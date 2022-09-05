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CHP'li Karabat'tan: Enflasyon Açıklaması

1) TÜİK, Ağustos enflasyonunu %1,46 açıkladı. Yıllık enflasyon da %80,21’e yükseldi. ENAG ise gerçek enflasyonu açıkladı: Aylık %5,86, yıllık %181,37. OVP’de yılsonunda %65 enflasyon hedefleniyor. Bu hedefe anca kalem oyunlarıyla ulaşırsınız.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Eylül 2022 Pazartesi 12:33
CHP'li Karabat'tan: Enflasyon Açıklaması
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2) OVP’de 2023 enflasyonunu %24,9 hedeflediler. 2024 için %13,8, 2025 için ise %9,9 oldu.
Kendi planlarında dahi 3 yıl sonra tek hane enflasyon öngörüyorlar. O da rakam oyunlarıyla 9,9 seviyesinde.
Enflasyonla yüzleşmeyen AKP, halkın soyulmasının önünü açıyor.
3) Resmi enflasyon kabul edilen TÜİK verileriyle maaşlar belirleniyor. Ancak günlük hayattaki pahalılığın altında yok olan gelirler nedeniyle, vatandaş derin yoksulluğun pençesinde kıvranıyor.
Tekrar ediyorum, yalan enflasyon ile halkın gelirini çalıyorsunuz!
4) İğneden ipliğe, son 1 yılda fiyatlar en az 3-4 kat artmışken %80 enflasyon açıklamak halka hakarettir. Saray’ın enflasyonu ile halkın enflasyonu bir değildir.
5) Sn. Nebati, “Önümüzdeki aylarda enflasyon daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz” diyor. Kalem oyunlarıyla düşürüyorsunuz.
AKP iktidardan gidince enflasyon da gidecek.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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