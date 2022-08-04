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Doğrudan Satış Sektörü 4 Milyar TL’ye Ulaşacak

Doğrudan Satış Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı, Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal oldu. Derneğin yeni başkanı Ediz Haksal, yeni dönem hedeflerini 4 milyar TL olarak belirlediklerini aktardı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ağustos 2022 Perşembe 09:04
Doğrudan Satış Sektörü 4 Milyar TL’ye Ulaşacak
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Türkiye’de 1994 yılında, toplumun doğrudan satış konusundaki bilgisini ve güvenini artırma amacıyla kurulan Doğrudan Satış Derneği’nde bayrak değişimi yaşandı. Derneğin yeni dönem başkanı olarak Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal seçildi. Hem doğrudan satış sektörünü hem de derneğin yeni dönem hedef ve planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ediz Haksal şunları söyledi:

2022 yılı itibarıyla dünyada 186 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan doğrudan satış sektörü, 128 milyona yükselen girişimci sayısı ile yüzde 1.5 oranında büyüme hızına ulaştı. Türkiye, AB ülkeleri arasında büyüme oranında pozitif ayrıştı. Doğrudan satış sektörü AB’de 2021 yılında yüzde 3 büyüme göstermişken, Türkiye’de büyüme oranı yüzde 24.4 oranında gerçekleşti. Mikro girişimciliğin yükselişi, pandemi döneminde artan esnek çalışma talebi ve ek gelir arayışı sektörün istikrarlı bir şekilde büyümesini sağladı. Ciro bazlı büyüme geçen yıla kıyasla yüzde 24.4 artarak 2021 yılında 3.5 milyar TL’ye ulaştı. Doğrudan satıştaki toplam harcama artışının ise yüzde 35’i wellness (zindelik), yüzde 25’i kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ile yüzde 16’sı ise ev alet ve gereçlerinden geldi.”

“Kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz”

Amway, Avon, Forever Living, Herbalife Nutrition, Huncalife, LR Health&Beauty, Oriflame, Tupperware ve Farmasi markalarının üyesi olduğu Doğrudan Satış Derneği’nin, tüketici haklarının gözetilmesine, aynı zamanda bağımsız satıcılara destek olunmasına yönelik kural ve standartların belirlenmesinde aktif rol oynadığının altını çizen Haksal, sektörün gelişimine yönelik derneğin yeni dönem planlarını ise şöyle açıkladı: Doğrudan satış sektöründe dünyada yaklaşık 128 milyon, Türkiye’de ise 1,32 milyon serbest girişimci bulunuyor. Bu girişimcilerin yüzde 70’inden fazlasını kadınlar oluşturuyor. Hedeflerimiz doğrultusunda sektörün 2022’de geçen yılın rakamlarını koruyarak, 2023’te çift haneli büyüyeceğini öngörüyoruz.”

Ediz Haksal kimdir?

Ediz Haksal, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. 2001-2007 yıllarında Johnson & Johnson Medical firmasında satış ve pazarlama departmanlarında çalıştı. Daha sonra Merck Sharp & Dohme ve Novartis’te pazarlama pozisyonlarında, devamında Abbott Nutrition International'da Pazar Erişim Müdürü pozisyonunda çalışan Haksal, 2012 itibarı ile medikal teknolojiler şirketi Becton Dickinson’da üç yıl boyunca İş Birimi Yöneticisi olarak görev aldıktan sonra Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesel Pazarlama Müdürü olarak bu ülkelerdeki strateji ve operasyonların geliştirilmesinde etkin rol aldı. 2018 yılından bu yana Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü olarak kariyerine devam etmektedir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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