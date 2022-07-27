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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu

Pandemi sebebiyle tüm dünya genelinde yaşanan çip krizi ve lojistik problemlerinin etkileri halen sürmektedir. Bu sebeple arzın oldukça sınırlı olması, ülkemizde de yılda 10 milyon adetleri bulan satış rakamlarında istikrarı bozarak dalgalı bir seyir izlemesine yol açmış ve artan fiyatlar ile vatandaşlarımızın otomobil sahibi olması oldukça zorlaşmıştır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:31
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu
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Böyle bir piyasa ortamında yapılan otomobil alımını ve doğal olarak satımını erteleyin çağrısı, halihazırda zorlu bir süreçten geçen sektörümüzü daha da sıkıntıya sokacağından, araç almak ya da aracını satmak isteyen vatandaşların kafasını karıştıracak ve sektörde belirsizlik yaratacak talihsiz bir açıklama olmuştur.

Biz sektör temsilcileri olarak, vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla, güvenli bir alışveriş ortamında araç sahibi olmaları adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Resmi makamlarımızla çalışmalar yapmakta ve çözüm önerilerimizi sunmaktayız. İkinci el otomobil ithalatının gündeme gelmesi, Türkiye’de üretimi olmayan araçların belli koşullar gözetilerek iç piyasaya sokulması da çözüm önerilerimizden biri olmuştur; hayata geçtiği takdirde de sektörü önemli ölçüde rahatlatacak bir adım olacaktır.

Vatandaşlarımızın uygun fiyatlı otomobile ulaşamamasıyla birlikte otomobil satıcıları olarak bizler de yükselen fiyatlar ve artan maliyetlerden ötürü oldukça mağdur durumdayız.

Gerçekçi olmak gerekirse, günümüz koşulları, içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar ve özellikle kur baskısı göz önünde bulundurulduğunda, bu konuda beklenen sonuçları almamız pek mümkün olmamaktadır.

Biz sektör mensuplarının bu konudaki beklentisi, siyasilerimizin sektörel açıklamalar yapmadan önce, biz sektör temsilcilerinden görüş alarak, daha dikkatli beyanatlar ile gelecek projelerini belirliyor olmalarıdır. Aksi durumda piyasada belirsizlik ve güvensizliklerin artarak vatandaşlarımızla birlikte sektörümüze de olumsuz yansıyacağı aşikardır.’’

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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