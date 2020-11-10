Milyarlarca Dolarlık Sektör, Yeniden Hareketlilik İçin 22. Buluşmayı Bekliyor

Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Sektörü, SIGN İstanbul ile Büyük Bir İvme Kazanacak!

Tarsus Turkey tarafından 9 – 12 Eylül 2021 tarihlerinde 22.’si gerçekleştirilecek SIGN İstanbul, katılımcı firmalara ihracat kanallarını çeşitlendirme, işlerini büyütme, satışlarını arttırma, yeni iş birlikleri kurma ve yüksek ölçekli ticaret anlaşmaları yapma fırsatı sunacak. Tüyap Beylikdüzü’ndeki fuarın, milyarlarca dolarlık büyüklüğe sahip Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Sektörü’ne güç katacağını söyleyen Tarsus Turkey Fuarlar Direktörü Seda Bozkurt, sektörün tüm paydaşlarının çok daha verimli bir fuar geçirmesi adına, yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı. “Eylül ayındaki uluslararası buluşma, Türkiye’nin yanı sıra özellikle Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya ve Kuzey Afrika gibi pazarlarda açacağı yeni iş birliği kanalları sayesinde katılımcı firmalara eşsiz ihracat fırsatları sunacak.” diyen Bozkurt, SIGN İstanbul’un tüm paydaşları için fırsatlar fuarı olacağını belirtti.

Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasını her yıl Avrasya’nın kalbinde bir araya getiren SIGN İstanbul, farklı kıtalardan yüzlerce katılımcı firma ve binlerce satın almacıyı, 9-12 Eylül 2021 tarihlerinde 22. kez bir araya getirmeye hazırlanıyor. Sektörün üretici, tedarikçi, ihracatçı ve ithalatçılarını, reklam veren firmalar, reklam ajansları, dijital baskı merkezleri, matbaacılar, tekstil üreticileri, mimarlar, mühendisler, perakende malzeme satıcıları, promosyoncular ile yurt içi ve yurt dışından satın almacılarla buluşturacak olan fuar, Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşecek. Alanında dünyanın sayılı organizasyonları arasında yer alan SIGN İstanbul’da, dijital baskı makinelerinden serigrafi makinelerine, tekstil baskıdan lazer makinelerine, LED sistemlerinden endüstriyel reklam ürünlerine, 3D baskı teknolojilerinden görsel iletişim ve sergileme ekipmanlarına kadar tüm yenilikler bir arada sergilenecek.

SIGN İstanbul 2021’in sunacağı eşsiz ticaret fırsatlarından yararlanmak isteyenler, www.signistanbul adresinden fuara katılım ve online ziyaretçi kayıtları konusunda bilgi alabilirler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)