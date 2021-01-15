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Kasım Ayında İthalat ve İhracat Arttı

İstanbul’da, Kasım ayında, 12.7 milyar dolar ithalat, 7.9 milyar ihracat gerçekleşti; hem ihracat hem de ithalat arttı. İhracatın yüzde 43.1’i, Avrupa ülkelerine, yüzde 15.7’si, Arap ülkelerine yapıldı. İthalat ve ihracatın en yüksek seviyede gerçekleştiği ülke Almanya oldu. Yeni kurulan şirketlerin yüzde 40.2’si, kapanan veya tasfiye edilenlerin ise yüzde 47.5’i, İstanbul’da oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ocak 2021 Cuma 10:27
Kasım Ayında İthalat ve İhracat Arttı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İPA İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin reel piyasaların değerlendirildiği, Ocak 2021 Reel Piyasalar İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Kasım ayında gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

İstanbul’da ihracat ve ithalat arttı

İstanbul’da ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 1.3 artarak 7.9 milyar dolara ulaştı. İstanbul dışındaki illerin toplamında, yüzde 3 azalarak 8.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, İstanbul’da ithalat, yüzde 28.3 artarak 12.7 milyar dolara çıktı. İstanbul dışında gerçekleşen toplam ithalat da yüzde 1.3 artışla 8.5 milyar dolar oldu.

İhracatın yüzde 43.1’i Avrupa ülkelerine

Kasım ayında ihracatın yüzde 43.1’i Avrupa ülkelerine, yüzde 15.7’si Arap ülkelerine yapıldı. Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılan ticarette, ihracat, yıllık yüzde 1.6 azalarak 3.4 milyar dolar; ithalat yüzde 39.1 artarak 4.95 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Arap ülkelerine ihracat, yıllık yüzde 6.3 azalarak 1.24 milyar dolar, ithalat yüzde 62.5 artarak 1.18 milyar dolar oldu.

En yüksek ihracat ve ithalat Almanya’dan

Kasım ayında, en yüksek ihracat ve ithalat Almanya’dan gerçekleşti. Almanya’ya yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemi ile aynı seviyede gerçekleşerek 749 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 49.6 artarak 1.66 milyar dolara ulaştı. Almanya’dan sonra en yüksek ihracatın yapıldığı ülke 683 milyon dolar ile Birleşik Krallık, üçüncü ülke ise 406 milyon dolar ile Fransa oldu. İthalatta ise Almanya’yı ikinci sırada 1.53 milyar dolar ile İsviçre, 1.49 milyar dolar ile Çin takip etti.

En yüksek ihracat, motorlu kara taşıtları imalatında

İhracatın en yüksek seviyede gerçekleştiği sektör, yüzde 15.2 pay ile motorlu kara taşıtları imalatı oldu; yıllık yüzde 2.9 artış kaydedildi. Bu sektörü, yüzde 9.1 daralma ile kürk hariç giyim eşyası imalatı, yüzde 28.9’luk artış ile ana demir ve çelik imalatı takip etti.

İthalatın yüzde 22.6’sı değerli ana metallerde

İthalatın yüzde 22.6’sı, değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatında, yüzde 11.5’i, motorlu kara taşıtlarının imalatında ve yüzde 3.8’i ise rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında gerçekleşti. Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatından gerçekleşen ithalatta yüzde 56, motorlu kara taşıtları imalatında yüzde 155.8 artış;  rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında yüzde 23,3 azalış görüldü.

Kapanan şirketlerin yüzde 47.5’i, İstanbul’da

Kurulan şirketlerin yüzde 40.2’si, kapanan veya tasfiye edilen şirketlerin ise yüzde 47.5’i, İstanbul’da yer aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre, Kasım ayında, kurulan şirket sayısı, İstanbul’da yıllık yüzde 2.1; İstanbul dışında kalan diğer illerin toplamında yüzde 19.6 arttı. Kurulan şirketlerin yüzde 44,5’i toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı alanında oldu. 

Kapanan ve tasfiye edilen şirket sayısı, İstanbul’da yıllık yüzde 7.1, İstanbul dışında kalan diğer illerin toplamında yüzde 11.7 azaldı.

Reel Piyasalar Ocak 2021 Bülteni hazırlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret Bakanlığı verilerinden yararlanıldı. 

İBB İstanbul Ekonomi Bülteni Reel Piyasalar Ocak 2021 bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)

Son Güncelleme: 15.01.2021 10:32
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