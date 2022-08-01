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Devlet Destekli Tarım Sigortaları, 2021

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli %49,6 arttı Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli 2021 yılında yıllık %49,6'lık bir artış göstererek 124 396 971 987 TL oldu. Branş ayrımında en yüksek yıllık artış %71,2 oranı ile küçükbaş hayvan hayat sigortasına aittir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ağustos 2022 Pazartesi 15:07
Devlet Destekli Tarım Sigortaları, 2021
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Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık %12,6'lık bir artış ile 2 517 704 adet olarak gerçekleşmiştir.

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