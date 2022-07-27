Deri Mühendisleri Sektör Bursuyla Okuyacak

Deri sektörünün her yıl en az 25 deri mühendisine ihtiyaç duyduğunu açıklayan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “Bu yüzden sektör olarak başarılı gençlere deri mühendisliğini tercih ettikleri takdirde burs verme kararı aldık. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDMİB) ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) olarak deri mühendisliğinin algısını üst seviyelere çıkarmak ve öğrencilerin bu bölümleri daha çok tercih etmelerini sağlamak için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile 2019 yılında protokol imzalamıştık. Projeye başladığımızın ilk senesi 2019 yılında 12 öğrenci burs hakkı kazandı. Önümüzdeki dönemde daha yüksek rakamlara ulaşmalıyız.” dedi.

Zandar, sektörde ciddi bir mühendis açığı olduğunu bu yüzden bölümden mezun nitelikli mühendislerin iş bulmakta sorun yaşamayacağını vurguladı.

“Burs projemiz kapsamında üniversite giriş sınavında ilk 20 bine giren gençlerimize asgari ücret, 20 bin-60 bin arasında yer alan gençlerimize asgari ücretin %70’i, 60 bin-100 bin arasına girenlere ise asgari ücretin %50’si tutarında burs olanağı sağlayacağız. Türkiye’de deri mühendisliği eğitimi veren tek bölüm Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü’nde yer alıyor. Projemizin hem sektörümüzün yetişmiş eleman ihtiyacının karşılayacağına hem de projemizin sektörümüzün gerçek potansiyelini ortaya çıkaracağına eminiz. Öğrencilerimiz bu protokolle akademi-sektör işbirliği neticesinde mezun olunca sektörde direk iş bulma garantisine sahip.”

Erkan Zandar, “2021 yılında yüzde 29 artışla gerçekleştirdiğimiz 1,7 milyar dolarlık ihracatımızı orta vadede 3 milyar dolara nitelikli insan kaynağıyla çıkarabiliriz. Yönetim Kurulumuz ile deri sektörünün emek yoğun sektörlerinden biri olması sebebiyle nitelikli iş gücünün istihdamı ve sektörün beşeri sermayesini artırma motivasyonuyla projemize büyük önem veriyoruz. Bu yıl projenin tanıtımına yoğun bir mesai harcadık. İzmir, Aydın, Uşak ve Manisa illerinde şehir içi billboardlar kiralandı ve projenin tanıtımı gerçekleştirildi.” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA