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BağlantıKurumsal Açık Bankacılık Platformu

Günümüzde teknolojik gelişmeler ve dijitalleşmenin yaygınlaşması ile birlikte finans sektöründe de ciddi değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimlerin en önemlilerinden biri de açık bankacılıktır. Açık bankacılık, finansal kurumların müşterilerine sunduğu hizmetleri daha da genişletmesine olanak sağlayan bir sistemdir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Nisan 2023 Çarşamba 14:59
BağlantıKurumsal Açık Bankacılık Platformu
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Kurumsal açık bankacılık, kurumların müşterilerine sunduğu hizmetleri daha da geliştirerek, müşterilerin daha iyi bir deneyim yaşamalarını sağlar. Kurumlar, açık bankacılık sayesinde müşterilerinin finansal hareketlerini daha iyi takip edebilir ve müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde cevap verebilirler. Ayrıca, kurumlar müşterilerinin finansal bilgilerini daha iyi anlayarak, müşterilerine daha özelleştirilmiş hizmetler sunabilirler.

Açık bankacılık ayrıca kurumların iş yapma şekillerini değiştirerek, daha rekabetçi bir hale gelmelerine olanak sağlar. Kurumlar, açık bankacılık sayesinde daha geniş bir müşteri tabanına ulaşabilirler ve bu sayede daha fazla müşteriye hizmet sunabilirler

Açık Bankacılığın Geleceği

Türkiye'de de açık bankacılık sistemi giderek yaygınlaşmaktadır. Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren birçok kurum, açık bankacılık sistemine geçerek müşterilerine daha geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Bu sayede müşteriler, bankacılık işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca, Türkiye'de açık bankacılık sistemi, özellikle KOBİ'ler için büyük bir fırsat sunmaktadır. KOBİ'ler, açık bankacılık sayesinde daha fazla finansman kaynağına erişebilir ve bu sayede işlerini büyütebilirler. Açık bankacılık sistemi, KOBİ'lerin finansal hareketlerini daha iyi analiz ederek, KOBİ'lere özelleştirilmiş hizmetler sunmaktadır.

Finrota NetEkstre Ürününün Avantajları

Açık bankacılık sisteminde birçok farklı ürün ve hizmet sunulmaktadır. Bu hizmetler arasında Banka hesap hareketleri, pos raporlama, toplu ödeme sistemi gibi ürünler yer almaktadır. Banka hesap hareketi takibi NetEkstre, açık bankacılık sistemi üzerinden müşterilere sunulan bir hizmettir. Bu hizmet, müşterilerin finansal hareketlerini daha iyi takip etmelerini ve finansal verilerini daha iyi analiz etmelerini sağlamaktadır.

NetEkstre'nin en büyük avantajlarından biri, müşterilere sunduğu güncel ve detaylı bilgilerdir. Bu hizmet sayesinde müşteriler, finansal hareketlerini daha iyi takip edebilir ve bu sayede daha doğru kararlar verebilirler. Ayrıca, NetEkstre sayesinde müşteriler, finansal verilerini daha iyi analiz ederek, işletmelerinin performansını daha iyi şekillendirebilirler.

Finrota NetEkstre'nin diğer bir avantajı ise müşterilerin finansal verilerinin güvenli bir şekilde saklanmasıdır. Finrota NetEkstre ürünü, son derece güvenli bir platform olarak tasarlanmıştır ve müşterilerin finansal bilgilerinin çalınması veya kaybolması gibi durumların yaşanması neredeyse imkansızdır.

Açık bankacılık sistemi ile müşteriler, finansal bilgilerini daha etkili bir şekilde takip edebilirler iken, maliyetlerini de minimize edebilirler.

Finrota.com adresine gelerek Açık Bankacılık Platformunu yakından inceleyebilir bir demo ile ürünü deneyimle bilirsiniz.

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