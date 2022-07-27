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Hackerlerin Gözü Seyahate Çıkanların Üstünde!

Tatil dönemi canlılığı hackerleri harekete geçirdi. Salgın sürecinde hayatın büyük ölçüde dijitalleşmesini fırsat bilen siber saldırganlar şimdilerde tatil sektörünü hedefliyor. Hackerlerin, finansal kazanç motivasyonuyla seyahat organizasyonlarını, havayolu şirketlerini ve tatile çıkan bireyleri gözüne kestirdiğine dikkat çeken WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, tatilde alınabilecek siber güvenlik önlemlerini aktarıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:19
Hackerlerin Gözü Seyahate Çıkanların Üstünde!
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Dijital hareketliliğin yoğun olduğu salgında artmış olan hacker mesaisi, tatil döneminde daha da hararetli bir şekilde devam ediyor. Öyle ki hackerler gözlerini izolasyon döneminin bitişi ile yoğunluğun ciddi yaşandığı tatil turizm sektörüne dikiyor. Özellikle havayolu şirketlerinin, seyahat organizasyonlarının ve tatile çıkan bireylerin siber saldırı altında olabileceğini hatırlatan WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, uygulanabilecek 5 siber güvenlik önlemiyle hacker saldırısından korunmanın mümkün olduğunu vurguluyor.

Tek Bir İşlemle Binlerce Kullanıcı Verisine Ulaşıyorlar

Özel olarak hazırlanmış siber güvenlik politikaları ve prosedürleri şirketlerin sahip olduğu veriler için oldukça önemli görülüyor. Tanımlanabilir kişisel kimlik bilgilerinin peşinde olan hackerler, bireysel siber saldırıların yanı sıra şirketleri de hedef alarak daha çok veriye ulaşmayı amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda çok sayıda insanın bir araya geldiği, anlık ve yüksek online harcamaların yapıldığı platform ve işletmelerin hackerler tarafından özellikle tercih edildiğini belirten Yusuf Evmez, tatil dönemi hacker hareketliliğine rastlanan alanlarda siber güvenlik politikalarının uygulanmasının önemini vurguluyor. Ayrıca Evmez, şirket çalışanları için izin verilen veri erişimi ve kullanım sınırlarının belirlenmesini, şirketlerin topladığı verileri korumak için alabileceği ek önlem olarak da ekliyor.

Tatilde Sizi Sadece Güneş Yaksın, Hackerler Değil

Tatile çıkan bireylerin özellikle siber güvenlik bilinçleri yeterli düzeyde değilse hackerlerin büyük avları oldukları görülüyor. Bu konuda tatile çıkanların dikkatli davranması gerektiği durumların olduğunu belirten Yusuf Evmez, tatilde hackerler tarafından avlanılmamak için 5 öneride bulunuyor.

1. Minimum cihaz, minimum saldırı sayısı. Tatiliniz sürecinde siber güvenlik tehditlerinden kaçmanızın en kolay yolu saldırıya uğrayacak cihaz sayısını sınırlandırmanız. Seyahate çıkarken yanınıza birden fazla teknolojik cihaz almanız siber güvenliklerini sağlamanız açısından zorlayıcı olabilir. Özellikle içinde birçok veriyi barındıran bu cihazların sayısının minimum düzeye çekilmesi kolay bir güvenlik adımı olacaktır.

2. Herkese açık Wi-Fi ağı tehlikesini unutmayın. Seyahatleriniz sırasında finansal işlemlerinizi, şirketleriniz ile ilgili veri paylaşımını ya da kişisel bir paylaşımınızı herkesin kullanımına açık Wi-Fi üzerinden yapmaktan kaçınmanız güvenliğiniz için önemlidir. Cihazların otomatik olarak ağlara bağlanmamasına özen göstermelisiniz. Evil Twin olarak bilinen saldırılar tatil bölgelerinde sık yaşanır. Dinlenme ve benzin istasyonlarında cihazınızı şarj etmek için kullanılan üniteler üzerinden hacklenmenizin olası bir durum olabileceğini de unutmayın.

3. Çok faktörlü kimlik doğrulama çözümünü atlamayın. Bilgisayarlarınız ve telefonlarınız üzerinden birçok hesaba erişiminizin olması tatil sırasında dikkat etmediğiniz maillerdeki linklere tıklayarak kontrolü kaybetmenize sebebiyet verebilir. Özellikle şirket verilerinin peşinde olan saldırganlar kimlik ve kullanıcı bilgilerine ulaşmak için her yolu deneyecektir. Seyahat halindeyken mobil bir şekilde de hesaplarınızı koruyacak bir çözüme sahip olmanız önemlidir.

4. Son güncellemeler ve gizlilik ayarlarınızı gözden geçirin. Tüm cihazlarınızdaki gizlilik ve güvenlik ayarlarını kontrol etmeniz gerekiyor. Akıllı telefon, tablet gibi cihazlar üzerinden konumunuzun izlenmesi hackerler için büyük bir heyecan yaratabiliyor. Cihazlarınız için yazılım tarafından siber güvenlik güncelleme çalışmalarını uygulamanız sizi siber dünyada daha güvenli bir alana taşıyor.

5. Kiralık arabalarda dijital iz risk oluşturuyor. Uzun mesafe tatillerde sık sık tercih edilen kiralık arabalarda oluşan dijital iziniz siber güvenliğinizi tehdit ediyor. Arama yapmak ve müzik dinlemek için araçlardaki Bluetooth’u kullanmak risksiz gözükse de aracı geri teslim etmeden bilgilerinizi silmemeniz siber güvenlik açığı oluşturabiliyor. IoT tabanlı donanımlara sahip araçlarda güvenliğin zayıf olduğu gerçeği de dijital izin temizlenmesi adına uyarı olarak görülebilir.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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