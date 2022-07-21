Hedef Girişim Sermayesi’nden Tırport’a Yatırım

Hüseyin Çetiner
21 Temmuz 2022 Perşembe 12:53
Crunchbase gibi, global teknoloji endekslerinde dünyadaki en önemli 10 lojistik teknolojisi ve
tedarikçisi arasında sıralanan Tırport, 7 ülkede 6 dilde faaliyet gösteriyor ve 100 bine yakın
üye kamyoncuya, 3 binin üzerinde KOBİ’ye ve önde gelen lojistik firmaları ve üreticilere
hizmet veriyor. Tırport, 2023 itibariyle yönünü Avrupa’ya, Orta Lojistik Koridoruna ve Güney
Asya’ya çevirmeye hazırlanıyor. Doğu Avrupa’dan Çin’e kadar uzanan orta ve güney lojistik
koridorunun en önemli dijital pazaryerlerinden birisi olmayı hedefleyen Tırport, bu bölgedeki
1,5 milyon kamyoncuya ev sahipliği yapmayı planlıyor.
Tırport, yerli ve global yatırımcıların lojistikte göz bebeği olmaya devam edecek
Tırport’un yerli ve global yatırımcılardan yatırım aldığını ve almaya devam edeceğini
kaydeden Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:
“Hızlı bir büyüme sürecindeyiz. Tırport olarak, 2022 başında Re-Pie’dan ve Avrupa’lı yatırım
grubu Encore’dan yatırım aldık. Son zamanların dikkat çeken yatırım gruplarından Re-Pie,
Türkiye’nin ilk decacorn’larından Getir’in de ilk yatırımcılarından olmuştu. Haziran sonunda
dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden KPMG ile, lojistik alanında Tırport
teknolojilerini KPMG müşterileriyle buluşturarak, birlikte değer yaratacak çözümler üretmek
için işbirliği anlaşması imzaladık. Tırport, yerli ve global yatırımcıların lojistikte göz bebeği
olmaya devam edecektir.” dedi.
Çin’den Avrupa’ya 12 haftada gidemeyen Tır, Türkiye’den Avrupa’ya 5 günde
gidebiliyor
Bulunduğumuz coğrafya nedeniyle ülkemizin lojistik avantajına işaret eden Tırport Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları anlattı:
“Türkiye ihracatının yaklaşık %55’i, Avrupa’ya yapılıyor. Son global tedarik kriziyle
Türkiye’nin önemi daha da arttı. Çin’den Avrupa’ya 12 haftada gidemeyen bir konteyner mal,
Türkiye’den Avrupa’nın en uç noktalarına sadece 5 günde gidebiliyor. Her gün yaklaşık 5 bin
TIR’lık bir hareketin olduğu Avrupa-Türkiye hattında, yapay-zeka destekli Tırport
teknolojileriyle yük sahipleriyle, uygun ve güvenilir kamyonlar, doğru zamanda, doğru yerde,
önceden programlı bir şekilde buluşabiliyor. Tırport, 2023 ikinci yarısı itibariyle her gün
yüzlerce kamyon için Avrupa-Türkiye hattında akıllı eşleştirmeli FTL, LTL ve Parsiyel
operasyonlar organize edecektir. Tırport olarak, Avrupa’ya gidip dönüş yükü
organizasyonunu zamanında yapamadığı için boş dönmek zorunda kalan binlerce TIR’ı da
doğru yük ile buluşturarak, hem milyonlarca dolarlık döviz kaybını önleyeceğiz, hem de
doğaya salınacak binlerce ton CO2’nin önüne geçilmesine katkı sağlayacağız.” diye konuştu.
Türkiye, yollardaki 930 bin kamyonla Avrupa’nın en büyük kamyon pazarına sahip
Türkiye’nin, Avrupa’nın en büyük kamyon pazarına sahip olduğunun altını çizen Tırport
Başkanı Dr. Akın Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:
“Avrupa’nın en büyük kamyon pazarına sahip Türkiye’de, yollarda %90’ı şahıslara ait, 550
bini aşkın kamyon/TIR ticari yük taşımacılığı yapıyor. Günlük ortalama 450 bin kamyon yük
alıyor. Pazarda, günde 80 milyon dolarlık navlun ödemesi yapılıyor. Türkiye’nin açık ara en
büyük dijital platformu haline gelen Tırport olarak yaklaşık 80 kişilik takımıyla, yurt dışı dahil
günde 4.500’ün üzerinde FTL operasyonu yönetiyoruz. Tırport olarak, 3 yıl içinde 250 bin üye
kamyoncuya ulaşmayı, günde 30 binin üzerinde taşımayı yönetmeyi, günde en az 5 bin
taşımayı spotta kendi üzerinden yapmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hakkında
2012 yılında kurulan ve 2 milyar TL kayıtlı sermayesi bulunan Hedef Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı; Hedef Holding çatısı altında finans ve teknoloji öncelikli olmak üzere birçok
alanda doğrudan veya dolaylı yatırımlar gerçekleştirmektedir. Hedef GSYO, Rekabet avantajı
yüksek ve büyük pazar yaratma potansiyeline sahip Türkiye’nin ekonomik ve sosyal
gelişimine katkıda bulunabilecek her türlü projeyi sektör ayrımı yapmaksızın değerlendirmeye
almaktadır. Yatırım yaptığı sektörlerin bazıları; reel sektör, fintech, yazılım, oyun,
gayrimenkul, tarım ve gıda, pazarlama, basın ve yayıncılık, eğitim, lojistik, tıbbi amaçlı sağlık
ürünleri, polikarbon, polimer, plastik ve benzeri ürünleri, blockchain, kripto ve SaaS vb.
sektörlerden 15’i aşkın şirkete yatırım yapmış bulunmaktadır. Sürdürülebilir büyüme
performansı ile yüksek karlılık hedefine sahip olan ve kaynak ihtiyacı duyan girişim
şirketlerine yatırım yapmayı hedeflemesinin yanı sıra ürün/hizmet açısından rakiplerine göre
avantajlı pozisyonda olmalarına rağmen, kapasite ve finansman darlığı çeken KOBİ'lere
finansman ve yönetsel destek de sağlamaktadır. Başlangıç, büyüme veya ileri aşamada
bulunan yenilikçi girişimcilerin, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak rekabet avantajına
sahip ürün ve projelerini destekleyerek, büyüme ve kurumsal yapılanma süreçlerine katkıda
bulunma misyonuyla hareket etmektedir. Hedef GSYO, geniş finansal holding yapısıyla
yatırım stratejisi olarak; girişimlerin ilk yatırımlarından ileri aşamadaki yatırım turlarına ve en
son aşamada halka arzlarına kadar girişimin yanında olmaktadır. Hedef Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş, halka açık bir şirket olup, 500 milyon TL sermaye ile kurulmakta olan
Hedef Yatırım Bankası’nın da yüzde 30 hissesine sahiptir. Borsa İstanbul A.Ş.’de HDFGS
koduyla işlem görmektedir. Hedef Girişim Sermayesi hakkında daha detaylı bilgi almak için
www.hedefgirisim.com.tr adresine başvurabilirsiniz.
TIRPORT Hakkında
GRN Lojistik Teknolojileri A.Ş.’nin lojistik operasyonları uçtan uca dijitalleştirmek ve her
aşamada ölçülebilir, erişilebilir ve yönetilebilir bir platform yaratma vizyonuyla hayata
geçirdiği TIRPORT, canlıya geçtiği 3 yıl içinde Türkiye’nin en büyük lojistik firmasından daha
büyük bir operasyonu yönetebilir hale gelmiştir. Bir lojistik firması olmayan TIRPORT,
sektörün tüm aktörlerine farklı çözümleriyle değer yaratmakta, yapay zekâ destekli gelişmiş
aplikasyonlarıyla tüm operasyonların mobil uygulama üzerinden yönetilmesi ve her
aşamasında mobil uygulama üzerinden denetlenmesi hizmeti vermektedir. TIRPORT aynı
zamanda on binlerce bireysel kamyon sahibine ihtiyaç duyduğu yer ve zamanda kendisi için
en uygun yüke en kısa sürede ulaşmasına imkân sunmaktadır. Detaylı bilgi almak için
www.tirport.com adresine başvurabilirsiniz.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı
Son Güncelleme: 21.07.2022 13:18