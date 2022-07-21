Hedef Girişim Sermayesi’nden Tırport’a Yatırım

Crunchbase gibi, global teknoloji endekslerinde dünyadaki en önemli 10 lojistik teknolojisi ve

tedarikçisi arasında sıralanan Tırport, 7 ülkede 6 dilde faaliyet gösteriyor ve 100 bine yakın

üye kamyoncuya, 3 binin üzerinde KOBİ’ye ve önde gelen lojistik firmaları ve üreticilere

hizmet veriyor. Tırport, 2023 itibariyle yönünü Avrupa’ya, Orta Lojistik Koridoruna ve Güney

Asya’ya çevirmeye hazırlanıyor. Doğu Avrupa’dan Çin’e kadar uzanan orta ve güney lojistik

koridorunun en önemli dijital pazaryerlerinden birisi olmayı hedefleyen Tırport, bu bölgedeki

1,5 milyon kamyoncuya ev sahipliği yapmayı planlıyor.

Tırport, yerli ve global yatırımcıların lojistikte göz bebeği olmaya devam edecek

Tırport’un yerli ve global yatırımcılardan yatırım aldığını ve almaya devam edeceğini

kaydeden Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“Hızlı bir büyüme sürecindeyiz. Tırport olarak, 2022 başında Re-Pie’dan ve Avrupa’lı yatırım

grubu Encore’dan yatırım aldık. Son zamanların dikkat çeken yatırım gruplarından Re-Pie,

Türkiye’nin ilk decacorn’larından Getir’in de ilk yatırımcılarından olmuştu. Haziran sonunda

dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden KPMG ile, lojistik alanında Tırport

teknolojilerini KPMG müşterileriyle buluşturarak, birlikte değer yaratacak çözümler üretmek

için işbirliği anlaşması imzaladık. Tırport, yerli ve global yatırımcıların lojistikte göz bebeği

olmaya devam edecektir.” dedi.

Çin’den Avrupa’ya 12 haftada gidemeyen Tır, Türkiye’den Avrupa’ya 5 günde

gidebiliyor

Bulunduğumuz coğrafya nedeniyle ülkemizin lojistik avantajına işaret eden Tırport Yönetim

Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları anlattı:

“Türkiye ihracatının yaklaşık %55’i, Avrupa’ya yapılıyor. Son global tedarik kriziyle

Türkiye’nin önemi daha da arttı. Çin’den Avrupa’ya 12 haftada gidemeyen bir konteyner mal,

Türkiye’den Avrupa’nın en uç noktalarına sadece 5 günde gidebiliyor. Her gün yaklaşık 5 bin

TIR’lık bir hareketin olduğu Avrupa-Türkiye hattında, yapay-zeka destekli Tırport

teknolojileriyle yük sahipleriyle, uygun ve güvenilir kamyonlar, doğru zamanda, doğru yerde,

önceden programlı bir şekilde buluşabiliyor. Tırport, 2023 ikinci yarısı itibariyle her gün

yüzlerce kamyon için Avrupa-Türkiye hattında akıllı eşleştirmeli FTL, LTL ve Parsiyel

operasyonlar organize edecektir. Tırport olarak, Avrupa’ya gidip dönüş yükü

organizasyonunu zamanında yapamadığı için boş dönmek zorunda kalan binlerce TIR’ı da

doğru yük ile buluşturarak, hem milyonlarca dolarlık döviz kaybını önleyeceğiz, hem de

doğaya salınacak binlerce ton CO2’nin önüne geçilmesine katkı sağlayacağız.” diye konuştu.

Türkiye, yollardaki 930 bin kamyonla Avrupa’nın en büyük kamyon pazarına sahip

Türkiye’nin, Avrupa’nın en büyük kamyon pazarına sahip olduğunun altını çizen Tırport

Başkanı Dr. Akın Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Avrupa’nın en büyük kamyon pazarına sahip Türkiye’de, yollarda %90’ı şahıslara ait, 550

bini aşkın kamyon/TIR ticari yük taşımacılığı yapıyor. Günlük ortalama 450 bin kamyon yük

alıyor. Pazarda, günde 80 milyon dolarlık navlun ödemesi yapılıyor. Türkiye’nin açık ara en

büyük dijital platformu haline gelen Tırport olarak yaklaşık 80 kişilik takımıyla, yurt dışı dahil

günde 4.500’ün üzerinde FTL operasyonu yönetiyoruz. Tırport olarak, 3 yıl içinde 250 bin üye

kamyoncuya ulaşmayı, günde 30 binin üzerinde taşımayı yönetmeyi, günde en az 5 bin

taşımayı spotta kendi üzerinden yapmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hakkında

2012 yılında kurulan ve 2 milyar TL kayıtlı sermayesi bulunan Hedef Girişim Sermayesi

Yatırım Ortaklığı; Hedef Holding çatısı altında finans ve teknoloji öncelikli olmak üzere birçok

alanda doğrudan veya dolaylı yatırımlar gerçekleştirmektedir. Hedef GSYO, Rekabet avantajı

yüksek ve büyük pazar yaratma potansiyeline sahip Türkiye’nin ekonomik ve sosyal

gelişimine katkıda bulunabilecek her türlü projeyi sektör ayrımı yapmaksızın değerlendirmeye

almaktadır. Yatırım yaptığı sektörlerin bazıları; reel sektör, fintech, yazılım, oyun,

gayrimenkul, tarım ve gıda, pazarlama, basın ve yayıncılık, eğitim, lojistik, tıbbi amaçlı sağlık

ürünleri, polikarbon, polimer, plastik ve benzeri ürünleri, blockchain, kripto ve SaaS vb.

sektörlerden 15’i aşkın şirkete yatırım yapmış bulunmaktadır. Sürdürülebilir büyüme

performansı ile yüksek karlılık hedefine sahip olan ve kaynak ihtiyacı duyan girişim

şirketlerine yatırım yapmayı hedeflemesinin yanı sıra ürün/hizmet açısından rakiplerine göre

avantajlı pozisyonda olmalarına rağmen, kapasite ve finansman darlığı çeken KOBİ'lere

finansman ve yönetsel destek de sağlamaktadır. Başlangıç, büyüme veya ileri aşamada

bulunan yenilikçi girişimcilerin, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak rekabet avantajına

sahip ürün ve projelerini destekleyerek, büyüme ve kurumsal yapılanma süreçlerine katkıda

bulunma misyonuyla hareket etmektedir. Hedef GSYO, geniş finansal holding yapısıyla

yatırım stratejisi olarak; girişimlerin ilk yatırımlarından ileri aşamadaki yatırım turlarına ve en

son aşamada halka arzlarına kadar girişimin yanında olmaktadır. Hedef Girişim Sermayesi

Yatırım Ortaklığı A.Ş, halka açık bir şirket olup, 500 milyon TL sermaye ile kurulmakta olan

Hedef Yatırım Bankası’nın da yüzde 30 hissesine sahiptir. Borsa İstanbul A.Ş.’de HDFGS

koduyla işlem görmektedir. Hedef Girişim Sermayesi hakkında daha detaylı bilgi almak için

www.hedefgirisim.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

TIRPORT Hakkında

GRN Lojistik Teknolojileri A.Ş.’nin lojistik operasyonları uçtan uca dijitalleştirmek ve her

aşamada ölçülebilir, erişilebilir ve yönetilebilir bir platform yaratma vizyonuyla hayata

geçirdiği TIRPORT, canlıya geçtiği 3 yıl içinde Türkiye’nin en büyük lojistik firmasından daha

büyük bir operasyonu yönetebilir hale gelmiştir. Bir lojistik firması olmayan TIRPORT,

sektörün tüm aktörlerine farklı çözümleriyle değer yaratmakta, yapay zekâ destekli gelişmiş

aplikasyonlarıyla tüm operasyonların mobil uygulama üzerinden yönetilmesi ve her

aşamasında mobil uygulama üzerinden denetlenmesi hizmeti vermektedir. TIRPORT aynı

zamanda on binlerce bireysel kamyon sahibine ihtiyaç duyduğu yer ve zamanda kendisi için

en uygun yüke en kısa sürede ulaşmasına imkân sunmaktadır. Detaylı bilgi almak için