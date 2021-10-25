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Enerji Şirketleri Vergi Ödemiyor!

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca yapılan son açıklamaya göre 2020 yılında 3 milyon 768 bin 638 vatandaşın elektriği borcu yüzünden kesildi. faturasını zamanında ödeyemediği için elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Borçlu vatandaşların gözünün yaşına bakmayan şirketlerin Milyonlarca liralık vergi borçlarını ödemedikleri ortaya çıktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ekim 2021 Pazartesi 11:05
Enerji Şirketleri Vergi Ödemiyor!
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ENERJİ ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ YETERSİZ

Sayıştay raporlarıyla tespit edilen bulguları TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kimi enerji şirketlerinin açıkça kollandığını savunarak; “Enerji sektöründe hizmet veren şirketler ‘Sektör Altyapı Giderlerine Katkı Payı’ adı altında bir vergi ödüyor. Bakanlık verilerine göre 2020 yılında enerji satışı yapan şirket sayısını 197 şirketten 37’si vergisini hiç ödememiş. 18 şirket de eksik ya da gecikmeli ödemiş. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin dörtte biri vergi ödemiyor ya da eksik ödüyor. Dolayısıyla ciddi bir denetim eksikliği olduğu açık.” dedi.

 

USULSÜZLÜKLER YILLARDIR DEVAM EDİYOR!

Bu bulguların 2018 ve 2019 yıllarına ait denetim raporlarına yansımış olduğunu belirten Karabat açıklamasını şöyle sürdürdü: “Vatandaş elektrik faturasını bir gün dahi geciktirse tepesine binerler. Oysa yıllardır devam eden bir usulsüzlük var ortada. Sorumlular da adeta bunlara göz yumuyor. 2018 yılında 18 şirket, 2019 yılında 37 şirket hiç vergi borcu ödememiş. Bu şirketler hangileri, bunları ödemedikleri vergi borçları tutarı ne kadar kamuoyunun bunları bilmeye hakkı var” dedi.

 

Karabat’ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına yönelttiği sorular şöyle:

1) 2021 yılı itibariyle son yayınlanan Sayıştay raporlarına da yansıyan ve “Sektör Altyapı Giderlerine Katkı Payı” hiç ödemeyen şirketler hangileridir? Ödemelerini geç ya da eksik yapan şirketler hangileridir? Bunların ödemekle yükümlü oldukları “Sektör Altyapı Giderlerine Katkı Payları” ayrı ayrı ne kadardır?

 

2) “Sektör Altyapı Giderlerine Katkı Payı” hiç ödemeyen şirketler ve eksik yapan şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri yönünde ne gibi iş ve işlemler yapılmıştır?

 

3) Vergi Denetim Kurulunun “Sektör Altyapı Giderlerine Katkı Payı” hiç yatırmayan veya eksik yatıran şirketlere yönelik yaptığı işlemlerle ilgili Bakanlığın bilgisi bulunmakta mıdır? Vergi Denetim Kurulunca yapılan işlemlerle ilgili Bakanlığa bilgi verilmekte midir? Buna ilişkin Bakanlık bünyesinde devam eden bir çalışma var mıdır?

 

4) Bakanlığın 2019 ve 2020 yılına ait faaliyet raporlarında “Sektör Altyapı Giderlerine Katkı Payı”na ilişkin verilere neden yer verilmemiştir? Bakanlığın 2021 yılı faaliyet raporunda bu konuda kamuoyunu aydınlatıcı bilgi vermeyi düşünüyor musunuz?

Son Güncelleme: 25.10.2021 11:30
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