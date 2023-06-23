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Demsa Holding bir kez daha 'Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı' listesinde!

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2022" listesinde Demsa Holding sektörde 19, Türkiye sıralamasında 537’inci sırada yer aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Haziran 2023 Cuma 10:19
Demsa Holding bir kez daha 'Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı' listesinde!
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"2023'te ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmayı hedefliyoruz.’’

Türkiye’nin ihracat ile yükselmesine katkı sunmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Demir, ‘Bu yılda ülkemizin en değerli şirketleri ve ülkemize, ihracat ile en çok katkı yapan şirketleri arasında yer almaktan dolayı gurur duyuyoruz.

Türkiye yüzyılında, bizimle birlikte listede yer alıp gerek ekonomik hedeflere, gerekse de ihracat hedefine destek verip ülkemize, değer katan tüm firmaları kutluyorum.

Demsa holding olarak sürdürülebilir, yenilikçi, kaliteli ve katma değeri yüksek ürün kalemleri ile ihraç ettiğimiz ülke sayısını ve ihracat rakamlarını daha da artırmanın gayretinde olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda ihracat yaptığımız Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Amerika ve Asya kıtası ülkelerinin sayısını sürekli artırma hedefimizi devam ettireceğiz.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2022" listesinde sektörde 19, Türkiye sıralamasında 537’inci sırada yer almanın motivasyonu ile 2023’te ihracat rakamları ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak için daha çok çalışacağız. ’dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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