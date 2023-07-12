banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
6.343,28
ALTIN
1.626,01
DOLAR
26,15
STERLİN
33,81
EURO
28,82
Başkan Bozkurt Göle Kültür Ve Kaşar Festivalinde
Başkan Bozkurt Göle Kültür Ve...
Başkan Bozkurt Göle Kültür Ve Kaşar Festivalinde
Başkan Bozkurt Göle Kültür Ve...
Bu Taksiler İstanbul'a Çok Yakıştı
Son Dakika
Bu Taksiler İstanbul'a Çok Yakıştı
Avcılarlı Sporcular Madalyaya Doymuyor
Son Dakika
Avcılarlı Sporcular Madalyaya Doymuyor

Bu Taksiler İstanbul'a Çok Yakıştı

​​​​​​​Yeni taksiler yolcu taşımaya başladı. Şoförlerinin halkla ilişkiler, yol bilgisi ve öfke kontrolü gibi özel eğitimlerden geçtiği yeni taksiler; akıllı tepe lambaları, panik butonları ve yüksek güvenlik standartları ile dikkat çekiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Temmuz 2023 Çarşamba 09:38
Bu Taksiler İstanbul'a Çok Yakıştı
banner171

Engelli dostu, aile konseptli yeni taksiler yolcu taşımaya başladı. Minibüslerin taksiye dönüştürülmesi kapsamında hayata geçirilen engelsiz ve aile konseptli olan yeni taksiler artık İstanbul yollarında.

UKOME kararıyla ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ile 322 dolmuşun taksiye dönüşümü kapsamında ilk etapta 402 yeni taksi, yolcu taşımaya başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner 

Dönüşen taksiler daha nitelikli olarak geniş kapasiteli 8+1 panelvan araçlardan seçildi. Taksi içerisinde yolcu ve şoför arasında güvenlik parapeti (korunak) konuldu. Ayrıca şoförle yolcu arasındaki iletişim, taksi içerisindeki interkom (bas-konuş) sistemi sayesinde gerçekleşiyor.

Nakit para alışverişi için de açılıp kapanabilen kapak bulunuyor. Bu sistem hem kredi kartı hem de İstanbulkart ile farklı ödeme sistemlerine entegre halinde. Görme engelli yolcular için de “braille alfabesinin” bulunduğu yeni taksilerde, araç içerisindeki taksimetrede yer alan bilgiler de sesli anons ile belirtiliyor.

YOL VE YOLCU SEÇME GERİDE KALDI

İBB’nin özel nitelikli taksileri, vatandaşın taksi sorunundaki en büyük şikâyetlerinden biri olan yol ve yolcu seçilmesi problemine de çözüm getirdi. Çeşitli eğitimlerden geçen yeni taksi şoförleri; güzergâh seçme, kaba davranış, fazla ücret alma konularında TUDES’E göre hiç cezası olmayan şoförler arasından seçildi. Taksi şoförünün ceza aldığı takdirde ise taksi plakası dönüşümden önceki haline dönecek.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, engelsiz ve aile konseptine sahip yeni taksilerin güvenli ve konforlu olduğunu söyledi. Gökce, ”Şoförler; halk ve ilişkiler, İstanbul’da yol bilgisi ve öfke kontrol eğitimi alarak yolcularımızla münasebet kuracaklar. Yolcu ve şoför arasında güvenlik parapeti var. Ayrıca, araç içerisinde bir de tablet bulunuyor. Bu tabletle de vatandaşlarımız, şoförün kimlik özelliklerini görebilecek. Araçlarımız zaten Ulaşım Yönetim Merkezi’mizden İBB Ulaşım Dairesi tarafından da içerisindeki kamera ve izleme sistemleriyle kontrol edilebilir halde. Herhangi bir acil durumda S.O.S. butonuna basarak Ulaşım Yönetim Merkezi’mize taksiden ulaşabilirsiniz“ dedi.

Yeni Taksilerin sayısının artmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demsa Holding bir kez daha 'Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı' listesinde!
Demsa Holding bir kez daha 'Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı' listesinde!
Açık Bankacılık Alanında Yaşanan Gelişmeler Neler?
Açık Bankacılık Alanında Yaşanan Gelişmeler Neler?
Ahşap Freze Makineleri Hangi Alanlarda Kullanılır?
Ahşap Freze Makineleri Hangi Alanlarda Kullanılır?
Kurumsal Açık Bankacılık Platformu
Kurumsal Açık Bankacılık Platformu
Kredi Teklifleri Karşılaştırması
Kredi Teklifleri Karşılaştırması

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169