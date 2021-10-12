Küçükçekmece Belediyesi 2022 Yılı Performans Planı Ve Bütçesi Görüşüldü

Kemal Çebi: 2022 Yılı Performans Programını Küçükçekmecelilerin eleştiri ve taleplerini

dikkate alarak hazırladık

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “2022 Yılı Performans Programı’nın hazırlık

aşamasında Küçükçekmecelilerin çalışmalarımıza yönelik eleştiri ve taleplerini dikkate alarak,

hesap verilebilir bir anlayış ve sorumluluk bilinciyle hareket ettik. Göreve geldiğimiz günden

bu yana Küçükçekmecelilerin öncelikli ihtiyaçlarını COVİD-19 Eylem planımızla şekillendirip

kimseyi mağdur etmemek için çalıştık. Planlarımızı hazırlarken, geçmiş yıllarda yapılan

hizmetlere katma değer sağlamak, yapılmamış olanları ağımıza eklemek ve insana duyarlı bir

kent oluşturmak hedefiyle hareket ettik. Belediye hizmetlerinden her bireyin eşit olarak

faydalanmasını sağlayarak adil bir kent olmanın yanı sıra çevreci, engelsiz, sosyal

yardımlarda hiç kimseyi mağdur etmeyen bir belediyecilik anlayışla çalışmalarımızı

sürdürüyoruz. 2022 yılı performans programı ve bütçemizin Küçükçekmece için hayırlı

olmasını diliyorum” diye konuştu.

Oy çokluğuyla kabul edildi

Toplantıda, siyasi partilerin grup sözcüleri performans programı ve bütçe ile ilgili görüşlerini

bildirdi. 11 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Küçükçekmece Belediyesi 2022 yılı

mali yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)