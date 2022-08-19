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DEVA Partisi, Dışişleri'ne S-400 İddialarını Sordu

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Rus basınında yer alan ikinci parti S-400 alımıyla ilgili iddiaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na sordu. ABD’nin yaptırımları uyguladığını, Türkiye’nin ödemesini yaptığı F-35 programından çıkarıldığını ve F-16 alımlarının şarta bağlanmaya çalışıldığını hatırlatan Yeneroğlu yeni S-400 alımının yeni sıkıntılar doğurabileceğini savundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2022 Cuma 09:59
DEVA Partisi, Dışişleri'ne S-400 İddialarını Sordu
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‘Yaptırımlar hesaplandı mı?’

Yeneroğlu, Çavuşoğlu’na şu soruları sordu:

1- Rusya ile 2. parti S-400 alımı konusunda yeni bir sözleşme yapılmış mıdır?

2- S-400 alımına dair yeni bir sözleşme imzalanmamış olsa bile sözleşme kapsamında S-400’lerin teknik sistemlerinin kurulumuna dair tedarik sürecinin ilerletilmesinin yeni tepkilere ve yaptırımlara yol açabileceği hesaplanmış mıdır?

3- Rusya ile S-400 sistemlerinin kullanıma hazır hâle getirilmesi sürecinin işletilmesi durumu F-16 ve diğer Amerikan modernizasyon kitleri alımımızı etkiler mi?

4- Geçtiğimiz birkaç yılda Rusya’nın askeri konvoyumuzu vurduğu ve onlarca askerimizi şehit ettiği, Kırım’ı ilhak ettiği, hâlihazırda Ukrayna’yı işgal ettiği ve bu ülkeyle savaş hâlinde olduğu göz önüne alındığında; NATO füze ve hava araçlarını etkisiz hâle getirme özelliğine sahip Rus hava savunma sistemlerinin Türkiye’de konuşlanmasının üyesi olduğumuz NATO ve dost ülkeler tarafından nasıl algılanacağı düşünülmüş müdür?

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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