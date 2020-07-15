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Havale Nasıl Yapılır ?

Bankacılık işlemleri arasında havale işlemi en çok yapılan işlemlerden bir tanesidir. Çoğu zaman havale işlemiyle ilgili yanlış bilgiler mevcuttur. Havale işleminin nasıl yapılacağı konusuna geçilmeden önce havale işleminin tanımlanması doğru olacaktır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Temmuz 2020 Çarşamba 08:03
Havale Nasıl Yapılır ?
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Havale Nedir?

Aynı bankalar arasında yapılan para transferlerine havale adı verilir. Başka bir ifadeyle; x bankasının bir şubesinden çıkan paranın yine x bankasının başka bir şubesine gitmesidir. Yani; aynı bankanın çatısı altında şubeler arasında paranın yer değiştirmesidir. Havale işlemi, hesap sahibinin izniyle gerçekleştirilebilecek bir işlemdir. Başka birinin havale işlemini yapmasına imkan yoktur. Hesap sahibi, kendi hesabı üzerinden havale yaptırabilir. Havale ücretleri ile ilgili tüm detaylara ise ekogündem üzerinden ulaşabilir herhangi bir değişiklikte anında haberdar olabilirsiniz.

Havale Yapmak

Para gönderilmek istenen kişinin hesabı gönderen kişinin hesabının bulunduğu bankada ise işlemler hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşir.

Havale işlemi için;

  • Paranın havale yapılacağı kişinin yani alıcının hesap bilgileri bilinmelidir. Alıcının ad, soyad, hesap numarası ve gönderilmek istenen tutar bilgisi yeterlidir. Hesap bilgisi bilinmiyorsa IBAN numarasıyla da havale işlemi yapılabilir. Bu bilgilerle birçok farklı yöntem kullanılarak havale işlemi yapılır.
  • Şube Kanalı ile havale yapılacaksa; kişi hesabının bulunduğu bankaya gidilir ve bankaya alıcı bilgileri verilir. Daha sonra gişe bölümünden havale işlemi yapılır.
  • İnternet Bankacılığı sık kullanılan bir yöntemdir. Zira, oldukça basit işlem adımlarıyla kısa sürede havale gerçekleşir. Hesap üzerine internet tanımlıysa müşteri numarası ve şifre bilgileriyle sisteme giriş yapılır. Hesaba erişildikten sonra havale seçeneği seçilir. Buradan alıcı bilgileri ve gönderilecek tutar bilgisi girilerek havale işlemi yapılır. Saniyeler içinde sonuca ulaşılır.
  • ATM cihazları da bu hizmeti vermektedir. Hesaba ait kartla ya da hesap bilgileriyle de basit bir şekilde havale işlemi yapılır.
  • Yazılı teminat yöntemi genellikle şirketlerin tercih ettiği bir yöntemdir. İşlemler yazılı teminat ya da faks yolu ile yapılır. Bunun yapılabilmesi için sözleşmeler imzalanır.

Havale Ücretleri

Havale işlemi için bankalar ücret talep ederler. Havale ücretleri bankalarca belirlenir. Ancak; bu ücret tutarı bankalara göre değişiklik gösterir. Çoğu banka, havale için cüzi tutarlar belirler. Genelde bu tutar, 5 TL civarındadır.

Havale Saatleri

Havale işlemleri için her hangi bir saat sınırlaması yoktur. Ancak; havale işlemi şubeden ya da talimat yoluyla yapılmak isteniyorsa hafta içi saatleri kullanılmalıdır. Eğer, internet bankacılığı ya da ATM tercih edilecekse her hangi bir saat sınırı söz konusu değildir. Bireyler bu kana aracılığı ile 7/24 havale işlemlerini yapabilirler.

Son Güncelleme: 15.07.2020 13:30
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