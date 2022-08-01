Durum Buğdayının Yüzde 100’ünü Yerel Üreticilerden Temin Ediyor

Türkiye’deki Bolu fabrikası dahil olmak üzere, dünya çapında toplam 30 tesisinde ürettiği ürünlerle, her gün 100’ü aşkın ülkede milyonlarca sofraya ulaşan gıda lideri Barilla; 2021 iş ve sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Raporda, finansal ve pazar sonuçları ile birlikte insanların, gezegenin ve toplumun esenliği başlıklarında ulaşılan sonuçlar da yer aldı.

Çalışmalarını insanların iyi ve sürdürülebilir gıdaya erişimi odağıyla yürüten Barilla, “Daha İyi Bir Yaşam İçin Yemek Keyfi” taahhüdü kapsamında 2021’de de makarna, sos ve unlu mamullerini geliştirecek yatırımlar yaptığını açıkladı. 2010’dan bu yana 488 ürünü yeniden formüle eden ve geliştiren şirket, 2021’de piyasaya 55 yeni ürün sürdü. Barilla yıl boyunca 12 milyon Euro’luk maddi ve yaklaşık 2 bin 700 ton ürün bağışıyla dünyanın daha iyi bir yer olması ve herkesin iyi gıdaya ulaşması için sorumluluk almaya devam etti. Şirket yayımladığı raporla, 2021 yılında toplam 268 milyon Euro yatırım gerçekleştirdiğini açıklarken, 2021 yılı cirosunun ise 3,93 milyar Euro’ya ulaştığını bildirdi.

“YENİ AMACIMIZ DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN YEMEK KEYFİ”

İnsanların mutluluğunu ve bütünsel refahını ifade eden “Daha İyi Bir Yaşam İçin Yemek Keyfi” amacını benimseyen Barilla’nın hedefleriyle ilgili olarak Barilla Grup CEO’su Claudio Colzani şöyle konuştu: “Yalnızca gıda maddelerini değil, aynı zamanda özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanmış iyi yemeklerden alınabilecek keyfi de önemsiyor ve bu yolculuğun ‘tat’ ile başladığına inanıyoruz. Tüketicilere sunduğumuz ürünlere iyi yemek keyfini katarak, ürünlerimizi seçenlerin yaşamlarını ve çevremizdeki dünyayı iyileştirmeye yardımcı olmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki aylarda, bu yolculuk bizi sürdürülebilir kalkınmaya yönelik net ve ölçülebilir hedefler belirlemeye götürecek. Karbon emisyonları ve su tüketimi açısından çevresel etkimizi daha da azaltmak ve geri dönüştürülebilir ambalajlar üretmek için rejeneratif tarım ilkelerini hayata geçirerek tedarik zincirlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

TÜRKİYE’DE DURUM BUĞDAYININ YÜZDE 100’ü YEREL ÜRETİCİDEN

Faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde sürdürülebilir kaynaklardan tedarik edilen hammaddelerin oranını artırma amacıyla sürdürülebilir tarımı geliştirmeyi hedefleyen Barilla, sözleşmeli tarım ile yerel çiftçilerin büyümesini de destekliyor. Barilla’nın Sürdürülebilir Tarım Projesi’ne 10 bin üretici dahil olurken, sürdürülebilir yollarla tedarik edilen hammaddelerin oranı yüzde 70’e ulaştı. Şirket, 2020 yılında ürünlerinde kullanılan sürdürülebilir kaynaklardan tedarik edilen hammaddelerin oranının yüzde 19 arttığını açıklamıştı. Yerel tarımın gelişimi için uzun yıllardır çalışmalar yürüten şirket, iki yıl önce açıkladığı “Durum Buğdayı Manifestosu” ile durum buğdayının yüzde 90'ını yerel tedarikçilerden temin ettiğini paylaştı. Çeyrek asırdır Türkiye’de sözleşmeli ve sürdürülebilir tarım çalışmaları yürüten Barilla, makarnalık durum buğdayının yüzde 100’ünü yerel olarak tedarik ettiğini açıkladı.

222 OLİMPİK HAVUZLUK SU TASARRUFU ELDE EDİLDİ

Geçen yıl 2 milyon tondan fazla üretim gerçekleştiren Barilla, süreçlerini iyileştirerek daha çevre dostu bir üretime adım atıldığını paylaştı. Ürünlerinin yüzde 95’i düşük çevresel etkiye sahip olan Barilla, yayımladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nda 2010’dan bu yana her ton bitmiş ürün başına sera gazı emisyonlarını yüzde 31, su tüketimini ise yüzde 18 azalttığını aktardı. Şirket 2021’de, 2010 üretim verilerine göre enerji verimliliği açısından 128 milyon kg CO2eq ve 555 bin m3 su tasarrufu elde etti. Barilla, 10 yılı aşkın süredir üretim alanında yürüttüğü çalışmalar neticesinde 222 olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek miktarda suya eşit olacak tasarruf sağladığını açıkladı. Şirket yayımladığı raporda, kullandığı elektriğin yüzde 64’ünü Menşe Garantisi Sertifikalı yenilenebilir kaynaklardan elde ettiğini ve üretilen atıkların yüzde 91’den fazlasını geri dönüşüme kazandırdığını açıkladı. Parma’daki fabrikasında kendi elektriğini, ısısını ve soğutmasını üreten şirket, Muggia’daki tesisinde de bu sisteme geçmek için çalışmalar yürütüyor. Wasa, Gran Cereale, Harrys ve Mulino Bianco’da sera gazı emisyonlarını tamamen nötrleştiren Barilla, Mulino Bianco üretiminde ise su, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjiyi kullanıyor.

ÜRÜN AMBALAJLARININ YÜZDE 99,7’Sİ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

Barilla'nın ambalajların çevresel etkisini azaltma taahhüdü, bu alanda hammadde tedariki açısında zorlu bir yıl olmasına rağmen devam ediyor. Yüzde 99,7 oranında geri dönüştürülebilir olacak şekilde tasarlanmış ambalajlar üreten şirket, yalnızca sorumlu bir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen kağıt ve kartonları kullanıyor.

Dünyanın dört yanındaki sofralara 600 çeşit ürün ulaştıran Barilla, ürünlerinde 2010 yılından bu yana yağ, doymuş yağ, tuz ve/veya şeker içeriğini azaltıp lif içeriğini artırarak 488 ürününün besin değerlerini yeniden formüle etti. 2016’dan bu yana palm yağı kullanmayan şirket, geçen yıl şeker ilavesiz, lif açısından zengin, tam buğday ve bakliyat bazlı 55 yeni ürünü piyasaya sürdü.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

İş hayatında cinsiyet eşitliğini sağlama ve kadınların önünü açma amacıyla bugüne dek birçok uygulama hayata geçiren şirket, "eşit işe eşit ücret" değerine uygun olarak tüm dünyada cinsiyetler arası maaş eşitliğini sağladı. Barilla, 2021’de işyerinde kadınların liderliğini geliştirme ve dünya çapındaki tüm Barilla çalışanlarının katılımını artırma konularındaki uygulamalarıyla "Catalyst Award" ödülünü kazanan ilk İtalyan şirketi oldu.