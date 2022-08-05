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Kuveyt'in 5 Milyon Dolarlık Hibesi Krizi!

CHP’li vekil Mahmut Tanal, Erdoğan’ın Devlet Nişanı verdiği Kuveyt Emiri el Sabah’ın hibe ettiği 5 milyon dolarla Siverek’in kırsal mahallerine yönelik yapılan içme suyu projesinin çöktüğünü duyurdu. “Bizleri Batı’dan Doğu’ya tüm dünyaya rezil ediyorlar!” diyen Tanal, sorumlulardan hesap sorulması çağrısında bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ağustos 2022 Cuma 11:32
Kuveyt'in 5 Milyon Dolarlık Hibesi Krizi!
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Aslen Şanlıurfalı olan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, memleketi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı 16 kırsal mahallesinin içme suyu sorununun çözüme kavuşturulması maksadıyla 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aracılığıyla Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah’ın AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne hibe ettiği 5 milyon dolarla hayata geçirilen Gedik İçme Suyu Projesi’nin, planlamanın dışını çıkılarak yapılan müdahalelerle çöktüğünü duyurdu.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, vatandaşların tekrar suya hasret kaldığını, ilkel yöntemlerle su arayışına girdiğini belirten Tanal, “Bizleri Batı’dan Doğu’ya tüm dünyaya rezil ediyorlar!” şeklinde tepki gösterdi.

“Siverek’in su sorununu çözeceğiz’ denilerek Kuveyt’ten aldıkları 5 milyon dolar resmen çöpe gitmiş oldu” diyen Tanal, “Bu bir skandaldır! Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bu duruma düşürenlerden hesap sorulmalıdır” ifadelerini kullandı.

CHP’li Tanal, Kuveyt Devleti’ni de sözleşmeyle verdikleri 5 milyon doların amacına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını takip etmeye davet etti.

ERDOĞAN DEVLET NİŞANI VERDİ, EMİR 5 MİLYON DOLAR HİBE ETTİ

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Twitter hesabı üzerindeki söz konusu paylaşımları aynen şöyle:

“EMİR EL SABAH HAZRETLERİ, ALDIN NİŞANI, VERDİN ŞANLIURFA İÇİN HİBEYİ AMA...

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, Mart 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de Saray’da ağırlandı.

Atatürk silueti ve T.C. ibaresinin çıkarıldığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı’nın verildiği Kuveyt Emiri, Erdoğan’ın bu ‘jestine’ karşılık Şanlıurfa’nın altyapısı için 5 milyon dolar hibe etti.

Kuveyt Arap Kalkınma Fonu aracılığıyla sağlanan hibe desteğiyle ilgili Erdoğan’ın hazır bulunduğu törende, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile dönemin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi arasında hibe sözleşmesi imzalandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kuveyt’ten gelen bu 5 milyon dolarlık hibeyle Siverek ilçesinin 16 kırsal mahallesinin içme suyu sorununa yönelik Gedik İçme Suyu Projesi’ni başlattı.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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