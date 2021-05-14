İstanbul'a Gelen Turist Sayısı Yüzde 47,7 Azaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Ajansı (İPA) tarafından hazırlanan “Turizm Bülteni Mayıs 2021” raporu verilerine göre 2020 yılının ilk çeyreğinde İstanbul’a gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,7 azalarak 1 milyon 231 bin oldu. Turist sayısı Türkiye genelinde yüzde 53,9 azalarak 1 milyon 953 bine geriledi. 2020’de Türkiye’ye gelen toplam turistin yüzde 55,5’i İstanbul’a gelmişken 2021 yılının aynı döneminde bu oran yüzde 63 şeklinde gerçekleşti. İstanbul'a gelen turistin yüzde 99,4'ü havayolu ile geldi. Bu ziyaretçilerin yüzde 74'ü İstanbul Havalimanı’nı, yüzde 25,8'i ise Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullandı.

İstanbul’a en çok yabancı turistin geldiği ülke Rusya

2021 yılının ilk çeyreğinde İstanbul'a en çok turistin geldiği ülke 188 bin kişi ile Rusya Federasyonu oldu. Rusya Federasyonu'nu sırasıyla 118 bin kişi ile İran, 116 bin kişi ile Almanya, 72 bin kişi ile Ukrayna ve 45 bin ile Irak takip etti. 2020 yılının aynı dönemine göre Rusya Federasyonu'ndan gelen turist sayısı yüzde 25, İran'dan gelen turist sayısı yüzde 59, Ukrayna’dan gelen turist sayısı yüzde 226 arttı. Almanya'dan gelen turist sayısı yüzde 46, Irak’tan gelen turist sayısı ise yüzde 45 azaldı.

Konaklama tesislerine gelen yerli ve yabancı turist sayısı azaldı

İstanbul'da 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre konaklama tesislerine gelen yerli turist sayısı yüzde 15,6, yabancı turist sayısı ise yüzde 8,5 azaldı. Mart ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre bakıldığında İstanbul’da konaklayan yerli turist sayısı yüzde 80,1, yabancı turist sayısı ise yüzde 208,9 arttı. İlk çeyrekte İstanbul’da konaklayan yabancı turistin payı yüzde 59,6 oldu. Konaklama tesislerinde toplam geceleme süresine bakıldığında ise 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam geceleme süresi yüzde 37 azaldı.

Konaklama tesisi doluluk oranı yüzde 33,3’e yükseldi

İstanbul'da Mart 2020'de ortalama konaklama tesisleri doluluk oranı yüzde 24,4 iken 2021 yılının aynı döneminde doluluk oranı yüzde 33,3'e yükseldi. Mart 2021'de konaklama tesisi doluluğunun yüzde 21,8’ini yabancı, yüzde 11,5'ini ise yerli ziyaretçiler oluşturdu.

İlk dört aylık dönemde Türkiye’deki toplam uçuşların yüzde 44,7’si İstanbul’da gerçekleşti

2021 yılının ilk dört ayında Türkiye’deki toplam uçuşların yüzde 44,7’si İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’da gerçekleşen bu uçuşların yüzde 40,4’ünü iç hat, yüzde 59,6’sını ise dış hat uçuşları oluşturdu. Bu dönemde İstanbul’a havayolu ile gelen-giden yolcu sayısı 13 milyona ulaşırken Türkiye’deki tüm uçuşlarda gelen-giden yolcu sayısı ise 23 milyona ulaştı. İstanbul’a gelen-giden yolcuların yüzde 44,8’ini iç hat, yüzde 55,2’sini ise dış hat yolcuları oluşturdu.

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