflasyonu, ekonomi yönetiminde liyakatin olduğu ve ortak aklın işletildiği dönemde eksi seviyeleri dahi görmüştü. Israrla sürdürülen yanlışlar, akıl ve bilimden uzak tezler ve bağımsız kalması gereken kurumların siyasi talimat ile hareket eder hale gelmesi sonucunda üretici enflasyonu üç haneli seviyelere merdiven dayadı. Ucube Yönetim Sistemi ve kötü yönetim anlayışı ülkemizi en son 1995 yılında yaşanan üç haneli enflasyon koşullarına geri götürdü. Üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki makas yüzde 45 seviyesinde. Bu, tüketici enflasyonu üzerindeki baskıların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ortaya koyuyor.”

Yıllık enflasyonun 2004-2007 döneminde ortalama yüzde 8 civarında kaldığını hatırlatan Çanakcı, aylık enflasyon oranlarında son 40 yılın en yüksek artışlardan birisinin yaşandığını söyledi. Çanakcı sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Enflasyonun TÜİK’in açıkladığı verilerin üzerinde olduğunu biliyoruz’

“Hayatın gerçekleri iktidarın tüm söylemini boşa çıkarıyor. Hayatın gerçeklerini açlık ve yoksulluk sınırının en önemli belirleyicilerinden birisinde görüyoruz. Gıda fiyatlarındaki aylık artış yüzde 10,9; yıllık artış ise yüzde 55,61 seviyesinde. Ayrıca bağımsız enflasyon hesaplamalarının ve vatandaşlarımızın fiilen yaşadığı enflasyonun TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin çok üzerinde, üç haneli seviyelerde, olduğunu biliyoruz. Tüm bunlar, hayat pahalılığının dayanılmaz bir hal aldığını gösteriyor.”

‘Üstümüzde Zimbabwe, altımızda Etiyopya gibi ülkeler var’

“Kötü yönetim nedeniyle son derece olumsuz bir listede daha yukarıya tırmandık. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10. ekonomisi yapamadılar ama maalesef yüksek enflasyonda ilk 10’a soktular. Bulunduğumuz ligde, üstümüzde Zimbabwe; altımızda Etiyopya gibi ülkeler var. Avrupa’da maalesef birinci, G20 ülkelerinde ise ikinci sıradayız. DEVA Partililer olarak ülkemize bu durumu yakıştıramıyoruz.”

‘Asgari ücret, açlık sınırına eşitlendi’

“Asgari ücrete, memur, işçi ve emeklilere yapılan zamlar üzerinden daha bir ay geçmeden eridi. Türk-İş tarafından açıklanan verilere göre ocak ayında açlık sınırı 4.250 lira, yoksulluk sınırı ise 13.844 lira oldu. Bekar bir kişinin yaşam maliyeti 5.588 liraya çıktı. Asgari ücret açlık sınırına eşitlendi, yoksulluk sınırının ise üçte birinin bile altına düştü.”

‘Köpük gibi ifadelerle enflasyon sorunu savsaklanıyor’

“Birçok ülke enflasyonla mücadelede para politikası başta olmak üzere ön alıcı adımlar atarken, iş bilmez yönetim para politikasını ‘önemsizleştirmekle’ övünüyor. Çok sayıda ülke enflasyon riskinin ciddiyetini dikkate alarak vatandaşlarını, iş dünyasını doğru bilgilendiriyor ve özellikle dar gelirli kesimleri korumak için özel destek paketleri hazırlıyor. Ülkemizdeki beceriksiz yönetim ise ‘köpük’ gibi ifadelerle enflasyon sorununu savsaklıyor, göz boyamadan öteye gitmeyen adımlarla geniş toplum kesimlerinin enflasyon karşısında ezilmesine duyarsız kalıyor.”

‘Eksi enflasyon vadeden danışmanlara boşuna maaş vermeyin’

“Beştepe’deki ekonomi koltuğunda oturanlar ‘Ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum’ diyebiliyor. TÜİK tarafından bile tekzip edilmek herkese nasip olmaz. Kötü yönetime tavsiyemiz; ocak ayında eksi enflasyon vadeden danışmanlarına hiç boşuna maaş vermemeleridir.”

‘Enflasyonla mücadelede artık bir merkez bankamız yok’

“Merkez Bankası siyasi baskılara tamamen teslim olmuş, profesyonel merkez bankacılığı duruşundan tümüyle uzaklaşmış durumdadır. Enflasyonla mücadelede artık bir merkez bankamız yok. Bırakın ayları, günler içinde anlamını yitiren enflasyon tahminleri açıklanıyor. Merkez Bankası, güven bunalımını kendi eliyle daha da derinleştirmektedir. Hükûmete, kurumlara ve politikalara olan güven ve enflasyonla mücadelede başarı sağlanabileceğine olan inanç kaybolmuş durumdadır.”

‘Hükûmetin yapacağı en hayırlı iş DEVA iktidarının önünü açmaktır’

“Hükûmetin bu saatten sonra yapabileceği en hayırlı iş, milletin önüne sandığı getirip, DEVA Partisi iktidarın önünü açmaktır. Biz iktidarımızın ilk 90 ve 360 gününde yapacaklarımızı şimdiden hazırlıyoruz. En kısa sürede enflasyonu yeniden tek haneye indireceğiz. Vatandaşın alım gücünü artıracağız. Toplumun tüm kesimlerini refaha kavuşturacağız.”