HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik ve beraberindeki heyet, HAL DER Başkanı Numan Dayan’ı ziyaret etti. Görüşmede, son dönemdeki fahiş fiyat artışları ve hal esnafının sorunları konuşuldu.

“Fahiş fiyat artışlarının altında yatan temel sebep, üretici maliyetlerinin artmasıdır”
Bayrampaşa hali ziyaretine ilişkin konuşan Güvendik, “Son dönemde fahiş fiyat gerekçesiyle hal esnafı
baskı altında tutuluyor. Biz de bunu yerinde görmek istedik. Önceki günlerde yine hal esnafını ziyaret
etmiştik. Bugün ise HAL DER Başkanı Numan Dayan Bey'i ziyaret ettik. Bugün konuşulan fahiş fiyat
artışlarının altında yatan temel sebep, üretici maliyetlerinin artmasıdır. Buna bağlı olarak mazot,
gübre ve yem fiyatlarındaki yükseliş vatandaşa yansıyor. Raflardaki pahalılıkla mücadeleden önce
hükümetin üreticinin maliyetlerini düşürmesi gerekiyor. Aksi takdirde hem vatandaş pahalılığın
altında eziliyor hem de esnafımız töhmet altında kalıyor. Tabi bunun yanında fırsatçılık yapanlar da
yok değil. Bunun da sıkı denetlenmesi gerekiyor.” dedi.
“Fiyat artışlarından biz sorumluymuşuz gibi gösteriliyor”
HAL DER Başkanı Numan Dayan ise medyada asılsız haberler ile hal esnafının hedef gösterildiğini
ifade etti. Dayan, “Hal esnafının işleyişi belli bir kurala göre yapılıyor ve şeffaf denetimlere tabi
tutuluyor. Ancak bizim hedef gösterilmemiz tamamen art niyetli. Fiyat artışlarından biz
sorumluymuşuz gibi gösterilmek isteniyor. Fiyat artışlarından ya da fahiş zamlardan biz sorumlu
değiliz. “ şeklinde konuştu.
Kaynak: İstanbul Haber Ajansı (İTHA)