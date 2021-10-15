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Erbil, Türk ihracatçılarını bekliyor Kuzey Irak, Türk ürünlerini talep ediyor Kuzey Irak, petrolden kazandığını Türk ürünlerine yatırmak istiyor Kuzey Irak, petrol gelirleriyle Türk ürünleri almak istiyor

Türkiye ile Kuzey Irak arasındaki ticari bağların güçlenmesini iki tarafta güçlü bir şekilde istiyor. Türkiye’den Kuzey Irak’a her gün 3 bin – 3 bin 500 TIR girişinin olduğu dönemler yaşandığını, Kuzey Irak’ın ihtiyacının büyük kısmını Türkiye’den karşıladığını belirten Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Dara Jaleel Al-Khayat, Türk Türk ihracatçılarını Erbil’e yatırım yapmaya ve Erbilli iş insanlarıyla daha yoğun çalışmaya davet etti.

15 Ekim 2021 Cuma 15:29
Erbil, Türk ihracatçılarını bekliyor Kuzey Irak, Türk ürünlerini talep ediyor Kuzey Irak, petrolden kazandığını Türk ürünlerine yatırmak istiyor Kuzey Irak, petrol gelirleriyle Türk ürünleri almak istiyor
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Beraberindeki bir heyetle, Ege İhracatçı Birlikleri’ni ziyaret eden Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Dara Jaleel Al-Khayat, “Kuzey Irak’ın petrol dışında bir geliri ve üretimi yok. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artış bizim alım gücümüzü artırıyor. Türkiye’de fabrikalar üretim yapıyor, Ortadoğu ülkelerinin de ihtiyacı var. Türkiye’den daha kucaklayıcı olmasını bekliyoruz. Türkiye, Ortadoğu ülkelerinin ihtiyaçlarının yüzde 50’sini tek başına karşılayabilir, Irak’a bugün yaptığı ihracatı 3-5 katına çıkarabilir, iş birliklerini artırmak için İzmir’e geldik. Beyaz eşya, doğal taş, gıda sektörleri başta olmak üzere Türkiye’deki her sektörün Kuzey Irak’ta büyüme şansı var. Ege İhracatçı Birlikleri’nden bir heyeti Erbil’de ağırlamak istiyoruz” diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise; Türkiye ile Irak arasındaki dış ticaretin daha fazla gelişimi için Türk ihracatçıları olarak iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

“Erbil’in ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız” diye Eskinazi, “Erbil ile ticari bağlarımız çok güçlü. Geçtiğimiz süreçte lojistikte yaşanan sorunlar nedeniyle Irak’a ihracatımız arzu ettiğimiz seviyede artmadı. Irak pazarında daha güçlü olmak istiyoruz” diye konuştu.

Doğal taş ihracatında büyük pazar

Kuzey Irak’ın Türk doğal taş sektörünün ihracatında en büyük pazarlardan biri konumunda olduğuna işaret eden Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, günümüzde Çin’den nakliye ücretlerinin 13-14 bin dolarlara çıktığını, bu gelişmeleri avantaja çevirmek istediklerini ve Kuzey Irak’ın ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını vurguladı. Kaya, “Ticaret ne kadar çok olursa, dostluklarımız daha da büyür ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinden Erbil’e bir ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştirmeyi planlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Erbil’in en az İzmir kadar güvenli bir kent olduğu tespitinde bulunan Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği Başkanı Nevaf Kılıç, Irak’ın 5. Büyük kenti konumundaki Erbil’in Ortadoğu’nun ticaret merkezi olmaya aday bir gelişim içinde olduğunu, Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacminin 5 kata çıkabilecek bir potansiyel barındırdığını dile getirdi.

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Soran A. Aziz ise; aynı dili konuşma avantajına sahip olduklarını, Türkiye’nin üretici, Kuzey Irak’ın tüketici konumunda bulunduğunu, bu avantajları değerlendirmek gerektiğini vurguladı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 15.10.2021 15:29
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