Emir Kosif, 4. Liderler Zirvesi’ne katıldı

Bu sene dördüncüsü düzenlenen Liderler Zirvesi’nde alanında başarılı iş insanları üniversite öğrencileriyle buluştu.

4. oturumda yaklaşık 50 dakikalık bir konuşma yapan The Brain Group Kurucusu Emir Kosif kendi kariyer yolculuğundan örneklerle başladığı konuşmasında katılımcıları sık sık düşündürecek, öz eleştiri yaptıracak ve pazarlamaya, satışa olan bakışlarını baştan aşağı değiştirecek, farkındalık yaratacak çarpıcı örnek ve fikirler verdi.

Farkında tüketiciliğe de sıklıkla vurgu yapan Kosif, insanların başarılı olarak adlandırdıkları kişilerde gördüğü sadece ve sadece 1 tane ortak nokta olduğunu belirterek, “Bu kişilerin hepsi 1 telefonda iş bitiriyor. Özellikle, başta bazen isteyerek, bazen istemeyerek gittiğiniz zorunlu stajlarınızda olmak üzere, bugün itibarıyla kurduğunuz tüm ikili ilişkilerinizi bu göz ve farkındalıkla geliştirin. İnsan biriktirin. Daha da önemlisi bulunduğunuz her ortamda, yaptığınız her işi öyle iyi yapın ki, o kişi veya kişilerle bir gün tekrar karşılaştığınızda sizinle çalışmak için can atsınlar.” dedi.

Zirvede ayrıca AXA Sigorta CIO’su Ege Örer, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akça, Lacoste Ukraine Genel Müdürü Ayhan A. Birlik, VMLY&R Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Ünal, Coşkunöz Holding Yetenek Yönetimi ve Çalışan Deneyimi Müdürü Özlem Baş Bayraktar da konuşmalarıyla gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Fotoğraflar: (Mehmet Kayım)

Emir Kosif hakkında

Emir Kosif, 21 Ocak 1988’de Frankfurt’ta doğmuştur. The Brain Group‘un kurucusudur ve Kosifler Oto Kullanılmış Oto departmanında Pazarlama Direktörü olarak görev yapmaktadır. Aralık 2020’de 4. kez düzenlenen Altın Marka Ödülleri’nde “Yılın İş Adamı” ödülüne layık görülmüştür. Üniversitelerde satış ve pazarlama dersleri vermekte, konferanslarda ve şirket toplantılarında eğitici konuşmalar yapmaktadır. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği 30. Kariyer Eğitim Günleri’ne açılış konuşmacısı olarak katılmıştır. Sabancı Üniversitesi Mezun Elçileri Sistemi kurucu yönetim kurulu üyesidir, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesidir ve toplum yararına temalı fotoğraf çekimleri yapmaktadır. Danışmanlık, işletme yönetimi, pazarlama, satış, otomotiv endüstrisi, telekomünikasyon, inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanlarında 10 yıldan fazla profesyonel deneyime sahiptir.