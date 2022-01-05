Elektrikten harç ve cezalara: Yeni yıl zamlarının listesi

Yeni sene Türkiye’ye zamlarla “Merhaba” dedi. 2022’nin ilk dakikalarıyla birlikte üst üste zam haberleri gelmeye başladı.

Döviz kurundaki artış ve enflasyonla 2021’i alım gücü daha da düşük kapatan vatandaşlar, yeni yılın ilk sabahına yüzde 36,20’lik vergi, ceza ve harç zammıyla, yüzde 25 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammıyla ve yüzde 18,10’luk Emlak Vergisi zammıyla uyandı.

2021’in son saatlerindeyse elektrik, doğalgaz, köprü geçiş ücretleri, benzin, motorin, LPG ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mücahit Birinci, ‘zamların geldiği gibi gideceğini’ söylese de ‘giden’ zamlar vatandaşın cebine geri dönmüyor. Asgari ücretle bir cebe konan ‘artış’ diğer cepten fazlasıyla geri alınıyor.

Bianet’in derlediği zamlar şu şekilde:

Elektriğe zam

1 Ocak itibariyle mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak.

Bu elektriğe konutlarda 150 kWh’ın altında kalan tüketim için yüzde 52, üzerindeki tüketim içinse yüzde 127 zam anlamına geliyor.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), son zammın ardından dört kişilik ailenin faturasının 153 lira artacağını hesapladı.

Elektrik tarifelerinde yeni yıl zammının Rusya’yla varılmak üzere olan yeni doğalgaz anlaşmasındaki yüksek tarifeden kaynaklanıyor olabileceği belirtildi.

Doğalgaza zam

Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgazın satış fiyatı yüzde 15, sanayide kullanılan doğalgazın fiyatı ise yüzde 50 arttı.

Benzin, motorin ve LPG zamları

Motorinde 1 lira 29 kuruş, benzinde 61 kuruş ve LPG’de 78 kuruş fiyat arttı. Artışlar pompa satış fiyatına yansıdı.

Buna göre üç büyük ilde akaryakıt fiyatları şöyle:

Ankara’da benzinin ortalama litre fiyatı 12,98 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 12,92 liraya, İzmir’de 13 liraya çıktı.

Ankara’da motorinin litre fiyatı ortalama 12,80 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 12,74 liraya, İzmir’de 12,82 liraya çıktı.

LPG’nin litre fiyatı da Ankara’da 8,80 liraya, İstanbul’da 8,76 liraya ve İzmir’de 8,64 liraya yükseldi.

Köprü ücretlerine örtülü zam

İstanbul’da 2022 yılında Boğaz köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 lira olarak belirlendi.

Köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirildiği için sürücüler artık gidiş gelişte ayrı ayrı ücret ödeyecek. Bu nedenle bir otomobil sürücüsü gidiş geliş için toplam 16,5 lira ödemek zorunda kalacak. Bu tutar geçen yıl 13,25 liraydı.

İki yönlü ücret almaya olanak sağlayan sistem kurulduğunda dönemin ulaştırma bakanı “Bu güvenlik amacıyla kurulan bir sistemdir. Bu kesinlikle çift yönlü ücretlendirmeye yönelik yapılan bir işlem değildir” demişti.

Bakanlık açıklamasında, “Avrasya Tüneli’nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00-24:00 saatleri arasında tek yönde 53 lira, 00:00-05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 lira olarak belirlenmiştir” denildi.

Motorlu taşıtlar vergisi

Yüzde 25’lik zamla otomobil grubu için en düşük MTV tutarı 109 liradan 136 liraya çıktı. En yüksek MTV tutarıysa 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya yükseldi.

Motor silindir hacmi 1300 cc ve altı 1-3 yaş otomobillerin MTV’si, 2022’de 1313 lira ile 1576 lira arasında değişecek.

Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında hesaplandı.

Yıllık vergi tutarı 1-6 yaş minibüslerde 1570 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1408 lira olacak.

Trafik cezaları

Emniyet kemeri kullanmamanın cezası 2021’de 144 lira olan 2022’de 196 liraya, kırmızı ışıkta geçmenin, cep telefonuyla konuşmanın ve muayenesiz araç kullanmanın cezası 314 liradan 427 liraya çıkmış oldu.

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 2698 liradan 3674 liraya çıkarken, sahte plaka takmanın cezası da 6687 liradan 9 bin 107 liraya yükseldi.

Trafik sigortasında tavan primi 1 Şubat’tan itibaren yüzde 20 oranında artırılırken, aylık tavan artışları yüzde 1,5 olarak belirlendi. Trafik sigorta poliçesinin iptali durumunda ise, sigorta şirketine tahakkuk eden primin 40 liradan az olamayacağı, bu primin 32 lirasının acente komisyonu olarak tahakkuk ettirileceği hüküm altına alındı.

Değerli kağıtların satış bedeli

Değerli kağıtların satış bedelleri de yeniden tespit edildi:

Noter kağıdı 25, pasaport 225, değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,5, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 75, sürücü belgeleri 280, motorlu araç tescil belgesi 250 lira bedelle temin edilebilecek.

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,20 artırılarak 117 lira oldu.

Maktu harçlar

492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar da yüzde 36,20’lik yeniden değerleme oranında yeniden düzenlendi.

2022’de mahkemeye başvurma harçları 37 liradan, icraya başvurma harçları 80,70 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 133 lira olacak.

Pasaport harçları

Yüzde 36,20 yeniden değerleme oranıyla zamlanan pasaport, ehliyet ve tapu harçlarındaki değişimler şöyle:

180 TL olan pasaport defteri ücreti 225 liraya çıktı.

Altı aya kadar olan pasaport harcı 227 liradan 309 liraya yükseldi.

1 yıllık pasaport harcı 331 liradan 450 liraya, 2 yıllık pasaport harcı 542 liradan 738 liraya, 3 yıllık pasaport harcı 770 liradan 1048,7 liraya, 3 yıldan uzun süreli pasaport harçları ise 1085 liradan 1478 liraya çıktı.

Ehliyet ve tapu harçları

Ehliyet harçları ise A sınıfı için 271 liradan 369 liraya, B sınıfı için 820 liradan 1116,8 liraya, F ve H sınıfı için de 271 liradan 369 liraya çıktı.

2020’de 1839 lirayken, 2021’de 2006 liraya yükselen yurt dışından getirilen tapu harcı ise 2022’de 2732 liraya çıktı.

Emlak vergisi

Emlak vergi değerleri, yüzde 18,10 oranında artırılarak hesaplanacak.

Buna göre;

Ülke sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 6 milyon 173 bin liranın üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olacak.

Vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları da yeni yıl için yeniden değerleme oranının yarısı kadar yükseldi.

Bu kapsamda, vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları 6 milyon 173 bin lira ile 9 milyon 260 bin lira arasında olanların (bu tutar dahil) 6 milyon 173 bin lirayı aşan kısmı için binde 3 olarak tespit edildi.

Söz konusu taşınmazlardan değeri 12 milyon 347 bin liraya kadar olanların (bu tutar dahil) 9 milyon 260 bin lirası için 9 bin 261 lira, fazlası için binde 6’lık oran belirlendi.

Değeri 12 milyon 347 bin liradan fazla olanlarda sınır, bu tutar için 27 bin 783 lira, fazlası için ise binde 10 olarak hesaplandı.

İçki ve sigaraya da yeni zamlar gelebilir

Türkiye, 47 Avrupa ülkesi arasında içki tüketiminde sonuncu, içkilerden alınan vergi yüzdesi bakımından üçüncü sırada.

Aralık ayınca sahte içki zehirlenmesi sonucu 84 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye’de içki ve sigaraya gelen en son zammın ardından daha bir ay geçmedi.

Bunlara rağmen Türkiye Tekel Bayiler Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, içki ve sigaraya yeni zam gelebileceğini duyurdu.

KAYNAK:Diken.com