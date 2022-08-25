Hedef 50 Milyon Euro İhracat Rakamına Ulaşmak

Kaliteli işçiliği ve zamanında teslimatlarıyla, müşterilerinin kendi ülkelerinden ürün temin ediyormuşçasına rahat etmelerini sağlayan, bu sayede de nitelikli projelerde kendisine yer bulan Mono Steel, 2022 yılının ilk yarısında 20 Milyon Euroihracat rakamına ulaştı. Geçtiğimiz yıl 13 Milyon Euro olan ihracat rakamını ikiye katlamayı hedefleyen marka, bu hedefinin üzerinde bir başarı ile 2022 yılını kapatmaya hazırlanıyor. Dünyanın 5 kıtasında hizmet veren ve 2022 yılının başında yaptığı 7.5 Milyon Euro yatırımla Sakarya’da yeni bir üretim tesisi de kuran Mono Steel, 2023 yılında ise 50 Milyon Euro’nun üzerinde ihracat yapmayı hedefliyor.

2022 YILI HEDEFLERİNE EYLÜL AYINDA ULAŞIYORUZ

Mono Steel CEO’su Mustafa Toprakçeken, Mart ve Nisan ayında el sıkıştıkları yeni projelerle birlikte, 2022 hedeflerine Eylül ayında ulaşacaklarını belirterek; “ Bu sene, geçen yılın iki katı büyümeyi hedefliyorduk ve bu hedefimize de ulaşmamıza az kaldı. Eylül ayının ortalarına doğru 2022 yılı hedef rakamlarımıza ulaşmış olacağız. Bu da bize, 2023 yılındaki hedeflerimizi daha da yükseğe taşımamız gerektiğini hatırlattı. Bunun çalışmalarına da başladık. Aklımızda olan bir başka markayı daha geçtiğimiz günlerde hayata geçirdik ve yavaş yavaş bu markamızı da dünya çapında bilinen bir marka haline getireceğiz. Bu yıl, Sakarya’da 2 adet tesis yatırımı da yaptık. Bununla beraber istihdamımız da arttı. Yeni tesislerimizin hizmete girmesiyle birlikte, kapasitemizi de arttırarak, yeni anlaşmalar yapmaya başladık. Ayrıca ekonomiye katkı sağlamak amacıyla üretimlerimizin tamamını Sakarya’daki tesislerimizde yaptık. 2023 yılında da bu kararımıza deva edeceğiz. Yeni tesislerimizin hizmete girmesiyle birlikte, kapasitemizi de arttırarak, yeni anlaşmalar yapmaya başladık,” şeklinde konuştu.

2023 YILI HEDEFLERİYLE EKONOMİYE DAHA FAZLA KATKI SAĞLAYACAĞIZ

Toprakçeken 2023 yılı hedefleri içinse; “Mono Steel, dünyanın dört bir yanında büyük-küçük demeden, nitelikli bir çok projede yer alıyor. Sakarya’da yeni yatırımlar yaparak kapasitemizi arttırmayı hedefliyor ve 2023 yılı ihracat rakamlarını, bu yılın iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Yeni işbirlikleri için görüşmelerimiz sürüyor ve özellikle Amerika, Almanya, Afrika ve İngiltere’den yoğun talep görüyoruz. Bu taleplere en iyi şekilde cevap verebilmek için de yeni yatırım planları ve yol haritaları çıkarıyoruz. Yeni yatırımlarımızla ekibimiz de büyüyor ve genişliyor. 2023 yılında montaj ekibimizi de bünyemize katmayı ve yurtdışındaki montaj işlerimizi de kendimiz yürütmeyi planlıyoruz.”

YENİ İŞBİRLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Amerika, Avustralya ve Fransa’daki projelerine devam eden ve bu projelerdeki tek Türk firma olan Mono Steel, Mart ayından bu yana İngiltere, Malta, Tanzanya, Azerbaycan, İsrail gibi ülkelerde de yeni projeler için el sıkıştı. İngiltere’de Londra-Birmingham ve Manchester United arasındaki seyahati daha hızlı hale getirecek olan HS2 hızlı tren projesine geçtiğimiz aylarda başlayan Mono Steel, Tanzanya’da ise üniversite yurdu inşasını A’dan Z’ye yapacak. Yeni imzalanan projeler ile markanın 2022 yılında aldığı proje sayısı da 45’e ulaşmış oldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA