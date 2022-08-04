Bilişim 500 Şirketlerinin Geliri 214 Milyar TL Oldu

Bilişim dünyasının en net fotoğrafını 23 yıldır ortaya koyan Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi - Bilişim 500 Araştırması tamamlandı. Araştırma sonuçlarına göre, ilk 500 bilişim firmasının 2021 yılında toplam geliri 214 milyar TL olurken, bir önceki yıla göre büyüme oranı ise yüzde 26 olarak gerçekleşti. Sektörde yine yazılım başı çekerken, bu alandaki ihracat rakamı da yüzde 74 artarak, 1,6 milyar TL’ye ulaştı. M2S Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen en büyük 500 şirketin kendi kulvarında değerlendirildiği araştırma sonuçlarına göre, 6 ayrı ana kategori birincisine 3 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenen törende ödülleri takdim edildi. Törende konuşan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “2021 yılında son 10 yıldaki büyüme %30’a yakın gerçekleşti” bilgisini paylaşırken, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır konuşmasında “8 binden fazla şirket inovasyon odaklı ARGE çalışması sürdürüyor” dedi. T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul ise bilişim şirketlerinin mutlaka birleşmelerle, finansal ve stratejik yatırımlar alarak büyümesi gerektiğinin altını çizdi.

M2S Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen ve en büyük 500 şirketin kendi kulvarında değerlendirildiği Bilişim 500 Araştırması sonuçlarına göre; “Dağıtıcı”, “Sistem Entegratörü ve İş Ortağı”, “Uluslararası Merkezli Üretici/Üreticinin Temsilcisi”, “Türkiye Merkezli Üretici”, “Bilişim 500 Plus” ve “Türkiye Ekonomisine Katkı” olmak üzere 6 ayrı ana kategoride birinci olan şirketler, düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Bilişim 500 Araştırması kapsamında; Türkiye Ekonomisine Katkı özel kategorisinde Yılın AR-GE Yatırımı Kategori birincisi Logo Yazılım olurken, Yılın Yapay Zekâ Kategori birinciliğini KoçSistem aldı. Yılın Türkiye Merkezli Üretici Donanım Kategori birincisi Karel Elektronik, Yılın Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Kategori birincisi Softtech, Yılın Donanım İhracatı Kategori Birincisi Corning Optik İletişim, Yılın Hizmet İhracatı Kategori birincisi Teleperformance Türkiye ve Yılın Yazılım İhracatı Kategori Birincisi Roof Stacks Yazılım oldu. İlk 500 Bilişim Şirketi birincilik ödülünü ise Turkcell aldı.

KoçSistem tören sponsorluğunda ‘fijital’ (fiziksel ve dijital) olarak yapılan tören Sanatçı-Bilişimci Taylan Dedeoğlu’nun solo gitar performansı ile başladı. Bilişim 500 Ödül Töreni açılış programında, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Telcoset Genel Müdür Yardımcısı Ömer Baran, Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Gürkan Arpacı, MBIS Genel Müdürü Cenk Salihoğlu, Bulutistan Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Gençtürk, ARD Grup Yönetim Kurulu Başkanı Arda Ödemiş, RoofStacks & GoArt Yönetim Kurulu Başkanı Burak Soylu ve BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe konuşmaları ile yer aldı.

Yazılım ihracatı 1,6 milyar TL’ye ulaştı

2021 yılı araştırmasında sıralamaya giren şirketler TL olarak ortalama yüzde 54 büyüdü. 2020 yılında bu rakam yüzde 42 olarak gerçekleşmişti. Türkiye Merkezli Üretici Yazılım kategorisinde de büyüme yüzde 54 oldu.

Aynı zamanda sıralamada yer alan şirketlerin de ortalama büyümesi olan bu oran, itici gücün yine yazılım olduğunu doğruladı. 2020 yılına göre yazılım ihracatı gelirleri yüzde 74 artarak 1,6 milyar TL’ye ulaştı. Hizmet ihracatı gelirlerinde de yüzde 53’lük artış yaşandı ve 1,5 milyar TL oldu. Sıralamaya giren şirketlerin 57’si yüzde 100’ün üzerinde, 163 şirket ise ortalamanın üstünde bir büyüme gösterdi.

En yüksek büyümeyi metaverse alanındaki şirket yaptı

Pandeminin bilişim sektörüne olumlu etkisinin 2021 yılında da devam ettiğini belirten M2S Araştırma Şirketi Genel Müdürü Özlem Unan, araştırmayla ilgili ilginç veriler paylaştı: “En yüksek oranda gerçekleşen iki büyüme yüzde 1725 ve yüzde 604 ile iki yazılım şirketine ait. Şirketlerden biri metaverse alanında diğeri ise insansız hava araçları konusunda çalışıyor. Bu şirketler, bilişim sektörünün nereye doğru gittiğini de bize çok net göstermesi açısından anlamlı.”

Bulut yüzde 59, yapay zekâ gelirleri yüzde 158 büyüdü

Geçmiş yılları analiz ettiklerinde pazar dinamikleri, teknoloji ve çözümlerin çok değişip, geliştiğini aktaran Unan, bu gelişimi ise şöyle açıkladı: “Güvenlik çözümleri ve hizmetleri ile bulut hizmetlerinde büyüme yaşandı. E-ticaret şirketleri büyüdü. Finans, kamu, perakende ve üretim gibi temel sektörler en yüksek teknoloji yatırımlarını yapan sektörler olarak önde olmayı sürdürdü. Nesnelerin interneti, bulut, yapay zekâ ve buna bağlı olarak veri yönetimi, siber güvenlik alanlarındaki büyümenin de devam edeceğini öngörüyoruz. 2021 yılında bulut hizmeti gelirlerinin yüzde 59, yapay zekâ gelirlerinin ise yüzde 158 büyümesi bu öngörümüzü destekler nitelikte.”

Son 10 yıllık büyüme yüzde 210 olarak gerçekleşti

Bilişim 500 Araştırması ödül töreninde açılış konuşmasını yapan BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, bu yıl 23.sü gerçekleştirilen Bilişim 500 Araştırması’nın ilk yıllarda adının Bilişim 100 olduğunu, daha sonraki yıllarda Bilişim 500’e evirildiğini hatırlatarak, “Bilişim 500, 23 yaşında bir genç ama biz artık olgunlaşmasını istiyoruz. Amacımız; Bilişim 1000, Bilişim 5000’e ulaşmak. Sadece Türkiye’de değil yurtdışında da referans kaynağı olmasını sağlamak” diyerek sektöre araştırmaya daha geniş katılım göstermesi için çağrıda bulundu.

Araştırma verilerine ilişkin bilgiler de paylaşan Göçe, “Türkiye’de bilişim sektörünün ciroları itibariyle sıralandığı, pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen araştırmaya göre; 2021 yılında ilk 500 sıralamasında yer alan şirketlerin toplam geliri, 2020 yılına göre yüzde 26 büyüme göstererek, 214 milyar TL.’ye ulaştı. Son 10 yıllık büyüme ise yüzde 210 olarak gerçekleşti. Bilişim 500 sıralamasına 80 yeni şirketin girdiği açıklandı. “dedi.

“2021 yılında son 10 yıldaki büyüme %30’a yakın gerçekleşti”

Törende konuşan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan bilişim sektörümüzde faaliyet gösteren şirketlerin toplumsal refah ve ekonomik üretimin anahtarı konumunda olduğunu söyleyerek, “Bilişim şirketlerimizin gücü adeta diğer şirketlerin, sektörlerin gücüne güç katıyor. Bu da ülkemizin gücüne güç katıyor. Özellikle pandemi döneminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımızın devamlılığını sağlamada ne kadar önemli olduğunu hep birlikte bir kez daha gördük. Rakamlara baktığımızda bilişim sektörü açısından 2021 yılında son 10 yıldaki en büyük, en yüksek büyüme %30’a yakın gerçekleşti.” vurgusu yaptı.

Küresel bilgi iletişim teknolojisi pazar büyüklüğünün 2026 yılında 5.6 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağını öngördüklerini ifade eden Sayan sözlerine şöyle devam etti: “Artık ülkemizin bir markası haline gelmiş olan Bilişim 500’e katkı sağlayan tüm şirketlerin başarı hikâyelerini hep birlikte gözlemledik. Bunlar bizim için gerçekten gurur verici. Bu şirketlerimiz, sadece Türkiye’yi hedeflemiyorlar, dünyada söz sahibi olmayı hedefliyorlar. Ülkemizde bu şirketler tüm bu hale geldiyse, istikrarlı büyümenin de buna katkısı olduğu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.”

“8 binden fazla şirket inovasyon odaklı ARGE çalışması sürdürüyor”

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır törende yaptığı konuşmada,

“Mobiliteden akıllı yaşama, sağlıktan enerjiye, tıptan, haberleşmeye, uzay teknolojilerine kadar değişimin, dönüşümün en hızlı yaşandığı alan, bilişim sektörünün yürüttüğü çalışmalarla şekilleniyor. Bugün artık Türkiye’mizin 1500’den fazla ARGE merkezi var. Türkiye'de 94 teknoparkımızda 8 binden fazla şirketimiz inovasyon odaklı araştırma-geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle son dönemde hayata geçirdiğimiz teknoloji odaklı sanayi hamlesi programına ve bu programdaki dijital dönüşüm başlığına sektörümüzün çok yoğun bir ilgisi oldu.” diyerek 119 projede bir milyar 600 milyon doların üzerinde ARGE ve yatırım öngörüsüyle başvuru aldıklarını ifade etti.

“Bilişim şirketleri birleşmelerle, finansal ve stratejik yatırımlar alarak büyümeli”

Ödül töreninde söz alan T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, orta-yüksek gelirli ülkelerin toplam servis ihracatlarının yaklaşık yüzde 11-12’sini bilişim servislerinin oluşturduğunu vurguladığı konuşmasında, “Bizim ülkemizde bu oran ne yazık ki yüzde 4-5 sularında geziyor. Dolayısıyla son derece küçük bir ihracattan bahsediyoruz. Bu ihracatın arttırılması lazım ama iyi haber şu: Son yirmi yıllık dönemde bu ihracat orta-yüksek gelirli ülkelere kıyasla çok daha hızlı bir şekilde arttı. Yani orta-yüksek, yüksek, orta, düşük ve OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığı zaman Türkiye'deki bilişim servislerinin ihracat etme hızı oldukça yüksek bir şekilde artıyor.” diyerek bunun desteklenmesinin yolunun sadece organik büyümeyle olmadığının, bilişim şirketlerinin mutlaka birleşmelerle, finansal ve stratejik yatırımlar alarak büyümesi gerektiğinin altını çizdi.

“Sürdürülebilirlik konusunda yeni çözümler, yeni açılımlar yakalanmalı”

Bilişim 500 Araştırması ödül töreni “Tören Sponsoru” olan KoçSistem’in Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca yaptığı konuşmada, bilişim sektöründe sürdürülebilirlik konusunda bundan sonraki dönemde bugüne kadar yapılandan daha fazla yeni çözümler üretilmesi, yeni açılımlar yakalanması gerektiğini söyleyerek, “Sürdürülebilirlik Koç Topluluğu olarak bizim çok önem verdiğimiz bir alan ve topluluk olarak insan, iş, toplum ve dünya olarak sıraladığımız dört ana kulvarda sürdürülebilirliğin devamlılığının daha iyi olması konusunda çalışıyoruz.” dedi.

“Kalifiye iş gücü sektörün en büyük sorunlarından biri”

Törende, Bilişim 500 “Araştırma Sponsoru” Telcoset adına söz alan Genel Müdür Yardımcısı Ömer Baran yetkin iş gücü sorununa dikkat çekerek, “Yakın zamanda pandemiyle gelişen, dünyada ve Türkiye'de kalifiye çalışan bulma sıkıntısı sektörün en büyük sorunlarından biri haline geldi. Gerek yurt dışında giden gerekse uzaktan yurt dışında çalışan kaynakların Türkiye içinde kalması için ortak şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'de şirketlerimizin sürdürülebilirliği için kalifiye insan kaynağının bir şekilde burada kalıp yurt dışına servis veren, ürün geliştiren bir noktada olması lazım.” şeklinde konuştu.

“Dijital dönüşüm, şirketlerin DNA’sında değişimi hedefliyor”

“İlk 500 Bilişim Şirketi” kategorisinde birinciliğin sahibi olan Turkcell’in Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Gürkan Arpacı, “Dijital dönüşüm şirketlerin DNA’sında değişimi hedefliyor, bu dönüşümü şirket çapında içselleştirmek ve teknolojiyi merkeze almak gibi önemli sorumluluklar da kurumların teknoloji liderlerine düşüyor. Doğru paydaşlar ile bu sponsorluğu kazanabilen liderler şirketlerini geleceğe taşıyor” dedi.

“En önemli girdimiz insan kaynağı”

Törende konuşan MBIS Genel Müdürü Cenk Salihoğlu “Sektör olarak bizim en önemli girdimiz insan kaynağı. Bu Türkiye'de ve dünyanın eksikliğini hissettiğimiz bir kaynak. Gerek teknoloji üretimine gerekse uygulamaya yönelik ekiplere ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz ve bu anlamda çok ciddi bir açık var. Bu da aslında ülkemiz açısından bir takım fırsatları da bize gösteriyor. Biz buradaki oyunu eğer doğru kurabilirsek, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma potansiyeline bilişim sektörü sayesinde ulaşabiliriz.” dedi.

“Dijitalleşmede büyük dönüşüm”

Törenin “dijital ortam sponsorlarından” Bulutistan’ın Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Gençtürk yaptığı konuşmada, günümüzde hızla artış gösteren dijitalleşme faaliyetlerinin hemen hemen her sektör için büyük bir dönüşüme işaret ettiğine dikkat çekerek, “Bu dönüşümün öncülerinden olan bulut bilişim teknolojileri, Avrupa Komisyonu tarafından verimli, sürdürülebilir hizmetler sunmak için büyük bir öneme sahip stratejik dijital teknolojilerden biri olarak tanımlanıyor. Bulut tabanlı servisler bu noktada işletmelere uygun maliyetli, verimli, sürdürülebilir, güvenlikli hizmetler sunuyor. Türkiye’nin ilk ve lider yerel bulut sağlayıcı firması Bulutistan olarak Türkiye’de %50’lik pazar payına sahibiz ve uzman kadromuzla 60’dan fazla ülkeden müşterilerimizin ihtiyaç duydukları bulut servislerini yenilikçi bir yaklaşım sergileyerek sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

“Büyüme için teşviklerin artması gerekiyor”

Törende söz alan ARD Grup Yönetim Kurulu Başkanı Arda Ödemiş sürdürülebilirliğin pek çok konuda kritik bir önem taşıdığını söyleyerek şirketlerin sürdürülebilirliği konusuna dikkat çekti. Ödemiş, “Sektör açısından bakıldığında teknoloji şirketlerinin sürdürülebilir şekilde hayatlarını devam ettirebilmesi, büyümesi için desteklerin, teşviklerin artması gerekmekte. Özellikle insan kaynağının Türkiye’de kalabilmesi için bu teşviklere ihtiyaç duyuyoruz.” dedi.

“Seyreden değil inşa eden, oyuncu değil oyun kuran olmaya devam edeceğiz”

“Yılın Yazılım İhracatı” ve “Yılın Son 1 Yılda En Hızlı Büyüyen” kategorilerinde GoArt Metaverse ürünü ile 2 birincilik ödülü alan Roof Stacks ve GoArt Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Burak Soylu; “Hepimizin bildiği üzere coğrafi sınırların olmadığı bir düzlem olan teknolojide, pazarın geniş, rekabetin çetin olduğu bir mecradayız. Bunun için ürünlerimizi geliştirirken dünyayı, kullanıcıların değişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru okumaya ve avantajlarımızı en doğru şekilde kullanarak en doğru çözümü geliştirmeye odaklanıyoruz. Bugün bu ödülü almamızı sağlayan GoArt Metaverse de bu odak ile ortaya çıkmış bir ürün. 2017 yılında metaverse ’ün henüz bu kadar yüksek sesle konuşulmadığı bir dönemde AR-GE çalışmalarına başladığımız bir proje. Sektöre rehberlik eden araştırmalarından biri olan Bilişim 500 ödüllerinde 2 kategoride birincilik ödülünün sahibi olmak onur verici. Seyreden değil, inşa eden, oyuncu değil, oyun kuran olma hedeflerimizden ödün vermeden ülkemize bu gururu yaşatmaya ve Türkiye’nin dijital kalkınma yolunda koyduğu hedeflere katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

35 Yıl Emek Ödülleri

“Mottomuz Sürdürülebilirlik” ana teması ile gerçekleştirilen törende ayrıca bilişim sektörüne 35 yıl emek veren İbrahim Durak, İlker Tabak, Hulusi Bodrumlu, Osman Circi, Hakan Akalın, Arzu İlhan Babaoğlu, Ayten Akalın, Serdar Kayaoğlu, Uğur Sungurtekin, Mehmet Önder ve Ümit Atalay’a da “35 Yıl Emek” ödülleri verildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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