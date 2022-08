Kripto Para Yatırımı Yaparken 10 kuralı Unutmayın

Kripto paralar, sadece 14 yıl gibi kısa bir süre içinde finansal piyasalarda tüm kuralları yıktı. Yatırımcıların gözdesi haline geldi. Birçok ülkede ödeme aracı olarak kabul edildi. Para transferinin en uygun koşullarda yapılabildiği finansal enstrüman olarak da işlev görüyorlar. Kripto paralara olan ilginin her geçen gün artması ve sürekli bir para giriş - çıkışı olmasının doğal sonucu olarak bu piyasalarda fiyat oynaklığı yüksek. Bu nedenle yüksek oranda kazanç sağlanabildiği gibi eğer yeterli araştırma yapılmazsa ve dikkatli olunmazsa istenmeyen sonuçlarla da karşı karşıya kalınabiliyor. Türkiye’den globale açılan ilk ve tek kripto varlık borsası olan Bitay, kripto para yatırımı yapan veya yapmayı planlayan herkesin hiçbir zaman aklından çıkarmaması gereken kuralları araştırdı. 10 önemli kural şöyle:

1- Piyasa nasıl işliyor videoları izleyin: Kripto para yatırımı yapmadan önce bu piyasanın mekanizmasını ve işleyişini anlayın. Alım, satım, değiştirme, transfer gibi temel ama son derece kritik işlemlerle ilgili kısa bir araştırma yapın. Bunları anlatan videoları izlemekte büyük fayda bulunuyor.

2- Sakin olun: Kripto para piyasasında psikoloji çok önemli bir yer tutuyor. Yatırımcıların yaptığı yatırımın veya işlemin başarı şansı o anki karar verme mekanizmalarıyla ve ruh halleriyle son derece doğru orantılı. Yatırım psikolojisi gelişmiş bireylerin daha mantıklı ve daha karlı işlemler gerçekleştirdiği yapılan araştırmalar arasında yer alıyor.

3- Günlük fırsata değil konjonktüre odaklanın: Günlük kazançlardan ziyade uzun vadeli yatırımcı olmak daha önemli. Kripto paraların volatil olmasını avantaja çevirmek ve gün içinde birçok işleme girmeyi tercih eden yatırımcı grubu genellikle zarar eden kesim oluyor. Genel konjonktürü iyi takip edip doğru yatırımı uzun vadeli yapan bireyler bu piyasada daha iyi kazanma şansı elde ediyor.

4- Ekosisteme faydalı projeyi tercih edin: Temel analiz yapmayı öğrenin. Projesi iyi olan, teknik alt yapısı ve ekibi sağlam projelerin ara ara uğradığı satışlar aslında bir alım fırsatıdır. Uzun vadede ekosisteme fayda sağlayacak yararlı projelere yatırım yapmak gerçek bir yatırım tercihi olacaktır.

5- Treni kaçırma duygusu paniğe yol açmasın: Türkçesi “fırsatı kaçırma korkusu” olarak adlandırılan FOMO (Fear Of Missing Out), fiyatlar yükselirken yaşanan fırsatı kaçırma korkusuna verilen duygudur. Kripto para piyasasında çok sayıda altcoin olduğu için hemen hemen her gün yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Yatırımcıların büyük bir bölümünün en çok yaptığı hata FOMO’ya kapılmak oluyor. FOMO duygusuna kapılan yatırımcılar satın alma dürtüsüne karşı koymakta zorlansalar bile bunu başarabildikleri takdirde kazançlı çıkmaları daha mümkün. Bu konuda endişenmeyen, fırsatlar her zaman karşınıza tekrar gelecek.

6- Biraz ondan biraz bundan alın: Tek bir finansal araca tüm birikimlerinizi bağlamayın. Portföyünüzü mutlaka çeşitlendirin. Çünkü çeşitlendirilmiş bir portföy, uzun süreli kazancın anahtarı. Riski ne kadar aza indirir ve matematiği ne kadar iyi kullanırsanız, rakiplerinizin stratejisinin önüne geçer ve yatırımlarınızın değerini yakalayabilirsiniz.

7- Zararı kes noktanız olsun: STOP’lu (zarar kes) işlem açmak son derece önemli. Kripto para piyasası için 24 saat oldukça uzun bir zaman ve piyasa ile ilgilenmediğiniz 2 saatte bile çok volatil hareketler gerçekleşebilir. Yükselişin sert olduğu gibi düşüşlerin de oldukça sert olabildiği kripto para piyasasında zararı kes seviyesi kullanmak size katkı sağlayacak.

8- Stratejiyle hareket edin: Bir stratejiniz olsun. Bir trade planı olmayan yatırımcılar piyasada

tansiyonun arttığı ve karar almanın zorlaştığı anlarda genellikle yanlış psikolojiyle yanlış tercihte bulunarak para kaybetmeye eğilimli oluyorlar. Yatırım planı olan bireyler ise ne zaman

alım-satım yapacağı konusunda daha rahat karar verebilir hale geliyorlar.

9- Başlangıç seviyesinde de olsa teknik analiz öğrenin: Finansal piyasalara adım atmış hemen herkesin görmüş olduğu çizgiler, şekiller ve terimler aslında göründüğünden çok daha fazla işinize yarayabilir. Çünkü teknik analiz sayesinde yatırımcılar hangi noktada işleme girilmesi ve hangi noktada çıkılması gerektiğini tahmin edebilir ve potansiyel bir zararı önleyebilir.

10- Kazanmaya değil kaybetmemeye odaklanın: En önemli kural, piyasa denilen şey fiyatların oluştuğu değil, doğru fiyatların itibar gördüğü yerdir. Bu yüzden piyasada yatırım yaparken en önemli şey para kazanmak değil, para kaybetmemektir.

Bitay CEO’su Niyazi Yılmaz ise yatırım yapacakların bilinçli ve emin adımlarla ilerlemesinin önemini belirtirken, “Türkiye’de kripto okuryazarlığını artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Buna bağlı olarak global büyüme yolculuğumuz ve operasyonlarımız kadar Bitay Akademi oluşumunu da aynı şekilde önemsiyoruz. Kullanıcılarımızı, kripto para dünyasını öğrenmek isteyenleri ve blok zinciri teknolojisine giriş yapmak isteyenleri de Bitay Akademi sayfasını ziyaret etmeye bekliyoruz. Bitay Akademi sayfasında kripto para, NFT ve metaverse dünyasına dair merak ettiğiniz her şeyi tek platform altında bulabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.