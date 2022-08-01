Devlet Destekli Tarım Sigortaları, 2021



Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık %12,6'lık bir artış ile 2 517 704 adet olarak gerçekleşmiştir.



Devlet destekli tarım sigortalarının poliçe sayısı ve sigorta bedeli, 2020, 2021







Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ve sigorta bedeli, 2017-2021





Toplam devlet destek prim tutarı %49,1 arttı



Toplam devlet destek prim tutarı %49,1 artışla 2 474 128 652 TL olurken, toplam prim tutarı %46,3 artışla 4 678 459 288 TL olarak gerçekleşmiştir. Sigorta ettirilen alan (sera dahil) 2021 yılında %7,1 artış göstererek 28 798 222 dekar, sigorta ettirilen büyükbaş hayvan sayısı ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla %24,4 ve %33,2 artmıştır.



Toplam ödenen hasar bedeli %85,5 arttı



Toplam ödenen hasar bedeli branşlara göre incelendiğinde ilk sırayı 1 791 458 211 TL bedel ile bitkisel ürünler, ikinci sırayı ise 446 147 285 TL bedel ile büyükbaş hayvan hayat sigortası almaktadır. Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise 988 907 704 TL bedel ile don olayı ilk sırayı aldı.



Seçilmiş hasar nedenlerine göre ödenen hasar bedeli, 2020, 2021









Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi Temmuz 2023'dür.



AÇIKLAMALAR

Devlet destekli tarım sigortalarına ait bu haber bülteninde yayımlanan tüm veriler; TARSİM Tarım Sigortaları Havuzu A.Ş.'den alınmakta ve Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında TÜİK tarafından yayımlanmaktadır. Yayımlanan verilere ait referans dönemler 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 ile 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021'dir.