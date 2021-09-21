banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1385.61
ALTIN
492.93
DOLAR
8.6283
STERLİN
11.7953
EURO
10.1294
İMAMOĞLU ATİNA’DAN SESLENDİ: İyi Niyet ve Ortak Akılla Çözülemeyecek Sorun Yok
İMAMOĞLU ATİNA’DAN SESLENDİ: İyi Niyet...
Deva Partisi'nden İktidara IBAN Önerisi ‘Bir IBAN da öğrenciler için verin’
Deva Partisi'nden İktidara IBAN Önerisi...
Grip ve Nezle Görülme Oranı Arttı! Uzmanlar Uyarıyor! Kimler Grip Aşısı Olmalı?
Grip ve Nezle Görülme Oranı...
Meclis Üyesi Mimar Beste Dede ve Tayfun Zorlu Evlendi 
Meclis Üyesi Mimar Beste Dede...

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik ve beraberindeki heyet, HAL DER Başkanı Numan Dayan’ı ziyaret etti. Görüşmede, son dönemdeki fahiş fiyat artışları ve hal esnafının sorunları konuşuldu.

HÜDA PAR İstanbul hal esnafının sorunlarını dinledi HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik ve beraberindeki heyet, HAL DER Başkanı Numan Dayan’ı ziyaret etti. Görüşmede, son dönemdeki fahiş fiyat artışları ve hal esnafının sorunları konuşuldu. HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik, İl Başkan yardımcısı Mehmet Çalak ve Arnavutköy İlçe Başkanı Mehmet Tetik ile birlikte İstanbul Halciler Derneği (HAL DER) Başkanı Numan Dayan’ı ziyaret ederek hal esnafının sorunlarını dinledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2021 Salı 13:07
HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik ve beraberindeki heyet, HAL DER Başkanı Numan Dayan’ı ziyaret etti. Görüşmede, son dönemdeki fahiş fiyat artışları ve hal esnafının sorunları konuşuldu.
banner171

“Fahiş fiyat artışlarının altında yatan temel sebep, üretici maliyetlerinin artmasıdır”

Bayrampaşa hali ziyaretine ilişkin konuşan Güvendik, “Son dönemde fahiş fiyat gerekçesiyle hal esnafı
baskı altında tutuluyor. Biz de bunu yerinde görmek istedik. Önceki günlerde yine hal esnafını ziyaret
etmiştik. Bugün ise HAL DER Başkanı Numan Dayan Bey'i ziyaret ettik. Bugün konuşulan fahiş fiyat
artışlarının altında yatan temel sebep, üretici maliyetlerinin artmasıdır. Buna bağlı olarak mazot,
gübre ve yem fiyatlarındaki yükseliş vatandaşa yansıyor. Raflardaki pahalılıkla mücadeleden önce
hükümetin üreticinin maliyetlerini düşürmesi gerekiyor. Aksi takdirde hem vatandaş pahalılığın
altında eziliyor hem de esnafımız töhmet altında kalıyor. Tabi bunun yanında fırsatçılık yapanlar da
yok değil. Bunun da sıkı denetlenmesi gerekiyor.” dedi.

Fiyat artışlarından biz sorumluymuşuz gibi gösteriliyor”

HAL DER Başkanı Numan Dayan ise medyada asılsız haberler ile hal esnafının hedef gösterildiğini
ifade etti. Dayan, “Hal esnafının işleyişi belli bir kurala göre yapılıyor ve şeffaf denetimlere tabi
tutuluyor. Ancak bizim hedef gösterilmemiz tamamen art niyetli. Fiyat artışlarından biz
sorumluymuşuz gibi gösterilmek isteniyor. Fiyat artışlarından ya da fahiş zamlardan biz sorumlu
değiliz. “ şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 21.09.2021 13:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALİ BABACAN: ‘Ticarette kâr değil, ar yılındayız’
ALİ BABACAN: ‘Ticarette kâr değil, ar yılındayız’
ALİ BABACAN: ‘130 milyar doları sattıktan sonra kameraları kuru soğan depolarına çevirmek olacak iş değil’
ALİ BABACAN: ‘130 milyar doları sattıktan sonra kameraları kuru soğan depolarına çevirmek olacak iş değil’
Babacan Giresun'a :‘Dürüst ve Ehil Kadrolar Olmadan Ülke Düzelmez’
Babacan Giresun'a :‘Dürüst ve Ehil Kadrolar Olmadan Ülke Düzelmez’
Turizmde dalgalı toparlanma 2023’e kadar  devam edecek
Turizmde dalgalı toparlanma 2023’e kadar  devam edecek
Halkımızın Yüzde 80'i Neden Ekonomiden Memnun Değil ?
Halkımızın Yüzde 80'i Neden Ekonomiden Memnun Değil ?

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169