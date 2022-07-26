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DR. Ulusoy:“Tahıl Koridoru Buğday Fiyatlarında Yüzde 5 Düşüş Sağladı”

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla başlayan küresel gıda krizinin aşılması için gerçekleşecek “Tahıl Koridoru” için antlaşma, 22 Temmuz Cuma günü imzalandı. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, antlaşmanın imzalanacağı beklentisinden itibaren buğday fiyatlarının yüzde 5 düşerek savaş öncesi seviyeye gerilediğini belirtti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Temmuz 2022 Salı 16:08
DR. Ulusoy:“Tahıl Koridoru Buğday Fiyatlarında Yüzde 5 Düşüş Sağladı”
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Ukrayna-Rusya arasında 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaşla birlikte her ülkenin
dünya buğday ihracatının yüzde 30’unu gerçekleştirmesi nedeniyle pandemiyle birlikte
başlayan gıda krizi büyüyerek tahıl ve özellikle buğday fiyatlarında rekor seviyeler test
edildi. 2021-2022 sezonunda 33 milyon ton rekor bir buğday üretimine imza atan
Ukrayna, 2022 yılı için 25 milyon ton buğday ihracı beklerken savaşla birlikte bu ihraç
tutarı 18 milyon ton seviyesine indi. Bu anlamda Türkiye’nin önemli bir arabuluculuk
rolüyle dünyaya Ukrayna’dan 20 milyon ton buğday ihracını sağlayacak “Tahıl Koridoru”
için 22 Temmuz Cuma günü İstanbul’da antlaşmanın imzalanmasıyla birlikte buğday
piyasalarında da fiyat düşüşleri meydana geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan IAOM
Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Krizin çözülmesine dair beklentiler bile
dünya buğday piyasalarında fiyatların gerilemesini sağladı. İmza kararının verildiği
günden bu yana buğday fiyatlarında yüzde 5’lik bir düşüş meydana geldi. Tahıl
koridoruyla birlikte buğday fiyatlarının savaş öncesi döneme geldiğini söyleyebiliriz.”
derken, Ukrayna’nın dünya buğday ticaretindeki rolüyle ilgili de şu açıklamalarda
bulundu: “Ukrayna’nın 2021-2022 sezonunda 33 milyon ton rekor bir buğday üretimi söz
konusuydu. Savaş söz konusu olmasaydı Ukrayna yine tarihi bir rekorla 25 milyon ton
buğday ihraç edecekti. Savaşla birlikte bu rakam 18 milyon tona düştü. Dünya nezdinde
buğday ihracında Rusya ve Ukrayna’nın etkisi yüzde 30 olduğu için buğday
piyasalarında en çok etkilenen piyasa oldu. Ukrayna’nın yeni sezon için 18 milyon ton
buğday üretmesi bekleniyor ki bu yarı yarıya bir düşüş. Bunun için de eylül-ekim aylarını
görmemiz gerekiyor. Tahıl Koridoru’nun imzası bizi kısa vadede daha önce Ukrayna’da
üretilmiş dünya piyasasına arz edilememiş buğday konusunda rahatlatıyor. İmza süreci
gerçekten de lojistiğin, sevkiyatın hacimli tonajlı şekilde takibini sağlayacak. Bu koridorun
işler konuma gelmesi, 24 Şubat’tan sonraki fiyatlardaki aşırılığı kaldırmış oldu. Daha

Aytar Cad. Ufuk Apt. No:16 D:1 LEVENT/İSTANBUL Tel: 0 (212) 269 16 73-74 Fax: 0 (212) 269 16 74
önce 500 dolarlara ulaşmıştık. Şimdi o zirvelerden uzaklaşmış olduk tahıl koridoru
sayesinde. Aynı zamanda kuraklıkla boğuşan Avrupa için bu tahıl koridoru önemli.”
Ayrıntılı bilgi için:
Nesrin Özcan (Ajans Direktörü): 0212 269 16 73-74- 0542 268 34 35

nesrin@markasanat.net

Adres: Aytar Cad. Ufuk Apt. No.16 D.1 Levent/Etiler
Kaynakl: İstanbulm Times Haber Ajansı/İTHA

Son Güncelleme: 26.07.2022 16:39
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