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Kobi'ler Normelleşme Desteği Bekliyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Temmuz 2021 Perşembe 09:20
Kobi'ler Normelleşme Desteği Bekliyor
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  • KOBİ’LER NORMALLEŞME DESTEĞİ BEKLİYOR
  • KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ’NİN (KÇÖ) 1 TEMMUZ’DAN İTİBAREN TAMAMEN KALDIRILMASI KOBİ’LERİ KADERLERİ İLE BAŞ BAŞA BIRAKTI.
  • BECKER TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ ERDİNÇ YAZGANOĞLU:
  • “NİSAN 2021’E KADAR BAŞARIYLA UYGULANAN NORMALLEŞME DESTEĞİ,

1 TEMMUZ’DA KÇÖ KAPSAMINDAN ÇIKARILAN ÇALIŞANLAR İÇİN UYGULANMALI.”

  • “HİÇBİR İŞLETME SAHİBİ YETİŞTİRDİĞİ, EMEK VERDİĞİ ELEMANINI İŞTEN ÇIKARMAK İSTEMEZ.”

Pandemi döneminin başlangıcında, Mart 2020 ayında uygulamaya konulan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uygulaması; Türk iş dünyasının yüzde 90’ından fazlasını oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler (Kobi) için adeta can simidi olmuştu.

30 Haziran 2021’de sonlandırılan KÇÖ ve işten çıkarma yasağı uygulaması ile pandeminin yıkıcı etkisini atlatmaya çalışan işletmeler adeta kaderleri ile baş başa kaldı.

Alman bina otomasyonu ve akıllı ev sistemleri üreticisi Becker Antriebe’nin Türkiye Genel Müdürü Erdinç Yazganoğlu, 2020 Ağustos ayından itibaren ikişer aylık periyotlarla uzatılan KÇÖ uygulaması ile işsizliğin sosyal bir trajedi olmasının engellediğini söyledi.

// “PANDEMİDEN EN FAZLA ETKİLENEN SEKTÖRLERDEN BİRİ”

30 Haziran 2021’den önce çalışanlarını KÇÖ kapsamından çıkaran işverenlere Normalleşme Desteği adı altında altı ay süre ile sigorta primi desteği verildiğini anımsatan Yazganoğlu, 1 Temmuz 2021’de başlayan yeni dönemde bu uygulamanın da sonlandırılmış olmasının işgücü piyasasına olumsuz etkisi olduğunu vurguladı.

Kafe, restoran ve eğlence mekânlarının bir buçuk yıla yakın kapalı kalması ile gölgelendirme sektörünün pandeminin en yıkıcı etki yarattığı sektörlerin başında geldiğini hatırlatan Yazganoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

// “TEMMUZ SGK TAHAKKUKLARINDAN ÖNCE KARAR ALINMALI”

“1 Temmuz’dan itibaren başlayan normalleşme dönemi ve turizm sektörünün hareketlenmesi ile Türkiye genelinde 5 binin üzerinde işletmenin faaliyet gösterdiği, 50 bine yakın çalışanın istihdam edildiği sektörümüz ayakları üzerinde durmaya başladı. Ancak 1 Temmuz 2021’den itibaren KÇÖ ve ücretsiz izin uygulamasının bitmesi, işten çıkarma yasağının kalkması ile işletmeler ciddi bir yükün altında kalmaya başladılar. Nisan 2021 ayına kadar devam eden Normalleşme Desteği yıl sonuna kadar sürseydi, işten çıkarılmayan ve istihdam edilmeye devam edilen işçinin prim yükü işverenin sırtından alınabilir ve istihdam büyük ölçüde korunmuş olurdu. Bu başarılı uygulamanın yıl sonuna kadar sürmesi ve Temmuz ayı sigorta tahakkuklarından önce karar bağlanması Kobi’lerin ortak beklentisi olarak öne çıkıyor. Başta sektörümüzde faaliyet gösterenler olmak üzere hiçbir işveren, emek verdiği, yetiştirdiği elemanını işten çıkarmak istemez.”           

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

 

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