banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1389
ALTIN
441.533
DOLAR
7.9125
STERLİN
10.7380
EURO
9.4398
Prof. Tarhan “Bediüzzaman, Aklını Kullananlara Hastalıktan Ders Çıkarmayı Öğretiyor”
Prof. Tarhan “Bediüzzaman, Aklını Kullananlara...
Hükümet İBB Başkanı İmamoğlu'nu Topal Ördek ve Vitrin Süsü Yapmak İçin Ha Bire Mallarına El Koyuyor ...
Son Dakika
Hükümet İBB Başkanı İmamoğlu'nu Topal...
İstanbul Ve Atina Arasında “İyi Niyet Protokolü ” İmzalandı
İstanbul Ve Atina Arasında “İyi...
İmamoğlu :Şehitlikte Acılarımızı Paylaştık Kimse Milli Duygular Üzerinde Benimle Bu Tarz Bir İlişkiye Girmesin
Son Dakika
İmamoğlu :Şehitlikte Acılarımızı Paylaştık Kimse...

Cointral: Güncel Bitcoin Platformu

​​​​​​​Cointral sitesi ülkemizde bitcoin üzerine en geniş kapsamda hizmet veren bir platformudur.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Mart 2021 Pazartesi 09:57
Cointral: Güncel Bitcoin Platformu
banner171

Site üzerinden hem güvenli bir ticaret yapabilirsiniz. Hem de sistem ve işleyiş hakkında geniş ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bitcoin son yılların en gözde kripto para birimidir. Ve hızlı yükselişi ile birlikte birçok yatırımcının da yakından takip ettiği bir yatırım aracıdır. En güvenli bitcoin alım ve satımı için Cointral sitesinden destek alabilirsiniz. Düşük komisyon oranları ile birlikte hızlı ve yüksek hacimli işlemler yapabilirsiniz. Hem diğer birçok bitcoin platformuna göre daha çok kazanç elde edebilirsiniz, hem de güvenle paranızı muhafaza edebilirsiniz.

1 Bitcoin Kaç Dolar

Cointral üzerinden bitcoin ticareti yapabilirsiniz. Bununla birlikte bitcoinin günlük değerlerini hem TL bazında hem de dolar bazında en güncel hali ile takip edebilirsiniz. Bugün 1 bitcoin kaç dolar ya da kaç TL bir değere sahip diye bir araştırma yapıyorsanız Cointral sitesinde anlık bitcoin değerlerine ulaşabilirsiniz.

2020 ve 2021 yılı itibari ile çok büyük bir hareketlilik içerisinde olan ve sürekli olarak yükselen bir ivme ile yoluna devam eden bitcoin için anlık değerlendirmeler çok önemlidir. Alım ve satımlarda takip etmeniz gereken bitcoin kaç dolar paritesi ile birlikte kazanç durumunuzu belirleyebilirsiniz. Cointral sitesi üzerinden hızlı, kesintisiz ve güvenli bir işlem gücü yaratabilirsiniz.

Kaynak: https://cointral.com/tr/1-btc-kac-dolar/

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Klimayla Yüksek Enerji Tasarruflu ve Sağlıklı İklimlendirme Mümkün 
Klimayla Yüksek Enerji Tasarruflu ve Sağlıklı İklimlendirme Mümkün 
Yatırım yaparken dikkatli olmalısınız
Yatırım yaparken dikkatli olmalısınız
Ülker’den Sürdürülebilirlikte Uluslararası Başarı
Ülker’den Sürdürülebilirlikte Uluslararası Başarı
İstanbul’da Kredi Kullanımı, Yıllık Yüzde 33 Arttı
İstanbul’da Kredi Kullanımı, Yıllık Yüzde 33 Arttı
Kasım Ayında İthalat ve İhracat Arttı
Kasım Ayında İthalat ve İhracat Arttı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169