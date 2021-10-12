Küçükçekmece Belediyesi 2022 Yılı Performans Planı Ve Bütçesi Görüşüldü

Kemal Çebi: 2022 Yılı Performans Programını Küçükçekmecelilerin eleştiri ve taleplerini
dikkate alarak hazırladık
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “2022 Yılı Performans Programı’nın hazırlık
aşamasında Küçükçekmecelilerin çalışmalarımıza yönelik eleştiri ve taleplerini dikkate alarak,
hesap verilebilir bir anlayış ve sorumluluk bilinciyle hareket ettik. Göreve geldiğimiz günden
bu yana Küçükçekmecelilerin öncelikli ihtiyaçlarını COVİD-19 Eylem planımızla şekillendirip
kimseyi mağdur etmemek için çalıştık. Planlarımızı hazırlarken, geçmiş yıllarda yapılan
hizmetlere katma değer sağlamak, yapılmamış olanları ağımıza eklemek ve insana duyarlı bir
kent oluşturmak hedefiyle hareket ettik. Belediye hizmetlerinden her bireyin eşit olarak
faydalanmasını sağlayarak adil bir kent olmanın yanı sıra çevreci, engelsiz, sosyal
yardımlarda hiç kimseyi mağdur etmeyen bir belediyecilik anlayışla çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. 2022 yılı performans programı ve bütçemizin Küçükçekmece için hayırlı
olmasını diliyorum” diye konuştu.
Oy çokluğuyla kabul edildi
Toplantıda, siyasi partilerin grup sözcüleri performans programı ve bütçe ile ilgili görüşlerini
bildirdi. 11 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Küçükçekmece Belediyesi 2022 yılı
mali yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)