Klimayla Yüksek Enerji Tasarruflu ve Sağlıklı İklimlendirme Mümkün 

Mitsubishi Electric’in teknoloji, tasarım ve üretimde mükemmelliğe işaret eden Mitsubishi Electric Quality anlayışıyla ürettiği ürünleri uzun yıllar boyunca sorunsuz çalışıyor ve deneyimleyenler en iyi seçim olduğunu teyit ediyor. Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Ürün Müdürü Caner Güçer; ileri teknolojiye sahip iklimlendirme sistemleriyle yüksek düzeyde enerji verimliliği sağladıklarını söyleyerek mekânların tasarruflu ısıtılması ya da soğutulmasının mümkün olduğunu vurguladı ve artan sağlık endişeleri nedeniyle klimalardaki filtrelerin önemine dikkat çekti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Pandemi nedeniyle iç ortamda daha fazla zaman geçiriliyor. Kış ve bahar aylarında klimayla ısınan ya da sıcak iklimlerde klimayla soğutulan iç ortamlardaki klima filtreleri ve elektrik faturaları tüketicileri endişelendirebiliyor. Doğru bir klima sistemi yatırımıyla uzun yıllar sorunsuz ve sağlıklı ısıtma ya da soğutmanın mümkün olduğunu vurgulayan Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Ürün Müdürü Caner Güçer, klimayla yüksek enerji tasarruflu ve sağlıklı iklimlendirmenin mümkün olduğunu söyledi ve artan sağlık çekinceleri nedeniyle klimalardaki filtrelerin önemine de dikkat çekti.

Ürünlerini en zorlu testlerden geçiriyor

Mitsubishi Electric’in gücünü daha iyisi için değişimi hedefleyen global vizyonundan aldığını söyleyen Caner Güçer; “Mitsubishi Electric, iklimlendirme sistemlerini konfor, verim ve dayanıklılığın en yüksek standardını ifade eden Mitsubishi Electric Quality (MEQ – Mitsubishi Electric Kalitesi) anlayışıyla üretiyor. Markamız; teknolojide, tasarımda ve üretimdeki mükemmelliğine işaret eden bu global kalite anlayışı çerçevesinde en iyiyi sunmak için klima sistemlerini en zorlu testlerden geçiriyor, üretimini en hassas proseslerle kontrol ediyor. Böylece, sistem ömrünü tamamlayana kadar uzun bir süre çalışıyor” dedi.

Ortamdaki kişileri ve beden sıcaklıklarını algılıyor, gereğinden fazla ısıtma veya soğutma yapmıyor

Yapay zekâ algoritmasına sahip Legendera klimaların kişilerin mekân içinde en çok zaman geçirdikleri yerleri algıladığını söyleyen Güçer, sözlerine şöyle devam etti: “Bu sayede az kullanılan alanlar, daha az ısıtılarak ya da soğutularak maksimum konfor ve minimum enerji tüketimi sağlanıyor. Sahip olduğu yapay zekâ algoritması ve ‘3D i-See Sensör’ isimli mekân tarama teknolojisiyle ortamdaki kişilerin vücut sıcaklığını algılayan Legendera klimalar, sensör yardımıyla fan hızını ve hava yönlendirme şeklini otomatik olarak belirleyebildiği gibi gereğinden fazla ısıtma yapmadığı için maksimum enerji verimliliği ve konfor sağlıyor. Legendera klimaların 3 boyutlu sensör sistemleri, ortamda kullanıcı olmadığında enerji tasarrufu için ayar sıcaklığını 1 ya da 2 derece yukarı ya da aşağı ayarlayabildiği gibi kişilerin mekân içinde yoğun olarak zaman geçirdiği yerleri tespit ederek bu doğrultuda çalışabiliyor.”

2 kat yüksek verimlilikle hem cüzdana hem de çevreye dost yaklaşım

Tüketicilerin klimaların elektrik faturalarını yükseltmesinden endişe edebildiğini söyleyen Caner Güçer; “Mitsubishi Electric teknolojisiyle üretilen ve verimliliği büyük ölçüde arttırılan Poki-Poki Motor ile ezber bozan bir performans sergileyen Legendera serisi klimalar, soğutmada 10,5’e ulaşan verim değeriyle sıradan A sınıfı cihazlardan iki kat daha yüksek verimliliğe sahip öncü bir ürün. A+++ sınıfına ulaşan Legendera klima serimizin yanı sıra A+++ soğutma ve A++ ısıtma verimliliğine sahip EnviroME serisi klimalarımızla konutlarda ısıtma alışkanlıklarının değişmesini sağlarken hem ısıtma hem de soğutmada enerji tüketiminin azalmasına katkıda bulunuyoruz. Legendera klima serisindeki Plasma Quad Plus filtresi, sadece 2 Watt elektrik tüketiyor; böylece hem tüketicilerin ceplerine hem de çevreye katkı sağlıyoruz” dedi.

Klimadaki filtre teknolojisi ve cihazın kolay temizlenmesi çok önemli

Özellikle kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirdiğimiz bu dönemde iç mekân havalandırma ihtiyaçlarının arttığını belirten Güçer sözlerini şöyle tamamladı: “Klimanın içindeki filtre ve cihazın kolay bakım özelliği de tüketicilerin seçim kriterlerinin başında gelmeli… Legendera serisi klimalarımızda bulunan Plasma Quad Plus filtresi, 0.3µm büyüklüğündeki parçaları bile filtreleme gücüne sahip… Legendera serisi klimalarının iç ünitelerinde uygulanan Çift Katmanlı Kaplama (Dual Barrier Coating) özelliği de diğer dikkat çeken noktalardan biri… İç ünitede fan, ısı değiştirici ve hava yolu üzerine uygulanan bu çift katmanlı yapı, yağ ve su bazlı kirleticilerin birikmesini zorlaştırıyor ve kirleticilerin filtre üzerinde birikmesine imkân tanıyor. Bu sayede kullanıcılar, filtrelerini temizlediklerinde bireysel olarak daha kolay ve etkin cihaz temizliği gerçekleştirebiliyor. Detaylı profesyonel temizlik gerektiğinde ise işlem kısa sürede tamamlanıyor. Böylece cihazın uzun süreli kullanımı mümkün oluyor. Tüketiciler, kullanacakları alana göre en doğru sistemi seçerek endişe etmeden klimayla ısıtılmış ya da soğutulmuş sağlıklı bir ortamda yaşayabilirler."

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)