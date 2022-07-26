DR. Ulusoy:“Tahıl Koridoru Buğday Fiyatlarında Yüzde 5 Düşüş Sağladı”

Ukrayna-Rusya arasında 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaşla birlikte her ülkenin

dünya buğday ihracatının yüzde 30’unu gerçekleştirmesi nedeniyle pandemiyle birlikte

başlayan gıda krizi büyüyerek tahıl ve özellikle buğday fiyatlarında rekor seviyeler test

edildi. 2021-2022 sezonunda 33 milyon ton rekor bir buğday üretimine imza atan

Ukrayna, 2022 yılı için 25 milyon ton buğday ihracı beklerken savaşla birlikte bu ihraç

tutarı 18 milyon ton seviyesine indi. Bu anlamda Türkiye’nin önemli bir arabuluculuk

rolüyle dünyaya Ukrayna’dan 20 milyon ton buğday ihracını sağlayacak “Tahıl Koridoru”

için 22 Temmuz Cuma günü İstanbul’da antlaşmanın imzalanmasıyla birlikte buğday

piyasalarında da fiyat düşüşleri meydana geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan IAOM

Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Krizin çözülmesine dair beklentiler bile

dünya buğday piyasalarında fiyatların gerilemesini sağladı. İmza kararının verildiği

günden bu yana buğday fiyatlarında yüzde 5’lik bir düşüş meydana geldi. Tahıl

koridoruyla birlikte buğday fiyatlarının savaş öncesi döneme geldiğini söyleyebiliriz.”

derken, Ukrayna’nın dünya buğday ticaretindeki rolüyle ilgili de şu açıklamalarda

bulundu: “Ukrayna’nın 2021-2022 sezonunda 33 milyon ton rekor bir buğday üretimi söz

konusuydu. Savaş söz konusu olmasaydı Ukrayna yine tarihi bir rekorla 25 milyon ton

buğday ihraç edecekti. Savaşla birlikte bu rakam 18 milyon tona düştü. Dünya nezdinde

buğday ihracında Rusya ve Ukrayna’nın etkisi yüzde 30 olduğu için buğday

piyasalarında en çok etkilenen piyasa oldu. Ukrayna’nın yeni sezon için 18 milyon ton

buğday üretmesi bekleniyor ki bu yarı yarıya bir düşüş. Bunun için de eylül-ekim aylarını

görmemiz gerekiyor. Tahıl Koridoru’nun imzası bizi kısa vadede daha önce Ukrayna’da

üretilmiş dünya piyasasına arz edilememiş buğday konusunda rahatlatıyor. İmza süreci

gerçekten de lojistiğin, sevkiyatın hacimli tonajlı şekilde takibini sağlayacak. Bu koridorun

işler konuma gelmesi, 24 Şubat’tan sonraki fiyatlardaki aşırılığı kaldırmış oldu. Daha

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önce 500 dolarlara ulaşmıştık. Şimdi o zirvelerden uzaklaşmış olduk tahıl koridoru

sayesinde. Aynı zamanda kuraklıkla boğuşan Avrupa için bu tahıl koridoru önemli.”

Ayrıntılı bilgi için:

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