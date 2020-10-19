Özel tüketim vergisi (ÖTV) geliri yüzde 73,8 artarken, gelirlerin yüzde 35,6’sı petrol ve doğalgaz ürünlerinden sağlandı. Şans oyunlarından alınan vergi gelirinde yüzde 67,6 artış kaydedildi. Eylül ayı itibariyle İstanbul’da gelir vergisi mükellefi yüzde 5,1, kurumlar vergisi mükellefi yüzde 7,6 arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin mali istatistiklerin değerlendirildiği Ekim 2020 Mali İstatistikler İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

Toplam bütçe içindeki payı yüzde 46

Toplam 113 milyar TL vergi tahsil edildi. Yıllık yüzde 38,3 artan vergi hâsılatının merkezi yönetim bütçesi içindeki payı, yüzde 46,6 oldu. Üçüncü çeyrekte tahsil edilen vergi, ilk çeyreğe göre yüzde 43,5, ikinci çeyreğe göre yüzde 50,1 arttı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Kurumlar vergisinin yüzde 61’i İstanbul’dan

Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe gelirlerinin 29,3 milyar TL’si kurumlar vergisinden tahsil edildi. İstanbul’dan toplanan 17,9 milyar TL kurumlar vergisi gelirinin Merkezi Yönetim içindeki payı yüzde 61 oldu.

ÖTV geliri yıllık yüzde 73,8 arttı

Özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı bir önceki döneme göre artarak yüzde 24,9, vergi gelirleri içindeki payı ise yüzde 26,4 oldu. Özel tüketim vergisi geliri yıllık yüzde 73,8 artış gösterdi.

En yüksek artış motorlu taşıtlarda

Özel tüketim vergi gelirleri içinde en yüksek artış yüzde 392,7 ile motorlu taşıtlarda yaşandı. Motorlu taşıtlar vergisinin ÖTV gelirleri içindeki payı, yüzde 22,6’ya yükseldi. ÖTV gelirlerinin yüzde 35,6’sı petrol ve doğalgaz ürünleri vergisinden tahsil edildi. Petrol ve doğalgaz ürünlerinden elde edilen vergi gelirleri yıllık yüzde 22,2, tütün mamullerinden tahsil edilen vergi gelirleri ise yüzde 87,7 arttı.

Şans oyunları vergi gelirinde yüzde 67,6 artış

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsilâtı, yıllık yüzde 32,6,şans oyunları vergisi tahsilâtı ise yüzde 67,6 arttı. Türkiye’de Mart 2020 itibariyle yürürlüğe giren dijital hizmet vergisinin Eylül sonu itibariyle toplam tahsilâtı 655,6 milyon TL’ye ulaştı; tahsilâtın tamamı İstanbul’dan gerçekleşti.

Gelir Vergisi mükellefi yüzde 5,1 yükseldi

Eylül ayı itibariyle İstanbul’da gelir vergisi mükellefi yüzde 5,1, kurumlar vergisi mükellefi yüzde 7,6 arttı. İstanbul’da 532 bin 265 gelir, 912 bin 240 gelir stopaj, 741 bin 480 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ), 46 bin 494 basit usulde vergilendirilen gelir, 339 bin 171 kurumlar ve 852 bin 686 Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor.

Ekim 2020 Mali İstatistikler İstanbul Ekonomi Bülteni, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine dayanılarak hazırlandı.

İBB İstanbul Ekonomi Bülteni Mali İstatistikler Ekim 2020 bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)