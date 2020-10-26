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İşsizlik En Çok Gençleri Etkiledi

OECD ülkeleri arasında işsizlik en çok gençleri vururken, kadınlarında erkeklerden daha fazla etkilendiği gözlendi.Böylelikle Ağustos ayında 15-24 yaş arası gençlerdeki işsizlik oranı yüzde 15,35 olurken, kadınlarda yüzde 7,63 olarak kaydedildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2020 Pazartesi 14:52
İşsizlik En Çok Gençleri Etkiledi
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Medya takip kurumu Ajans Press, işsizlik ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl işsizlik ile alakalı basına 38 bin 893 haber yansıdığı tespit edildi.COVİD-19 ile beraber işsizlik konusu medyada oldukça yer alırken, işsizliği önlemek amacıyla devletin koyduğu yasaklarında oldukça gündemde yer aldığı saptandı.

Ajans Press’in, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)verilerinden elde ettiği bilgilere göre, işsizlik oranları belli oldu. Böylelikle OECD ülkeleri arasında işsizlik en çok gençleri vururken, Ağustos ayında yüzde 15,35 olduğu kaydedildi. COVİD-19 ile birlikte herkes işsizlik sürecinden etkilenirken, en çok 15-24 arası gençleri ve kadınları vurduğu saptandı. Ağustos ayındaki kadınlardaki işsizlik oranı da yüzde 7,63 olarak kaydedildi. 2020 yılının en yüksek işsizlik oranı ise Temmuz ayında görülürken toplamda yüzde 7,97 seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Bu oran Şubat ayında yüzde 5,22 iken Ağustos ayını yüzde 7,42 ile kapadı. Her dönemde en yüksek işsizlik oranı 15-24 yaş arası gençlerde görüldü.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 26.10.2020 16:03
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