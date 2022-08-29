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Fiyatlar Bulgar Vatandaşlara Göre Artış Gösteriyor

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, “Dışarıda gördüğünüz her iki kişiden biri Bulgar vatandaşı. Bu da krizin hat safhada olduğunu gösteriyor. Bulgar vatandaşı sepet sepet alışveriş yaparken, yerli halk birkaç ürünle marketten çıkıyor” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:15
Fiyatlar Bulgar Vatandaşlara Göre Artış Gösteriyor
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PARAMIZ PUL OLDU, EDİRNELİLERİN ALIM GÜCÜ HER GEÇEN GÜN DAHA DA DÜŞTÜ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne il başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne’li vatandaşların alım güçlerinin düştüğünü hatırlatarak, Bulgar vatandaşlarında yoğun ilgisinden dolayı fiyatların diğer illere göre daha fazla arttığına dikkat çekti. Başkan Pekcanlı, bununda yerli vatandaşların alım gücünü düşürdüğünü belirtti. Başkan Pekcanlı, “Dışarıda gördüğünüz her iki kişiden biri Bulgar vatandaşı. Bu da krizin hat safhada olduğunu gösteriyor. Sebebi, Bizim paramız pul olmuş. Malımız ucuzlamış, alım gücümü ortadan kalkmış, Bulgaristan vatandaşı gelip Edirne’de çok rahat alışveriş yapıyor. İnanın marketlerden sepetler dolusu alışveriş yapıp gidiyorlar. Ve alım gücümüz olmadığı için biz bunu daha rahat Edirne’de görüyoruz. Belki İstanbul’da, Ankara’da İzmir’de büyükşehir deki insanlar kıyas anlamında bu tarz vatandaşları görmediği için ekonomik krizi evet onlarda hissediyor, ama biz burada kendimizi kıyaslıyoruz. Çünkü birkaç yıl öncesine kadar biraz daha ekonomik gücümüz tamam çok iyi değildir ama Bulgaristan’a gidip, çok ticari alışveriş olmasa da seyahat anlamında buradaki insanların gidip geldiğini biliyoruz. Ama inanın son bir buçuk iki yıldır maalesef kendi doğduğumuz büyüdüğümüz, büyüklerimizin doğduğu topraklara bile gidemiyoruz. Bırakın ticareti, o derecede” dedi.

“FİYATLAR BULGAR VATANDAŞLARA GÖRE ARTIYOR”
“Edirneliler ekonomik krizi gerçekten net anlamda görüyorlar” diyen başkan Pekcanlı, “ Yani inanın büyük marketlerde iki tane, üç tane sepet dolduran bir Bulgar vatandaşını görüyorsunuz ama onun yanında bizim Türk vatandaşı elindeki alabileceği birkaç ürün ile marketten çıkıyor. Kasalarda biz bunu çok daha net görüyoruz. Krizi çok daha net yaşıyoruz burada. Biz tabi bundan rahatsız olmuyoruz. Ben ticaretle uğraşan bir insanım. Benim yaptığım iş sektörü ile diğer illerdeki bayiler ile görüştüğümüzde ona göre iş hacmimiz biraz az ama. Bu alışveriş kenti pahalı kılıyor. Yani ev kiraları çok pahalı, iş yerleri kiraları çok pahalı yeme içme sektörü çok pahalı… Çünkü arz talep olayı... Bulgaristan vatandaşlarına göre fiyatlar artıyor ama mesela Edirne il nüfusumuz 415 bin civarındadır. Edirne merkez ilçe nüfusu 185 bindir. Edirne merkezi baz alarak konuşuyorum. 185 bin nüfusun üzerine 40 binde öğrenci geliyor bize. Ve şu anda geçen yıl bin beş yüz iki bin lira civarında olan ev kiraları 5 bin 6 bin lira. Tabi Türkiye'nin her tarafında böyle ama birçok şeyi kıyaslayabilirim. Ama Edirne çok pahalı bir şehir oldu. Emeklisi, işçisi, memur kesimi sabit ücret ile çalışan insanın Edirne’de yaşamak gerçekten çok zor. Turistin gelmelerinden memnunda oluyoruz, ben sade işin bize yansıyan tarafını yani Edirne’ye bu talep olunca haliyle Edirne’deki restoran işletmecisinin kirası Çankaya’daki işletme kirasından çok daha fazla ödüyor. Doğal olarak ta fazla kira ödeyince bu esnaf ne yapsın, fiyatlara bunu yansıtıyor” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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