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Binance Referans Kodu (%20 En Yüksek Komisyon İndirimli)

Kripto para borsası olan Binance, dünya çapında en çok kullanılan sitedir. Sağladığı avantajlar ve kullanıcılara verdiği güven, kullanıcı sayısını arttırır. Binance üzerinden yapılan kripto para alım satım işlemlerinde, komisyon ücreti ödemeniz gerekir. Komisyon ücretlerinin daha düşük olmasını isteyen kişiler, üyelik esnasında, Binance referans kodu kullanarak işlem gerçekleştirmelidir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Eylül 2021 Cuma 19:15
Binance Referans Kodu (%20 En Yüksek Komisyon İndirimli)
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Binance referans kodlarının, bir diğer ismi de Binance referans kimliği olarak bilinir. Üyelik esnasında gördüğünüz iki ifade de aynı anlama gelir. Binance üyelik esnasında en yüksek oranda indirim kazanmak isterseniz, N09LK1K8 referans kodunu kullanarak üyelik işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Referans kodunu üyelik esnasında manuel olarak girebileceğiniz gibi, https://accounts.binance.com/tr/register?ref=N09LK1K8 adresi üzerinden otomatik olarak da gerçekleştirebilirsiniz.

Binance Referans Kodu Nereye Girilir?

Binance üyelik işlemleriniz esnasında, indirimden yararlanabilmeniz adına referans kodu ister. Binance referans kodları, borsa üzerinden yapacağınız her alım-satım işleminde, belli oranlarda komisyon indirimi kazanmanızı sağlar. Komisyon indirimleri, işlem esnasında daha fazla kazanç elde etmenize yardımcı olur.

Komisyon indirimi kazanabilmek için ilgili alana kod girişi yapmanız gerekir. Kod için ayrılan alana girişini yaptığınızda, tüm kullanımlarınızda belli oranlarda indirim elde edebilirsiniz. Bu şekilde, borsa üzerinden yaptığınız işlemlerden karlı bir alım-satım işlemi gerçekleştirmiş olursunuz.

Binance referans kodu sonradan ekleme işlemi yapılamaz. Referans kodlarının, üyelik işlemleri esnasında, girilmesi gerekir. İndirimli referans kodlarını yeni gördüyseniz site üzerinden dilediğiniz her zaman yeni bir hesap oluşturabilirsiniz.

Binance Referans Kodu Oranları

Binance, kullanılan referans kodunun sağladığı indirim oranında kazanç elde etmenizi sağlar. İşlemler esnasında ödeyeceğiniz komisyon miktarları, kimi zaman can sıkıcı olabilir. Bu durumdan kurtulabilmek adına, üyelik esnasında referans kodlarının sağladığı indirimlerden faydalanabilirsiniz.

Referans kodlarının her birisi, farklı oranlarda indirim sağlar. Yüksek oranlı indirimlerden faydalanmak isteyen kullanıcılar, en fazla %20 oranından indirim oranından faydalanabilir. %20 tek bir işlem olarak fazla bir şey ifade etmese de çoklu alım-satım yaptığınızda oldukça kazançlı olmanızı sağlar.

Binance Referans Kodu Giriş

Binance referans kodları, borsa dünyasına girişte sizlere belli oranlarda indirim avantajları sağlar. Sağlanan indirimler, işlemleriniz esnasında daha fazla kazanç elde etmenize yardımcı olur. Bu açıdan bakıldığında, Binance referans kodu giriş işlemi oldukça önemlidir.

Binance referans kodlarını girişi, iki farklı şekilde yapılır. Bunlardan ilki manuel olarak, üyelik esnasında belirtilen alana girişini yapmaktır. Bir diğeri, tanımlanan site linki üzerinden referans kodu girişini sağlamaktır. Komisyon oranları girişinde, bazı durumlarda ekranda sadece 0 yazabilir. Bu durumda üyelik işleminize devam etmelisiniz. Gerekli alana istenen referans kodunu girdiğinizde, indirim otomatik olarak tanımlanabilecektir.

Binance referans kodu manuel giriş esnasında, N09LK1K8 referans kodunu kullanabilirsiniz. Binance referans kodu indirimi otomatik yönlendirme için https://accounts.binance.com/tr/register?ref=N09LK1K8 linkini kullanabilirsiniz.

Binance referans kodu bağlantısını ziyaret ederek görselli anlatım ile en yüksek referans linkiyle kolayca üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

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