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İTO’da Adresim Değişti Demenin Bedeli Bu Kadar Mı Fahiş ?

İstanbul Ticaret Odası Avrupa’nın en çok üyesine ve dolayısıyla en büyük bütçesine sahip bir yapıdır.Meslek örgütlerinin en temel amacı üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak adına kurulmuşlardır.Ancak İstanbul Ticaret odasının bir adres değişikliği tecsili için 785.90 TL alması bu kadar da olmaz dedirtiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Eylül 2020 Pazartesi 10:48
İTO’da Adresim Değişti Demenin Bedeli Bu Kadar Mı Fahiş ?
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İSTANBUL TİCARET ODASI BİR ADRES NAKLİ İÇİN NEDEN 785.90 TL PARA ALIR ?

Kısa bir süre önce bir Anonim Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı haber ihbar hattımıza şunu göndermiş ”Ben 33 yıldır İstanbul Ticaret Odasına üye şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum.Şirketimizin bulunduğu bina bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Biz de aynı mahalle içinde 3 sokak ötede yeni bir ofise taşındık.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Tabi İstanbul Ticaret Odasına üye olduğumuz için Karar alıp 70 TL ye yakın bir para ödeyerek Noter ‘den kararımızı tasdik ederek Bağlı Olduğumuz İstanbul Ticaret Odası Perpa yerleşkesinde tescil etmeye gittik.

Biz tescil için 150 veya 200 TL Para alınacağını tahin ediyorduk. Kararımızı verdiğimiz gişe yetkilisi bize verdiği tahakuk fişinde 785.90 TL ödemenin yapılamsı gerektiğini görünce çok değil mi dedik. Ancak memur bizim yapacağımız bir şey yok sistem bu ücreti veriyor dedi.

İTO ÜYELERİNİ SÖĞÜŞLEMEYİ KÂR OLARAK GÖRMESİN YENİ ADRESİ KAYIT LARA ALMAK İÇİN HANGİ GEREKÇE VEYA HANGİ MASRAF İÇİN 789.90 TL ALIYOR ?

Kuruluş amacı üyelerinin hak ve menfaatini korumak olan İstanbul Ticaret Odası neden bir adres nakli için 785.90 TL aldığını açıklayarak zaten zor şartlar altında yaşam mücadelsi veren bir çok üyesinden fahiş bedeller ile tescil işlemleri yapmaktan vaz geçmelidir.

Ticaret odası üyelerini mağdur ederek aldığı paralar ile hava atmak için okul vs. yapacağı yerde üyelerinin zor durumlarından yararlanıp zorla yüksek tescil ücretleri alması doğru değil. İstanbul Ticaret Odasının bir an önce üyelerini mağdur ederek çok yüksek tescil ücretleri almalıdır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 28.09.2020 11:40
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