HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik ve beraberindeki heyet, HAL DER Başkanı Numan Dayan’ı ziyaret etti. Görüşmede, son dönemdeki fahiş fiyat artışları ve hal esnafının sorunları konuşuldu.

“Fahiş fiyat artışlarının altında yatan temel sebep, üretici maliyetlerinin artmasıdır”

Bayrampaşa hali ziyaretine ilişkin konuşan Güvendik, “Son dönemde fahiş fiyat gerekçesiyle hal esnafı

baskı altında tutuluyor. Biz de bunu yerinde görmek istedik. Önceki günlerde yine hal esnafını ziyaret

etmiştik. Bugün ise HAL DER Başkanı Numan Dayan Bey'i ziyaret ettik. Bugün konuşulan fahiş fiyat

artışlarının altında yatan temel sebep, üretici maliyetlerinin artmasıdır. Buna bağlı olarak mazot,

gübre ve yem fiyatlarındaki yükseliş vatandaşa yansıyor. Raflardaki pahalılıkla mücadeleden önce

hükümetin üreticinin maliyetlerini düşürmesi gerekiyor. Aksi takdirde hem vatandaş pahalılığın

altında eziliyor hem de esnafımız töhmet altında kalıyor. Tabi bunun yanında fırsatçılık yapanlar da

yok değil. Bunun da sıkı denetlenmesi gerekiyor.” dedi.

“Fiyat artışlarından biz sorumluymuşuz gibi gösteriliyor”

HAL DER Başkanı Numan Dayan ise medyada asılsız haberler ile hal esnafının hedef gösterildiğini

ifade etti. Dayan, “Hal esnafının işleyişi belli bir kurala göre yapılıyor ve şeffaf denetimlere tabi

tutuluyor. Ancak bizim hedef gösterilmemiz tamamen art niyetli. Fiyat artışlarından biz

sorumluymuşuz gibi gösterilmek isteniyor. Fiyat artışlarından ya da fahiş zamlardan biz sorumlu

değiliz. “ şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Haber Ajansı (İTHA)