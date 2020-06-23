Karabat Önerge Verdi, Vakıfbank’a Kim Kötülük Yapıyor ?

Vakıfbank’a Kim Kötülük Yapıyor ?

Vakıfbank Yönetim kurulu başkanı Abdulkadir Aksu 1944 doğumlu yani 76 yaşında. Kendisine ait bir gayrimenkulü satmaya çalışırsa 65 yaşından büyük olduğu için tam teşeküllü bir devlet hastanesinde akli melaikeleri yerinde mi değil mi diye tapu dairesi rapor ister ancak halkın katırilyonlarca parasını harcarken hiç kimse tam teşekkülü hastanede rapor istemiyor.

MİLLİ GÜREŞÇİ HAMZA YERLİKAKAYA HANGİ BANKA BİLGİSİNDEN DOLAYI VAKIFBANK YÖNETM KURULU ÜYESİ OLMUŞTUR ?

Kamu yöneticileri yaptıkları atama ve diğer işlerde liyakat esasına göre hareket etmek durumdadır. Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan milli güreşçe Hamza Yerlikaya’nın hangi özelliğinden buraya atandığını atamayı yapan kişiler kamuoyuna açıklamaları gerekir.

CHP İstanbul Milletvekili Mali Müşavir Özgür Karabat son yıllarda Vakıfbank’ta yaşanan olumsuz olayları gündeme taşıdı.

Vakıfbank şaibeli atamaların ardından şimdi de kamu ihale kanunu kapsamından çıkarılıyor

Vakıfbank GYO’nun elinde 2019’daki değeri 1 milyar 87 milyon lirayı bulan gayrimenkuller bulunuyor.

Sadece İstanbul Finans Merkezi’nde maliyeti 416 milyon lirayı bulan bina projesi var. Aynı bölgede değeri 88 milyon lirayı aşan arsası var.

Vakıfbank önce Hazine’ye bağlandı, sonra atamalarla gündem oldu, şimdi de Kamu İhale Kanunu’ndan istisna tutulmak isteniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu hafta, “Bazı kanunlarda ve 399 sayılı KHK’da değişiklik yapan kanun teklifi” görüşülecek. Teklifin içindeki maddelerden biri ise Vakıfbank’a ilişkin olarak düzenlendi. Buna göre Vakıflar Bankası’nın sahibi olduğu gayrimenkul yatırım ortaklıkları kamu ihale kanunu kapsamından çıkarılması teklif ediliyor.

776 milyonluk devam eden proje var

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Özgür Karabat teklifi şaibeli bulduğunu ifade etti. Karabat “VakıfbankGYO’nun2019 yılı 31 Mart tarihi itibariyle toplam değeri 775 milyon 795 bin TL tutarında halen yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunuyor. Bu gayrimenkullerden birisi ise Ümraniye’de inşa edilen İstanbul Finans Merkezi içindeki genel müdürlük binası. Sadece bu projenin 2018 sonu itibariyle maliyet esaslı değeri 415 milyon 844 bin lira. Proje bittikten sonra ise pazar değeri bunun çok daha üzerinde olacak. Düşünün ki REC Uluslararası İnşaat Yatırım AŞ projeyi Vakıfbank için 711 milyon lira + KDV’ye yapmaktadır. Kamu ihale kanunu kapsamından böyle büyük gayrimenkullerin sahibi olan bir kamu kuruluşunun çıkarılması izaha muhtaçtır. Kanun kime ayak bağı olmaktadır?” diye konuştu.

CHP’li vekilin konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde; “Vakıf GYO’nun yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkullerin dışında rayiç değeri 55 milyon 884 bin liralık da hali hazırda faal olan yatırım amaçlı gayrimenkulleri de var. Örneğin bankanın sadece İstanbul Levent’teki İş Merkezi’nin 2018 sonu itibariyle raporlanan değeri 22 milyon 596 bin lira.

Bankanın arsaları da yüzlerce milyon değerinde. 69 milyon liralık Bizimtepe Aydos Projesi’ndeki arsanın yanı sıra, 88 milyon liralık İstanbul Finans Merkezi’ndeki arsa ve 99 milyon liralık diğer arsalar da hesaba katıldığında bankanın elindeki arsa stoğu 256 milyon 287 bin lirayı buluyor. Üstelik bu değerleme 31 Mart 2019 tarihi itibariyle geçerli. Bugünkü değer bu tutarın en az %15-20 oranında yükselmiş durumda.

2019’daki değer 1 milyar 87 milyon TL

Yani Vakıf GYO’nun elindeki yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkuller, faal gayrimenkuller ve arsa stoğunun toplam değeri 1 milyar 87 milyon liradır ki bu gayrimenkullerin bugünkü pazar değeri düşünüldüğünde tutar 1,5 milyar lirayı bulmaktadır”

Vakıfbank yönetimi bunun için mi atandı?

Karabat, Vakıf GYO’nun kamu ihale kanunu kapsamından çıkarılmasıyla sadece bankanın gayrimenkulleri için değil, daha büyük usulsüzlüklere de kapı aralanacağını söyledi. CHP’li vekil açıklamasını şöyle sürdürdü; “Vakıfbank elindeki gayrimenkulleri satarken kamu ihale kanununun kısıtlayıcı çerçevesinden istisna tutulacak. Öte yandan başkaca gayrimenkulleri aynı serbestlikle alıp satabilecek. Kaldı ki Vakıfbank artık Hazine’ye bağlı bir kuruluş. Verdiği görev zararları ise 83 milyonun cebinden karşılanacak. Böyle büyük kapsamlı gayrimenkul işlerinin ihale kanunu kapsamından çıkarılması şaibelidir. Üstelik kurumun yönetimine atanan isimler de kamuoyunun malumudur. Son dönemlerde kamu bankalarına iktidar partisi üyesi olmak dışında herhangi bir vasfı bulunmayan isimlerin atanması ve ardından bankanın kamu ihale kanunu kapsamından çıkarılması kabul edilemez”

VAKIF GYO’nun elindeki gayrimenkullerin 31 mart 2019 itibariyle değeri 1 milyar liranın üzerinde, bugünkü değeri ise 1,5 milyar liraya yakındır.

VAKIF GYO’nun elindeki gayrimenkuller…

Yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkuller:

İstanbul Finans Merkezi/ Ümraniye: 415 milyon 844 bin lira

16 bin metrekareye inşa edilen binanın maliyet esaslı değeri 415 milyon 844 bin liradır.

Sancaktepe/Samandıra arsası: 70 milyon 73 bin lira

17518 metrekarelik bu arsanın 2018 sonu itibariyle 70 milyon 73 bin liralık Pazar değeri bulunmaktadır. Aradan geçen 1,5 yılın sonunda bu değerin 100 milyon liraya yaklaştığı tahmin edilmektedir.

İzmir Arsaları: 246 milyon 774 bin lira

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan 4 adet arsanın 246 milyon 774 bin liradır. Toplam arsa alanı ise 35 bin 678 metrekaredir.

Transform/ Fikirtepe projesi: 27 milyon 610 bin lira

Projenin 2018 yılı sonu itibariyle pazar değeri 27 milyon 610 bin liradır.

Faal gayrimenkuller

İstanbul/Levent İş Merkezi: 22 milyon 596 bin lira

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 1472 ada 1 parselde kayıtlıdır. Toplam bina brüt alanı 1.195 m2 ’dir. Rayiç değeri 22 milyon 596 bin liradır.

Kütahya/Merkez İş Merkezi: 6 milyon 936 bin lira

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Ali Paşa Mahallesi, 63 ada 224 parselde kayıtlıdır. Toplam bina brüt alanı 2.060 m2 ’dir.

Ankara/Kavaklıdere Dükkan: 12 milyon 768 bin lira

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Küçükesat Mahallesi, 2537 ada, 6 parselde kayıtlıdır. Toplam bina brüt alanı 912 m2 ’dir.

İzmir/Aliağa İş Merkezi: 6 milyon 207 bin lira

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Aliağa Mahallesi, 50 pafta, 5637 parselde kayıtlıdır. Toplam bina brüt alanı 1.132 m2 ’dir.

İstanbul/Fatih İş Merkezi: 7 milyon 377 bin lira

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kirmasti Mahallesi, 2123 ada, 9 parselde kayıtlıdır. Toplam bina brüt alanı 509 m2 ’dir.

Arsa Stokları

Bizimtepe Aydos Projesi: 68 milyon 732 bin lira

İstanbul Finans Merkezi Arsası: 88 milyon 164 bin lira

Diğer arsalar( İstanbul Sancaktepe ve Maltepe): 99 milyon 390 bin lira

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)